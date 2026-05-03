Utanç verici bir veda ve Dünya Kupası'ndan elenme tehlikesi var: Kulübün efsanesi bir daha Real Madrid forması giyemeyecek mi?

Madridliler sakatlık süresi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Carvajal'ın sezonun son haftalarında tekrar sahaya çıkması, küçük parmağındaki ağrılı kılcal çatlak nedeniyle şüpheli görünüyor. Aynı şekilde, Real forması giyip giymeyeceği de belirsiz.

Carvajal'ın sözleşmesi, 13 yıl ve 448 resmi maçın ardından, bunların birçoğunda kaptan olarak görev yaptığı, yaz aylarında sona eriyor. Takımın önemli bir parçası olarak bu süre zarfında altı kez Şampiyonlar Ligi, beş kez UEFA Süper Kupası ve dört kez İspanya Şampiyonası'nı kazandı.

Son zamanlarda birçok İspanyol medyasının ortak olarak bildirdiği gibi, kulübün simgesi olan oyuncu sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istiyor. Ancak duyumlara göre, en azından Real Madrid yetkilileri ayrılık yönünde eğilim gösteriyor. Özellikle de Carvajal artık tartışmasız ilk 11'deki yerini kaybetmiş durumda.