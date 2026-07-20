Icon Sportswire
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"Utanç verici bir başlangıç yaptık!" - Adrien Rabiot, Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'ye karşı yaşanan kaotik mağlubiyet sırasında takım arkadaşlarının sergilediği "kabul edilemez davranış"ı eleştirdi
Fransa'nın kampanyası hayal kırıklığıyla sona erdi
Fransa’nın sorunları, Miami’de İngiltere karşısında ilk yarı bitmeden 4-0 geriye düşmesiyle maçın başlangıcından itibaren ortaya çıktı. Les Bleus, ikinci yarıda performansını artırıp dört gol atsa da, felaketle sonuçlanan ilk 45 dakikadan sonra durumu telafi edemedi.
Hayal kırıklığı yaratan bu performans, Rabiot'un eleştirilerine yol açtı; Rabiot, kadrodaki bazı oyuncuların sergilediği tutumu sorguladı. Saha kenarında da gerginlikler göze çarpıyordu; Rayan Cherki, ilk yarıdaki su molası sırasında Deschamps ile hararetli bir tartışmaya girdi.
- Icon Sportswire
Rabiot, Fransa'nın çöküşüne tepki gösterdi
Rabiot, maçın bitiş düdüğünün ardından hayal kırıklığını gizlemedi ve Fransa’nın ilk yarıdaki performansını ve bazı takım arkadaşlarının davranışlarını eleştirdi.
AC Milan'ın orta saha oyuncusu beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, "İlk yarıya oldukça utanç verici bir şekilde başladık" dedi. "Bazı oyuncuların daha önce hiç görmediğim türde davranışlar sergilediğini gördüm. Bu turnuvada iyi bir performans sergilemek için son maçımız olduğu için durum biraz hayal kırıklığı yaratıyor. İspanya'ya karşı aldığımız yenilginin ardından büyük bir hayal kırıklığı var, ancak son ana kadar yapmamız gereken işler vardı ve bu tür özensiz bir oyunla yetinemeyiz. Devre arasında konuştuk; kendimize biraz gurur göstermemiz gerektiğini söyledik ve ikinci yarıda durum çok daha iyiydi çünkü ilk yarıda sergilenen bazı davranışlar kabul edilemezdi."
İngiltere parlıyor, Fransa ise çöküyor
Üçüncülük maçı öncesinde Deschamps, her iki takımın da bu karşılaşmaya pek istekli olmadığını kabul ederek şöyle konuştu: “İngiltere bu maçı oynamak istemiyor, biz de istemiyoruz.” Tahmini doğru çıktı; Fransa, ilk yarıda cansız bir performans sergiledi ve sonunda maçı 6-4 kaybetti.
Bu yenilgi, Deschamps’ın 14 yıllık teknik direktörlük görevine hayal kırıklığı yaratan bir son getirdi. Takım içi gerginlikler ve uyumsuz bir performans, Deschamps’ın Fransa teknik direktörlüğündeki son maçını gölgeledi. İngiltere ise bu durumdan tam olarak yararlanarak turnuvayı moralli bir şekilde tamamladı; Declan Rice, Thomas Tuchel’in oyuncularının gücünü övdü.
"Bu, çok uzun zamandır İngiltere'nin sahip olduğu en iyi kadro," dedi Rice. "Bu bir gerçek. Kimse bunu bizden alamaz. Bence takım olarak gurur duyabiliriz. Yarı finalde kaybettiğimiz için çok üzgünüz."
- Getty Images
Fransa yeni bir döneme hazırlanıyor
Fransa artık dikkatini Deschamps sonrası döneme çeviriyor; Dünya Kupası şampiyonu teknik direktörün yerine Zinedine Zidane’ın geçeceği yönünde yaygın bir beklenti var. Tecrübeli oyuncuların kamuoyuna yönelik eleştirileriyle sona eren turnuvanın ardından, eski Real Madrid teknik direktörünün üstesinden gelmesi gereken en büyük görevlerden biri, takım içindeki uyumu yeniden sağlamak olacak. Öte yandan İngiltere, yarı finaldeki hayal kırıklığına etkileyici bir şekilde yanıt verdikten sonra, moral verici bir üçüncü sıra derecesiyle ülkesine dönüyor.
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