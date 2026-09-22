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Naomi Girma, ChelseaGetty
Çeviri:

USWNT yurtdışında: Naomi Girma'nın Chelsea'de şans bulması için ne gerekecek?

FEATURES
ABD
Chelsea FC Women
Manchester United Women
M.City
Arsenal Women
A. Thompson
N. Girma
P. Tullis-Joyce
S. Coffey
E. Fox

Sam Coffey ve City kazandı, Emily Fox ile Phallon Tullis-Joyce ise 1-1 berabere kaldı. Chelsea, Naomi Girma'nın aldığı süre ve Alyssa Thompson'ın golcülüğü hakkındaki soru işaretleri eşliğinde kazandı.

Geçen sezon Alyssa Thompson'ın golleri ve Phallon Tullis-Joyce'un kalesini gole kapatması, USWNT'ye İngiltere'de kutlayacak çok şey verdi. Yeni Kadınlar Süper Ligi sezonunda üç hafta sonu geride kalırken, Amerikalılar maçlara etki etmeyi sürdürse de manşetlere çıkan o anlar bu kez daha az görüldü.

Thompson'ın son maçı bu zıtlığı yansıttı. Chelsea formasıyla üst üste üçüncü kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, Birmingham City karşısında 2-0 kazanılan maçta hücumun merkezinde yer aldı ancak yine gol atamadı. Bu arada ABD'li takım arkadaşı Naomi Girma kenarda kalmayı sürdürdü ve aldığı sürenin azlığı başlı başına bir soru işaretine dönüştü.

Diğer yanda Arsenal ile Manchester United 1-1 berabere kaldı. Emily Fox, United'ın fırsatlarını sınırlamaya yardımcı olurken, Tullis-Joyce uzatma dakikalarında gelen beraberlik golünü yiyene kadar bir kurtarışın ardından bir diğerini yaptı.

Sam Coffey ise oyuna sonradan girerek Manchester City orta sahasına enerji kattı ve takımının Liverpool'u 4-2 yenerek geri dönüş yapmasına yardımcı oldu.

GOAL, USWNT yıldızlarının geçen hafta sonunda nasıl performans gösterdiğine göz atıyor...

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    Girma maç oynamaya hazır mı?

    Şu anda Girma’yla ilgili daha büyük hikâye, aldığı sürenin azlığı. WSL sezonunda üç hafta sonu geride kalırken ABD’li savunmacı hâlâ ilk lig maçına çıkmayı bekliyor.

    Girma, Chelsea’nin cumartesi günü Birmingham City’yi 2-0 yendiği maçta oyuna girmeyen yedekler arasında yer aldı. Onun fırsatları ise bunun yerine Şampiyonlar Ligi’nde geldi; burada Real Sociedad’a karşı oynanan iki eleme maçında toplam 180 dakikanın tamamında sahada kaldı ve ilk maçtaki 5-2’lik galibiyette gol attı.

    Bu performanslar katkı verebileceğini gösteriyor, ancak ligde forma giymemesi Chelsea’nin planlarındaki yeri hakkında soru işaretleri yaratıyor. Chelsea, Girma’nın en iyi hâlini henüz istikrarlı şekilde görebilmiş değil ve sınırlı rolü, ABD Kadın Milli Takımı açısından da takip edilmeye değer. Girma, ABD savunmasının merkezinde yer alıyor ve gelecek yaz yaklaşan Dünya Kupası öncesinde düzenli süre alması, takımın en önemli oyuncularından biri için memnuniyet verici bir adım olacaktır.

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  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Alyssa Thompson'dan bir golsüz performans daha

    Geçen yıl bu zamanlarda Thompson, Chelsea'nin en üretken genç golcülerinden biri olmanın eşiğindeydi. Bu yıl ise durum biraz farklı.

    Thompson henüz gol atamadı, ancak bu sezon Chelsea formasıyla sergilediği performanslarda etkili oldu ve tartışmasız şekilde daha komple bir oyuncu görüntüsü çizdi. Hafta sonunda Thompson, Chelsea adına 87 dakikalık güçlü bir performans ortaya koydu. Fileleri havalandıramasa da çok sayıda fırsat yakaladı ve sekizinci dakikada Chelsea'yi 1-0 öne geçiren ilk pozisyonda doğrudan rol oynadı.

    Thompson, yakın mesafeden Birmingham City kalecisi Sophie Baggaley'ye bir kurtarış yaptırdı ve o dönen top takım arkadaşı Lexi Potter'ın açılış golüne dönüştü. Thompson hücumdaki etkisini sürdürdü, daha sonra bir şutu daha engellendi ve Ellie Carpenter'a bir fırsat hazırladı; ayrıca Sjoeke Nüsken'in ilk yarıda direkten dönen kafa vuruşunda ortayı yapan da oydu.

    Chelsea maçta Birmingham City'yi 2-0 mağlup etti ve Thompson istatistik kâğıdına adını yazdıramasa da Chelsea'nin hücumunda ve topa sahip olma üstünlüğünde (yüzde 72) önemli bir pay sahibi oldu.

    USWNT açısından bakıldığında, Thompson'ın kulüp düzeyinde bu istikrarı sürdürmesi, katkısını farklı bir şekilde veriyor olsa bile, özellikle önemli.


  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Phallon Tullis-Joyce yeniden başlıyor

    Tullis-Joyce, cumartesi günü Manchester United'ın Arsenal ile 1-1 berabere kaldığı maçta öne çıkan isimlerden biriydi; United 17 şutla karşı karşıya kalırken altı kurtarış yaptı. En kritik kurtarışları Stina Blackstenius ile Caitlin Foord'a gol izni vermedi ve Arsenal'in uzatma dakikalarındaki eşitlik golüne kadar takımının önde kalmasına yardımcı oldu.

    USWNT formasıyla yedi maça çıkıp beş kez kalesini gole kapatan oyuncu, Emma Hayes'in kaleci havuzunda kendine yer edinmiş durumda. Güçlü rakiplere karşı sergilediği bu tür performanslar, düzenli olarak ilk 11'de başlama iddiasını ancak daha da güçlendirebilir.

    Top dağıtımı ise gelişime en açık alan olmayı sürdürüyor. United'ın doğrudan oyunu onun güçlü yönlerine uyuyor, ancak bu durum geriden oyun kurarken ekstra bir savunmacı gibi görev yapabilmek için gereken soğukkanlılığı ve pas yelpazesini geliştirmesi adına daha az fırsat sunuyor.

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  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    Süper yedek Sam Coffey

    Coffey, Manchester City'nin Liverpool karşısında 4-2 kazandığı geri dönüş galibiyetinde 62. dakikada oyuna girdi. City, 2-1 geriye düştükten sonra kontrolü yeniden ele almaya çalışırken Laura Blindkilde Brown'un yerine sahaya çıktı.

    ABD'li orta saha oyuncusu son 28 dakikada görev yaptı ve gol ya da asist üretemese de, City baskısını artırıp maçın son bölümünde iki kez ağları sarsarken orta sahaya taze enerji getirdi.

    Bir maçın sakinleştirilmesi gerektiğinde teknik direktörün başvurabileceği istikrarlı ve güvenilir oyuncu olmak da önemlidir. Etki yaratmak her zaman skor katkısı yapmak anlamına gelmez. Bazen mesele, takımın ritmini bulmasına yardımcı olmak ve çevresindekilere ileri çıkmaları için zemin hazırlamaktır.

    Coffey, City için bunu sunabileceğini gösteriyor. Sıradaki adım ise daha büyük bir rol kazanmak.

    Kalabalık bir orta saha rotasyonunda kendine yer açmaya çalışırken City'nin WSL'deki ilk üç maçında toplam sadece 71 dakika oynadı ve bu karşılaşmaların her birinde oyuna sonradan girdi. USWNT açısından ise soru, bu rolün nasıl gelişeceği ve bu katkıların ona ilk 11'de bir yer için ne kadar güçlü bir dosya sunacağı.