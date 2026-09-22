Geçen sezon Alyssa Thompson'ın golleri ve Phallon Tullis-Joyce'un kalesini gole kapatması, USWNT'ye İngiltere'de kutlayacak çok şey verdi. Yeni Kadınlar Süper Ligi sezonunda üç hafta sonu geride kalırken, Amerikalılar maçlara etki etmeyi sürdürse de manşetlere çıkan o anlar bu kez daha az görüldü.

Thompson'ın son maçı bu zıtlığı yansıttı. Chelsea formasıyla üst üste üçüncü kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, Birmingham City karşısında 2-0 kazanılan maçta hücumun merkezinde yer aldı ancak yine gol atamadı. Bu arada ABD'li takım arkadaşı Naomi Girma kenarda kalmayı sürdürdü ve aldığı sürenin azlığı başlı başına bir soru işaretine dönüştü.

Diğer yanda Arsenal ile Manchester United 1-1 berabere kaldı. Emily Fox, United'ın fırsatlarını sınırlamaya yardımcı olurken, Tullis-Joyce uzatma dakikalarında gelen beraberlik golünü yiyene kadar bir kurtarışın ardından bir diğerini yaptı.

Sam Coffey ise oyuna sonradan girerek Manchester City orta sahasına enerji kattı ve takımının Liverpool'u 4-2 yenerek geri dönüş yapmasına yardımcı oldu.

GOAL, USWNT yıldızlarının geçen hafta sonunda nasıl performans gösterdiğine göz atıyor...