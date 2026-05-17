USWNT Yurt Dışı: Alyssa Thompson, Emily Fox ve Lindsey Heaps yine galip geldi

Sam Coffey, hafif bir diz ameliyatı geçirdi ve Manchester City'nin West Ham'ı 4-1 yendiği maçta forma giymedi; ancak hafta sonu boyunca Avrupa'nın dört bir yanında birçok ABD Kadın Milli Takımı oyuncusu sahaya çıktı.

Arsenal'de Emily Fox, Gunners'ın Liverpool'u 3-1 mağlup etmesine yardımcı olurken, Chelsea ve Alyssa Thompson Cumartesi günü Manchester United ve Phallon Tullis-Joyce'u 1-0 yendi. Fransa'da Lindsey Heaps, OL Lyonnes'in Nantes'i 8-0 mağlup ettiği maçta gol attı ve Lily Yohannes, OL'nin 27 şut attığı maçta takımın birçok hücum fırsatında rol oynadı.

Sezonun bu noktasında, FA Cup finali ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali yaklaşıyor. 23 Mayıs'ta OL, şampiyonluk için Barcelona ile karşılaşacak, FA Cup finali ise bir hafta sonra, 31 Mayıs'ta ilk kez kupa finaline çıkan Brighton & Hove Albion ile Manchester City arasında oynanacak.

GOAL, hafta sonu Avrupa'da ABD Kadın Milli Takımı'nın en iyi oyuncularının performanslarını yakından inceliyor.