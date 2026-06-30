"Utanç verici!" - Jürgen Klinsmann, Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki "felaketi" nedeniyle öfkeleniyor ve "baştan sona" bir soruşturma talep ediyor

Almanya’nın turnuvadan elenmesini değerlendiren Klinsmann, sorumluluğun tek bir kişiye yüklenmemesi gerektiğini söyledi. Bunun yerine, teknik kadrodan oyunculara ve DFB’ye kadar milli takımla ilgili herkesin kendi payına düşen suçu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu gece elenme şeklimiz yıkıcı, utanç verici ve hiç kimsenin, kesinlikle hiç kimsenin beklemediği bir şeydi," dedi. "Sorumluluk herkese aittir – teknik kadrodan federasyona ve bu 26 kişilik kadroya çağrılan her bir oyuncuya kadar. Herkes bu felakete katkıda bulundu.

"En üstten en alta kadar her şey sorgulanmalı ve tartışılmalıdır. Elbette sonuçları olacaktır, bu sonuçlar ne olursa olsun."

Klinsmann değişiklik talep etse de, sportif direktör Rudi Voller, baş antrenör Julian Nagelsmann’a desteğini açıkladı. Voller şöyle konuştu: “DFB sadece benden ibaret değil. Julian hakkında ne hissettiğimi herkes biliyor. O hâlâ kesinlikle birinci sınıf bir antrenör. Devam etmesi için muhtemelen en doğru kişi olduğuna ikna oldum. O bir mücadeleci. Şu anda daha fazlasını söyleyemem ve söylemek de istemiyorum. Önümüzdeki bir iki gün içinde tekrar bir araya geleceğiz ve o zaman ne olacağını göreceğiz. Bana göre o, doğru yerde doğru kişi."