Keane, 25 yaşındaki oyuncunun Salı akşamı Alman şampiyonu karşısında 1-2 biten maçtaki performansının, "yolundan tamamen sapmış" bir oyuncu için "bir başka çarpıcı örnek" olduğunu söyledi.
Çeviri:
"Utanç verici ve kafa karıştırıcı": PL efsanesi, FC Bayern Münih maçındaki performansının ardından Vinicius Junior'u eleştiri oklarının hedefine aldı
"Eskiden savunma hatlarını dehşete düşüren ve bekleri yere seren o patlayıcılık, korkusuz top sürüşleri, yüksek tempo – bunların hepsi kayboldu," diye eleştiren İrlandalı teknik adam, Vinicius'ta "sadece bir form düşüşü değil, ciddi bir performans gerilemesi" gördüğünü belirtti.
"O artık tek bir sihirli anla tek başına bir maçı belirleyebilen, eskiden tanıdığımız Vini değil. Bunun yerine, çok fazla dripling yaparak ikili mücadelelere giren, kötü kararlar veren, topu kolayca kaybeden ve son üçte birde hiçbir tehlike yaratamayan bir oyuncu görüyoruz. Gol yok, asist yok, kıvılcım yok," diye özetledi Keane.
Vinicius Junior, FC Bayern karşısında şanssız bir gün geçirdi
Bayern maçında 25 yaşındaki oyuncu, sol kanatta FCB savunmacısı Josip Stanisic karşısında büyük ölçüde etkisiz kaldı ve sadece ara sıra tehlike yaratabildi. Dayot Upamecano'nun büyük bir hatasının ardından Vinicius, 61. dakikada skoru 1-2'ye getirmeliydi; ancak Manuel Neuer'in karşısında boş pozisyonda kalmasına rağmen topu sadece dış ağlara gönderdi.
Bunun dışında, Brezilyalı oyuncunun bu sezonki istatistikleri oldukça etkileyici. Vinicius, tüm turnuvalarda oynadığı 45 maçta 17 gol ve 13 asist kaydetti; sadece Şampiyonlar Ligi'nde ise 13 maçta 12 gol katkısı (5 gol, 7 asist) yaptı.
Keane, Vini Jr. hakkında: "Bu seviyede yetenek tek başına yeterli değil"
Keane'e göre, spor açısından zor anlarda, pek çok taraftarın da hoşuna gitmeyen sportmenlik dışı davranışlar sürekli olarak ortaya çıkıyor: "Her top mücadelesinde sürekli sızlanmak ve yere düşmek, ucuz bir penaltı kazanmak için çabalamak – bu utanç verici ve kafa karıştırıcı," diye haykırdı 54 yaşındaki oyuncu.
Kendi kariyeri için Vinicius'un "uyanması" ve nihayet tekrar üst düzey performanslar sergilemesi gerektiğini, "aksi takdirde başka birinin onun yerini alması gerekeceğini" belirtti. "Çünkü bu seviyede yetenek tek başına yeterli değildir - performans sergilemek gerekir."
Vinicius ise kısa süre önce Bayern teknik direktörü Vincent Kompany'den destek gördü. Salı akşamı oynanan maçın devre arasında ikili arasında kısa bir sohbet geçti. Konuyla ilgili olarak Belçikalı teknik adam şunları söyledi: "Onunla ilk kez karşılaştım. Bence Vini olduğu gibi kalmalı. Benim açımdan tam desteğime sahip. Bunun rakip bir oyuncu olup olmadığı da hiç önemli değil."