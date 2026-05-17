USWNT Abroad (05.17.2026)

USWNT Yurt Dışı: Alyssa Thompson, Emily Fox ve Lindsey Heaps yine galip geldi

Emily Fox, Arsenal’in Liverpool’u mağlup ettiği maçta başrol oynarken, Alyssa Thompson, Lindsey Heaps, Lily Yohannes ve ABD Kadın Milli Takımı’nın diğer düzenli oyuncuları da Avrupa’da yoğun geçen hafta sonu boyunca dikkatleri üzerine çekti.

Sam Coffey, hafif bir diz ameliyatı geçirdi ve Manchester City'nin West Ham'ı 4-1 yendiği maçta forma giymedi; ancak hafta sonu boyunca Avrupa'nın dört bir yanında birçok ABD Kadın Milli Takımı oyuncusu sahaya çıktı.

Arsenal'de Emily Fox, Gunners'ın Liverpool'u 3-1 mağlup etmesine yardımcı olurken, Chelsea ve Alyssa Thompson Cumartesi günü Manchester United ve Phallon Tullis-Joyce'u 1-0 yendi. Fransa'da Lindsey Heaps, OL Lyonnes'in Nantes'i 8-0 mağlup ettiği maçta gol attı ve Lily Yohannes, OL'nin 27 şut attığı maçta takımın birçok hücum fırsatında rol oynadı.

Sezonun bu noktasında, FA Cup finali ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali yaklaşıyor. 23 Mayıs'ta OL, şampiyonluk için Barcelona ile karşılaşacak, FA Cup finali ise bir hafta sonra, 31 Mayıs'ta ilk kez kupa finaline çıkan Brighton & Hove Albion ile Manchester City arasında oynanacak.

GOAL, hafta sonu Avrupa'da ABD Kadın Milli Takımı'nın en iyi oyuncularının performanslarını yakından inceliyor.

    Fox, Arsenal'in başarısında kilit rol oynuyor

    Arsenal'in Emily Fox olmadan bu kadar iyi olabileceğini hayal etmek zor. Bu kanat bek, Gunners için muhteşem bir sezon geçiriyor ve yakın zamanda hız kesecek gibi görünmüyor.

    Hafta sonu, Liverpool'u 3-1 yenerek takımının 3 puan kazanmasına yardımcı oldu. Arsenal, dört gün önce Everton'a karşı da 3 puan toplayarak şu anda iki maçlık galibiyet serisi yakaladı.

    Liverpool maçında Fox, kanattan yaptığı paslaşmalarla başarılı oldu ve birçok kez Liverpool savunmasının arkasına sızdı. Bir pozisyonda Beth Mead'i buldu ve içeriye doğru keserken topu geri aldı. Fox daha sonra topu ceza sahası içine Stina Blackstenius'a attı ve Blackstenius kaleye sağlam bir yarım voley vuruşu yaptı.

    Thompson, Chelsea'nin Manchester United'ı mağlup ettiği maçta sağlam bir performans sergiledi

    Chelsea maçında dikkatler büyük ölçüde efsanevi forvet Sam Kerr ve onun Blues formasıyla oynadığı son maça yönelmişti; son gecesinde gol atması da bu duruma yakışır bir sonuçtu. Bununla birlikte, genç forvet Alyssa Thompson gol atamasa da, neredeyse 90 dakika boyunca United’ın savunma hattına baskı uygularken Ellie Carpenter ile akıllı paslaşmalar ve kafayla indirmelerle güçlü bir performans sergiledi.

    Kulüp, Kerr'den sonra yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, Thompson'ın Chelsea'nin hücum hattının en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

    Heaps formunun zirvesinde

    İşin ironik yanı, Lindsey Heaps'in kariyerinin en iyi futbolunu oynuyor olması ve yakında Fransa'dan ayrılıp Denver'a giderek Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nin en yeni takımı Denver Summit FC'ye katılacak olması.

    Olympique Lyonnais formasıyla Heaps, takımının Nantes'i 8-0 yendiği maçta gol attı. Heaps 61. dakikada oyuna girdi ve sadece altı dakika sonra OL'nin maçtaki dördüncü golünü attı. OL, 60 puan ve ligde 19-0-3'lük bir rekorla Fransız Ligue 1'in zirvesinde yer alıyor.

    23 Mayıs Cumartesi günü, OL, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşacak. Heaps'in, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak da dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeden önce mümkün olan her şeyi başarmayı hedeflediği yönünde beklentiler yüksek.

    Phallon Tullis-Joyce, kritik kurtarışlarıyla büyük rol oynadı

    Manchester United hafta sonu Chelsea karşısında puan kaybına uğrasa da, Phallon Tullis-Joyce maçın gerginliğini korumak için birkaç kritik kurtarış yaptı.

    İlk önemli kurtarışı, United'ın savunma hattının arkasındaki boşluğu akıllıca bulan ve uzak direğe doğru bir şut çekmeye çalışan Lauren James'e karşı yaptı. İyi pozisyon alan Tullis-Joyce, topa elini uzatarak onu üst direğin üzerinden dışarıya attı.

    Tullis-Joyce'un pozisyon algısı konusunda bir başka etkileyici anı ise, kısa bir süre sonra Chelsea'den Ellie Carpenter'ın sağ kanattan uzak direğe çarpıp sahaya geri dönen uzun mesafeli şutunda yaşandı. ABD Kadın Milli Takımı kalecisi, topun üst direğe çarptığı anda topa dokunmayı başardı ve topu uzaklaştırdı.

    Tullis-Joyce için yoğun bir gündü. Bir gol yese de, Chelsea'nin hızlı forvet hattına karşı yine de muhteşem bir performans sergiledi.