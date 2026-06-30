AFP
Çeviri:
"Utanç verici!" - Jürgen Klinsmann, Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki "felaketi" nedeniyle öfkeleniyor ve "baştan sona" bir soruşturma talep ediyor
Klinsmann, şok edici elenmenin ardından Almanya’yı sert bir şekilde eleştirdi
Klinsmann, Almanya’nın Paraguay’a karşı penaltı atışlarında Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından ülkeye yönelik sert eleştirilerde bulundu. ESPN’e konuşan 1990 Dünya Kupası şampiyonu, bu yenilgiyi “utanç” olarak nitelendirdi ve Alman futbolunun derin bir krize girdiğini belirtti. Klinsmann, bu sonucun milli takım ve DFB içindeki daha geniş kapsamlı sorunları ortaya çıkardığını savundu. Almanya’nın bir başka hayal kırıklığı yaratan turnuvadan toparlanabilmesi için önemli değişikliklerin yapılması gerektiğine inanıyor.
- AFP
Klinsmann, DFB genelinde hesap verebilirlik çağrısında bulundu
Almanya’nın turnuvadan elenmesini değerlendiren Klinsmann, sorumluluğun tek bir kişiye yüklenmemesi gerektiğini söyledi. Bunun yerine, teknik kadrodan oyunculara ve DFB’ye kadar milli takımla ilgili herkesin kendi payına düşen suçu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
"Bu gece elenme şeklimiz yıkıcı, utanç verici ve hiç kimsenin, kesinlikle hiç kimsenin beklemediği bir şeydi," dedi. "Sorumluluk herkese aittir – teknik kadrodan federasyona ve bu 26 kişilik kadroya çağrılan her bir oyuncuya kadar. Herkes bu felakete katkıda bulundu.
"En üstten en alta kadar her şey sorgulanmalı ve tartışılmalıdır. Elbette sonuçları olacaktır, bu sonuçlar ne olursa olsun."
Klinsmann değişiklik talep etse de, sportif direktör Rudi Voller, baş antrenör Julian Nagelsmann’a desteğini açıkladı. Voller şöyle konuştu: “DFB sadece benden ibaret değil. Julian hakkında ne hissettiğimi herkes biliyor. O hâlâ kesinlikle birinci sınıf bir antrenör. Devam etmesi için muhtemelen en doğru kişi olduğuna ikna oldum. O bir mücadeleci. Şu anda daha fazlasını söyleyemem ve söylemek de istemiyorum. Önümüzdeki bir iki gün içinde tekrar bir araya geleceğiz ve o zaman ne olacağını göreceğiz. Bana göre o, doğru yerde doğru kişi."
Almanya'nın sergilediği performanslar daha ciddi endişelere yol açıyor
Klinsmann, Almanya’nın eleme maçı hazırlıklarını sorgulayarak, takımın Paraguay karşısında 120 dakika boyunca mücadele etmek için gereken yoğunluktan yoksun olduğunu savundu.
"Ve elenme şeklimiz büyük bir hayal kırıklığı," diye ekledi Klinsmann. "Takım, 120 dakika boyunca kontrolü ele almaya hazır değildi. Enerji eksikliği vardı; çok güçlü bir Paraguay takımına karşı yeterince kararlı ve agresif olamadılar."
- Getty Images Sport
DFB üzerindeki baskı artıyor
Şimdi dikkatler DFB ve Almanya milli takımına yönelecek. Ancak federasyonun teknik direktörlük görevinde herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı henüz belli değil; Nagelsmann, Almanya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinden “sorumlu” olduğunu vurgulasa da, federasyonun kendisine güvenini sürdürmesi halinde teknik direktörlük görevine devam edeceğini belirtiyor.