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USWNT AbroadGOAL
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USWNT yurt dışında: Alyssa Thompson, Chelsea’yı Emily Fox ve Arsenal karşısında zafere taşıdı; Sam Coffey ise Manchester City formasıyla WSL’deki ilk maçına ilk 11’de başladı

FEATURES
ABD
Women's football
A. Thompson
S. Coffey
E. Fox
L. Yohannes
P. Tullis-Joyce

ABD kadın milli takımı (UWSNT), İspanya ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde bir kamp dönemine yaklaşıyor, bu nedenle geçen hafta sonu, Amerikalıların bir sonraki davet öncesinde Kadınlar Süper Ligi ve Fransa Ligue 1'de sahaya çıkacağı son hafta sonlarından biri oldu.

Dünya 1 numarası İspanya'ya karşı ekim ayında oynanacak hazırlık maçları yaklaşırken, Avrupa'daki bazı Amerikalılar bu hafta kulüpleri adına iz bıraktı. Pazar günü öne çıkan anı Alyssa Thompson yaşattı; dönen topu tamamlayarak Chelsea'ye Emily Fox ve Arsenal karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Sam Coffey, Manchester City'nin Charlton'ı 1-0 yendiği maçta bu sezon ilk kez WSL'de ilk 11'de başladı, Phallon Tullis-Joyce ise Manchester United'ın ligdeki ilk galibiyetini almasına yardımcı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Lily Yohannes, OL Lyonnes'in Servette'i 8-0 yendiği maçta şık bir topuk pasıyla asist yaptı.

GOAL, son USWNT Abroad bölümündeki en büyük hikâyelere göz atıyor.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Thompson damgasını vurdu

    Thompson, Chelsea’nin hafta sonundaki belirleyici anına imza attı; Stamford Bridge’de Arsenal’a karşı 1-0 kazanılan maçın tek golünü kaydetti. Arsenal maçın ilk bölümünün büyük kısmını kontrol ettikten sonra Thompson, 38. dakikada harika bir vuruşla kilidi açtı ve devre arasından önce Chelsea’yi öne geçirdi. Thompson’ın golü, Chelsea için maçın tek golü oldu ve ekip, oldukça istekli bir Arsenal karşısında üç puanı korumayı başardı.

    Thompson’ın golü, Chelsea’nin WSL’deki dört maçının tamamına ilk 11’de başlayarak sezona yaptığı güçlü giriş düşünüldüğünde özellikle cesaret vericiydi.

    USWNT açısından Thompson’ın Chelsea gibi zorlu bir ortamda gelişimini sürdürmesi büyük önem taşıyor. Avrupa’nın en üst düzey kulüplerinden birinde ilk 11’de yer almak için deneyim kazanıyor ve süratli kanat oyuncularından oluşan oyuncu havuzu söz konusu olduğunda, milli takımda ilk 11 rolü için ciddi şekilde yarışın içinde bulunuyor.

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  • Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Coffey ilk 11'de başlıyor

    Manchester City, şu ana kadar bu WSL sezonunda kusursuzdu ve Sam Coffey de kulüp adına ileriye doğru ve önemli adımlar atıyor. Coffey hafta sonunda City formasıyla ilk 11'de başladı ve 90 dakikanın tamamında sahada kaldı, Manchester City'nin Charlton'ı 1-0 yenmesine yardımcı oldu. Ön libero olarak disiplinliydi, ikili mücadeleleri kazandı ve City'nin kalesini gole kapatmasına yardımcı olmada temel rol oynadı.

    Geçen sezonun sonunda sakatlıklar Coffey için bir endişe kaynağı hâline gelmiş olsa da, kaldığı yerden devam etti ve en iyi formuna yaklaşmaya başladı.

    USWNT açısından bakıldığında, Avrupa'da üst düzey rakiplere karşı aldığı bu istikrarlı süreler, Hayes'e Coffey'nin orta sahada en üst seviyede denge unsuru olabileceğine dair bir güçlü işaret daha veriyor.

  • Lily YohannesGetty Images

    Yohannes, Heaps olmadan rolünü şekillendiriyor

    Yohannes, OL Lyonnes'ta daha büyük bir rolde giderek daha rahat görünmeye başladı. Bu durum, Şampiyonlar Ligi'nde Servette karşısında da sürdü; ilk 11'de başladı, 71 dakika oynadı ve 8-0'lık galibiyette Marie-Antoinette Katoto'ya şık bir topuk pasıyla asist yaptı.



    Fransa'daki ilk sezonunun büyük bölümünü Lindsey Heaps'in gölgesinde geçirdikten sonra Yohannes, bu sezon Lyon'un ligdeki ilk üç maçının ikisine ilk 11'de başladı ve hücumda daha fazla sorumluluk almaya başladı. Bu, USWNT'nin kalabalık orta saha havuzunda önem taşıyor. Yohannes çok yönlü bir oyuncu, ancak hâlâ genç ve son pası gelişim gösterebileceği alanlardan biri olmaya devam ediyor.

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  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd HICGetty/GOAL

    Tullis-Joyce öne çıktı

    Tullis-Joyce, Manchester United'ın pazar günü West Ham'ı 2-1 yenerek bu sezonki ilk WSL galibiyetini aldığı maçta soğukkanlı bir performans sergiledi. Estelle Cascarino'nun sert şutunu üstten kornere çelerek yaptığı kritik kurtarışla United'ın üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.

    Chelsea'den beş gollü bir yenilgi de dahil olmak üzere sezona zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra Tullis-Joyce, istikrarlı ve kurtarışlarıyla öne çıkan görüntüsüne geri döndü. USWNT açısından bakıldığında, kulübünde düzenli süre alması ve bu tür performanslar sergilemesi, net bir 1 numarası bulunmayan kaleci grubu içinde daha büyük bir rol için mücadele ederken Emma Hayes nezdindeki iddiasını güçlendiriyor.

Kadınlar - Hazırlık Maçları
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