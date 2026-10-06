AFP
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Utanan Michael Olise, Belçika karşısında Zinedine Zidane'ın Fransa'sını kurtaran 10 dakikalık müthiş ustalık gösterisinin ardından gelen 'Ballon d'Or' tezahüratlarından kaçtı
Olise, Zidane için muhteşem geri dönüşe ilham verdi
Meşalenin el değiştirdiği hissi veren bir gecede Olise, Stade de France'taki atmosferi tamamen değiştirdi. 60. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu, Belçika savunmasını dağıtmak için sadece 10 dakikaya ihtiyaç duydu. Kapanış bölümünde iki gol ve bir asist üreterek, Dodi Lukebakio'nun konuk ekibi ilk olarak öne geçirmesinin ardından gergin geçen mücadeleyi rahat bir 4-1'lik farka dönüştürdü. Desire Doue ve Rayan Cherki ile birlikte Olise, Zinedine Zidane yönetiminde Fransa'yı yeniden canlandıran gençlik devrimine öncülük etti.
Performans o kadar baskındı ki Fransız taraftarlar tribünlerde "Olise, Ballon d'Or" tezahüratları yapmaya başladı; bu, daha önce Dembele'nin 2025'teki zaferinden önce gördüğü muamelenin bir yansımasıydı. Bayern'in hücum oyuncusu, Zidane göreve geldiğinden bu yana istatistiksel bir sıra dışılığa dönüştü; yeni teknik direktör yönetimindeki ilk dört maçında dört gol ve iki asist kaydetti.
- AFP
Büyüyen heyecanın ortasında tevazu
Ezici övgülere ve ev sahibi tribünlerin coşkulu karşılamasına rağmen Olise, ilgi odağı olmaktan gözle görülür şekilde rahatsız görünüyordu. Kanat oyuncusuna saha içinde TF1 tarafından doğrudan "Ballon d'Or" tezahüratları sorulduğunda, bireysel anlatıyı hızla kapattı. "Söyleyecek hiçbir şeyim yok," diye kısa bir yanıt verdikten sonra, RMC Sport'un aktardığına göre tünele yöneldi.
Maçı değerlendirirken ise disiplinli bir Belçika savunması karşısında takımın zorlu başlangıcın üstesinden nasıl geldiğine odaklanmayı tercih etti. "Sonunda iyi oynadık," dedi. "İlk yarı zordu. Geriye yaslanan savunmalara karşı oynamak her zaman zordur ama sonrasında devam ettik ve sonunda iyi oldu."
Yeni liderlik altında taktiksel ilerleme
Onun analizi, özellikle Fransa'nın geç yükselişinden önce aşmak zorunda olduğu taktik engellere dair açık sözlü değerlendirmesinde, oyunundaki artan olgunluğu yansıtıyordu. Bu dönüşü doğrudan Zidane yönetimindeki yeni stratejik vizyona bağladı ve kadronun bunu tamamen benimsediğini vurguladı.
Olise, son performanslarının ilerlemenin açık bir kanıtı olduğuna işaret ederek şunları söyledi: "Zinedine Zidane fikirler getiriyor ve biz de onları uyguluyoruz. Dört maçta iyi iş çıkardık ve böyle devam edeceğiz. Burada Fransa milli takımıyla oynamak bir zevk. Çok sayıda kaliteli oyuncu var."
- AFP
Fransa, kritik karşılaşmalar öncesinde liderliğini koruyor
Stade de France'ta olağanüstü bir drama yaşandı; Fransa başlangıçta oyuna hükmeden Belçika karşısında tehdit yaratmakta zorlandı, ancak Zidane'ın yaptığı akıllı taktiksel hamleler gidişatı dramatik biçimde ev sahibi lehine çevirdi. Fransa şu anda Uluslar Ligi grubunda liderliğini korusa da, İtalya'nın son galibiyeti baskıyı güçlü şekilde sürdürdü ve erken çeyrek final biletini engelledi. Yüksek gerilimli bu süreç, kasımdaki milli maç arasında zirveye ulaşacak; Fransa, gruptaki son maçında Türkiye'yi ağırlamadan önce deplasmanda İtalya ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.
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