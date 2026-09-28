Dünya 1 numarası İspanya'ya karşı ekim ayında oynanacak hazırlık maçları yaklaşırken, Avrupa'daki bazı Amerikalılar bu hafta kulüpleri adına iz bıraktı. Pazar günü öne çıkan anı Alyssa Thompson yaşattı; dönen topu tamamlayarak Chelsea'ye Emily Fox ve Arsenal karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi.
Sam Coffey, Manchester City'nin Charlton'ı 1-0 yendiği maçta bu sezon ilk kez WSL'de ilk 11'de başladı, Phallon Tullis-Joyce ise Manchester United'ın ligdeki ilk galibiyetini almasına yardımcı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Lily Yohannes, OL Lyonnes'in Servette'i 8-0 yendiği maçta şık bir topuk pasıyla asist yaptı.
GOAL, son USWNT Abroad bölümündeki en büyük hikâyelere göz atıyor.