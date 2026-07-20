Üçüncülük maçı öncesinde Deschamps, her iki takımın da bu karşılaşmaya pek istekli olmadığını kabul ederek şöyle konuştu: “İngiltere bu maçı oynamak istemiyor, biz de istemiyoruz.” Tahmini doğru çıktı; Fransa, ilk yarıda cansız bir performans sergiledi ve sonunda maçı 6-4 kaybetti.

Bu yenilgi, Deschamps’ın 14 yıllık teknik direktörlük görevine hayal kırıklığı yaratan bir son getirdi. Takım içi gerginlikler ve uyumsuz bir performans, Deschamps’ın Fransa teknik direktörlüğündeki son maçını gölgeledi. İngiltere ise bu durumdan tam olarak yararlanarak turnuvayı moralli bir şekilde tamamladı; Declan Rice, Thomas Tuchel’in oyuncularının gücünü övdü.

"Bu, çok uzun zamandır İngiltere'nin sahip olduğu en iyi kadro," dedi Rice. "Bu bir gerçek. Kimse bunu bizden alamaz. Bence takım olarak gurur duyabiliriz. Yarı finalde kaybettiğimiz için çok üzgünüz."