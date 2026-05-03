Real Madrid'in Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, sağ bek oyuncusunda "sağ ayağının beşinci parmağının distal falanksında kırık" teşhisi konuldu.
Utanç verici bir veda ve Dünya Kupası'ndan elenme tehlikesi var: Kulübün efsanesi bir daha Real Madrid forması giyemeyecek mi?
Madridliler sakatlık süresi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Carvajal'ın sezonun son haftalarında tekrar sahaya çıkması, küçük parmağındaki ağrılı kılcal çatlak nedeniyle şüpheli görünüyor. Aynı şekilde, Real forması giyip giymeyeceği de belirsiz.
Carvajal'ın sözleşmesi, 13 yıl ve 448 resmi maçın ardından, bunların birçoğunda kaptan olarak görev yaptığı, yaz aylarında sona eriyor. Takımın önemli bir parçası olarak bu süre zarfında altı kez Şampiyonlar Ligi, beş kez UEFA Süper Kupası ve dört kez İspanya Şampiyonası'nı kazandı.
Son zamanlarda birçok İspanyol medyasının ortak olarak bildirdiği gibi, kulübün simgesi olan oyuncu sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istiyor. Ancak duyumlara göre, en azından Real Madrid yetkilileri ayrılık yönünde eğilim gösteriyor. Özellikle de Carvajal artık tartışmasız ilk 11'deki yerini kaybetmiş durumda.
Carvajal artık Real Madrid'in ilk onbirinde yer almıyor
Ancak teknik direktör Alvaro Arbeloa kısa süre önce bunun tam tersini iddia etti. "Bazı maçlarda ilk 11'de yer aldı, bunlardan bazıları da Atletico Madrid maçı gibi en zorlu karşılaşmalardı. İyi iş çıkarıyor, performansından daha memnun olamazdım. O, hem saha içinde hem de saha dışında bizim için çok önemli bir oyuncu." Ancak, sakatlıklar da dahil olmak üzere 20 maçta toplam 885 dakika sahada kalması, istatistik olarak yetersiz kalıyor.
Söylentilere göre Arbeloa ve Carvajal arasındaki ilişki gergin; diğer birçok oyuncu arasında olduğu gibi. Ancak Xabi Alonso'nun halefi, büyük olasılıkla şampiyonluktan mahrum kalacak bu sezonun ardından yine takımdan ayrılmak üzere. Yeni teknik direktör arayışının şimdiden tüm hızıyla sürdüğü söyleniyor; Başkan Florentino Perez'in bu pozisyon için favorisi Jose Mourinho olduğu iddia ediliyor. Belki de yeni Real teknik direktörü altında Carvajal'ın kartları da yeniden dağıtılacak.
Carvajal, Dünya Kupası biletini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
Bununla birlikte, Carvajal yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için zaten zor olan durumunu daha da zorlaştırdı. Eylül 2025'te başlayan Dünya Kupası elemelerinin başlangıcından bu yana İspanya formasıyla sadece bir kez sahaya çıktı ve maçların büyük bir kısmını yine sakatlık nedeniyle kaçırdı.
Mart ayında 34 yaşındaki oyuncu, Avrupa Şampiyonu'nun kadrosuna giremedi. Bunun yerine Pedro Porro (Tottenham Hotspur) tercih edildi. Ayrıca Marcos Llorente (Atletico Madrid) sağ bekte görev aldı.