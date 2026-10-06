Meşalenin el değiştirdiği hissi veren bir gecede Olise, Stade de France'taki atmosferi tamamen değiştirdi. 60. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu, Belçika savunmasını dağıtmak için sadece 10 dakikaya ihtiyaç duydu. Kapanış bölümünde iki gol ve bir asist üreterek, Dodi Lukebakio'nun konuk ekibi ilk olarak öne geçirmesinin ardından gergin geçen mücadeleyi rahat bir 4-1'lik farka dönüştürdü. Desire Doue ve Rayan Cherki ile birlikte Olise, Zinedine Zidane yönetiminde Fransa'yı yeniden canlandıran gençlik devrimine öncülük etti.

Performans o kadar baskındı ki Fransız taraftarlar tribünlerde "Olise, Ballon d'Or" tezahüratları yapmaya başladı; bu, daha önce Dembele'nin 2025'teki zaferinden önce gördüğü muamelenin bir yansımasıydı. Bayern'in hücum oyuncusu, Zidane göreve geldiğinden bu yana istatistiksel bir sıra dışılığa dönüştü; yeni teknik direktör yönetimindeki ilk dört maçında dört gol ve iki asist kaydetti.