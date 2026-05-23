"Utanç verici!" - Harry Maguire'ın annesi ve eşi, Thomas Tuchel'in Man Utd'lı savunma oyuncusunu İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna almama kararı karşısında ailenin öfkesine öncülük ediyor

Tuchel’in Dünya Kupası kadro açıklamasının yarattığı tartışma kişisel bir boyuta taşırken, Maguire’ın ailesi İngiltere teknik direktörüne karşı sesli bir isyan başlattı. 33 yaşındaki oyuncu, Phil Foden ve Cole Palmer gibi diğer önemli isimlerle birlikte kadroya alınmaması sürpriz bir gelişme oldu; bu durum, kararı “utanç verici” olarak nitelendiren en yakın akrabalarından anında ve sert tepkilere yol açtı.

Maguire'in eşi Fern, sosyal medyada üzüntüsünü dile getirerek şöyle yazdı: "Senin için yıkıldım. Değerini kanıtlamak için yapabileceğin başka hiçbir şey yoktu. Ne kadar hayranlık duyulduğunu sana söylememe gerek yok, tek bir görüşe karşı kalman çok yazık." Bu duyguya, savunma oyuncusunun annesi Zoe de katılarak şunları söyledi: "Kesinlikle iğrenç. Daha fazlasını yapamazdın. Başını dik tut... Utanç verici."



