Utanç verici bir karışıklık mı? Spurs teknik direktörü Igor Tudor alay konusu oldu - Tottenham, Liverpool ve Wirtz karşısında küçük bir nefes alma fırsatı yakaladı

Reds'e karşı 1-1 berabere kalınan maçtan önce bile Tudor bir kez daha pek iyi bir izlenim bırakamadı ve anında sosyal medyada gündem oldu. Zira televizyon görüntülerinde, Tudor'un maç başlamadan önce antrenör meslektaşı Arne Slot'u selamlamak istediği, ancak onu kendi takım menajeri Allan Dixon ile karıştırdığı ve arkadan yaklaşarak omzuna hafifçe vurarak şaka yapmak istediği görüldü.

Ancak bu hareket ters tepti. Slot gibi kel olan Dixon, Tudor'u görünce şaşkın bir tepki verdi ve Hırvat teknik adam da biraz şaşkın görünüyordu. Ardından Tudor, Slot'u aramaya devam etti ve sonunda onu Liverpool yedek kulübesinin yakınında buldu.

Hafta içinde, hâlâ galibiyetsiz olan Spurs teknik direktörü (beş maç, dört mağlubiyet, bir beraberlik), Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesinde asıl kalecisi Guglielmo Vicario'yu yedek kulübesine oturtup, ardından yedek kaleci Antonin Kinsky'yi sadece 17 dakika ve iki feci hatadan sonra tekrar oyundan alması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.