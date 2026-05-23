"Utanç verici!" - Harry Maguire'ın annesi ve eşi, Thomas Tuchel'in Man Utd'lı savunma oyuncusunu İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna almama kararı karşısında ailenin öfkesine öncülük ediyor
Tuchel’in Dünya Kupası kadro açıklamasının yarattığı tartışma kişisel bir boyuta taşırken, Maguire’ın ailesi İngiltere teknik direktörüne karşı sesli bir isyan başlattı. 33 yaşındaki oyuncu, Phil Foden ve Cole Palmer gibi diğer önemli isimlerle birlikte kadroya alınmaması sürpriz bir gelişme oldu; bu durum, kararı “utanç verici” olarak nitelendiren en yakın akrabalarından anında ve sert tepkilere yol açtı.
Maguire'in eşi Fern, sosyal medyada üzüntüsünü dile getirerek şöyle yazdı: "Senin için yıkıldım. Değerini kanıtlamak için yapabileceğin başka hiçbir şey yoktu. Ne kadar hayranlık duyulduğunu sana söylememe gerek yok, tek bir görüşe karşı kalman çok yazık." Bu duyguya, savunma oyuncusunun annesi Zoe de katılarak şunları söyledi: "Kesinlikle iğrenç. Daha fazlasını yapamazdın. Başını dik tut... Utanç verici."
Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızı 'şok oldu ve yıkıldı'
Bu sezon Manchester United formasıyla 24 maça çıkmış ve Mart ayındaki milli takım arası sırasında kadroya geri dönmüş olmasına rağmen, Maguire’in Kuzey Amerika turnesine katılma umutları acı bir şekilde suya düştü. Defans oyuncusu, Old Trafford’daki son dönemdeki formunun milli takım kadrosuna girmeye yeteceğinden emindi, ancak şimdi kadroda yer bulamadı.
Maguire, samimi bir kişisel açıklamada şunları söyledi: "Geçirdiğim sezonun ardından bu yaz ülkem için önemli bir rol oynayabileceğime emindim. Bu karar beni şok etti ve çok üzdü. Yıllar boyunca o formayı giyip ülkemi temsil etmekten daha çok sevdiğim bir şey olmadı. Oyunculara bu yaz için en iyisini diliyorum." Kardeşleri de tartışmaya katıldı; kardeşi Laurence durumu "karışıklık" olarak nitelendirirken, Joe ise "hayatımda gördüğüm en kötü karar" olarak tanımladı.
Keane sahneye çıkıyor
Manchester United efsanesi Roy Keane, tecrübeli stoperin arkasında durdu. Keane, milli takımında büyük sahnelerde istikrarlı performanslar sergileyen bir oyuncuyu kadro dışı bırakma konusunda Tuchel’in mantığını sorguladı. Yorumcu, stoperin performansını kararlılıkla savundu ve teknik direktörün ciddi bir karar hatası yaptığını öne sürdü.
"Thomas Tuchel ne düşünüyor acaba? Bu tam bir şaka. Bu bir sirk, gerçekten öyle," diye öfkelendi Keane. "Harry Maguire'dan bahsediyorsunuz. Yıllardır İngiltere için sahaya çıkıp görevini yerine getiren, eski usul bir defans oyuncusu."
Tuchel acımasız kadro temizliğini savundu
İngiltere milli takım teknik direktörü, Maguire'ın çevresinden yükselen eleştiri fırtınasına rağmen sakinliğini korudu. Tuchel, özel görüşmelerinden kısa bir süre sonra savunma oyuncusunun kamuoyuna yaptığı açıklamayı görünce "şaşırdığını" itiraf etti.
Tuchel, kararının gerekçesini şöyle açıkladı: "Kararımız, sonbahar boyunca bizi taşıyan stoperlere sadık kalmak yönünde. Maguire'ın açıklamasını okuyunca şaşırdım. Özel bir görüşme yapmıştık ve o da duygularını ifade etme fırsatı bulmuştu." Three Lions'ın 17 Haziran'da Hırvatistan ile karşılaşacağı düşünülürse, Tuchel'in acımasız kararının Dünya Kupası zaferine mi yoksa ABD'den erken dönüşe mi yol açacağı henüz belli değil.