Igor Tudor, Tottenham Hotspur'un teknik direktörü olarak gerçekten de felaket bir başlangıç yaşadı. Beş mağlubiyetin ardından Liverpool FC karşısında küçük bir nefes alma fırsatı yakaladılar, ancak yine de Spurs, 28 Aralık 2025'ten bu yana Premier Lig'de bir galibiyet bekliyor. Londra'da küme düşme korkusu çoktan baş göstermiş durumda; Spurs, şu anda küme düşme potasının ilk sırasında yer alan Nottingham ve West Ham'ın sadece bir puan önünde bulunuyor.
Utanç verici bir karışıklık mı? Spurs teknik direktörü Igor Tudor alay konusu oldu - Tottenham, Liverpool ve Wirtz karşısında küçük bir nefes alma fırsatı yakaladı
Reds'e karşı 1-1 berabere kalınan maçtan önce bile Tudor bir kez daha pek iyi bir izlenim bırakamadı ve anında sosyal medyada gündem oldu. Zira televizyon görüntülerinde, Tudor'un maç başlamadan önce antrenör meslektaşı Arne Slot'u selamlamak istediği, ancak onu kendi takım menajeri Allan Dixon ile karıştırdığı ve arkadan yaklaşarak omzuna hafifçe vurarak şaka yapmak istediği görüldü.
Ancak bu hareket ters tepti. Slot gibi kel olan Dixon, Tudor'u görünce şaşkın bir tepki verdi ve Hırvat teknik adam da biraz şaşkın görünüyordu. Ardından Tudor, Slot'u aramaya devam etti ve sonunda onu Liverpool yedek kulübesinin yakınında buldu.
Hafta içinde, hâlâ galibiyetsiz olan Spurs teknik direktörü (beş maç, dört mağlubiyet, bir beraberlik), Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesinde asıl kalecisi Guglielmo Vicario'yu yedek kulübesine oturtup, ardından yedek kaleci Antonin Kinsky'yi sadece 17 dakika ve iki feci hatadan sonra tekrar oyundan alması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.
Spurs, son dakikada gelen beraberlik golüyle küçük bir rahatlama yaşadı
Dominik Szoboszlai (18.), sakatlık arasından sonra ikinci kez ilk 11'de yer alan Florian Wirtz'in 64. dakikada oyundan çıkarıldığı maçta, doğrudan golle sonuçlanan bir serbest vuruşla LFC'yi öne geçirdi. Richarlison (90.) ise son dakikalarda beraberliği sağladı. Böylece teknik direktör Slot'un takımı, Çarşamba günü Galatasaray İstanbul ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için genel provasını da kaçırmış oldu. Türkiye'de oynanan ilk maçta Liverpool 0-1 mağlup olmuştu.
Tottenham da Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir maça çıkacak, ancak Atlético Madrid'e karşı ilk maçta alınan 2-5'lik skor, Londralılar için şu anda en küçük endişe kaynağı. Arka arkaya altı mağlubiyetin ardından - bunlardan dördü Tudor yönetiminde - Spurs bir kez daha bir puan aldı, ancak Avrupa Ligi şampiyonu, ligde uzun süredir küme düşme mücadelesinin ortasında bulunuyor. Ligde 16. sırada yer alan Tottenham, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.