Thompson, Chelsea’nin hafta sonundaki belirleyici anına imza attı; Stamford Bridge’de Arsenal’a karşı 1-0 kazanılan maçın tek golünü kaydetti. Arsenal maçın ilk bölümünün büyük kısmını kontrol ettikten sonra Thompson, 38. dakikada harika bir vuruşla kilidi açtı ve devre arasından önce Chelsea’yi öne geçirdi. Thompson’ın golü, Chelsea için maçın tek golü oldu ve ekip, oldukça istekli bir Arsenal karşısında üç puanı korumayı başardı.

Thompson’ın golü, Chelsea’nin WSL’deki dört maçının tamamına ilk 11’de başlayarak sezona yaptığı güçlü giriş düşünüldüğünde özellikle cesaret vericiydi.

USWNT açısından Thompson’ın Chelsea gibi zorlu bir ortamda gelişimini sürdürmesi büyük önem taşıyor. Avrupa’nın en üst düzey kulüplerinden birinde ilk 11’de yer almak için deneyim kazanıyor ve süratli kanat oyuncularından oluşan oyuncu havuzu söz konusu olduğunda, milli takımda ilk 11 rolü için ciddi şekilde yarışın içinde bulunuyor.