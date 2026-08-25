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Rose LavelleScoreplay

Çeviri:

USWNT ve Gotham FC orta saha oyuncusu Rose Lavelle başından sakatlandı

ABD 1
R. Lavelle
Gotham FC
ABD

ABD Kadın Milli Takımı ve Gotham FC orta sahası Rose Lavelle, kafa travması yaşamasının ardından ilk yarıda oyundan alındı. Lavelle, pazar günkü NWSL karşılaşmasında bir Angel City oyuncusuyla girdiği mücadelede başını yere çarptı. Lavelle, yaşanan olayın ardından sahadan çıkarıldı ve şu an itibarıyla durumuna ilişkin herhangi bir güncelleme yapılmadı.

  • Rose Lavelle, USWNTImagn

    Lavelle başından sakatlandı

    Olay yaklaşık 30. dakikada yaşandı; Lavelle, Angel City'den bir oyuncuyla girdiği temasın ardından yere düştü ve başını zemine çarptı. Sağlık ekibi onu birkaç dakika boyunca kontrol etti, ardından kendi başına yürüyerek sahadan çıktı ve doğruca soyunma odasına gitti.

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  • Rose Lavelle, USWNTImagn

    'Rose hakkında yeni bir gelişme yok'

    Maçın ardından kulüpten bir sözcü, başından aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeden geçirildiğini söyledi. Durumun ciddiyeti ve ayrıntıları açıklanmadı. Maçın ardından Gotham FC geçici başantrenörü Shaun Harris, Rose hakkında “güncelleme olmadığını” söyledi.


  • Gotham FC fansImagn

    Bunun Lavelle için anlamı

    Henüz herhangi bir güncelleme olmadığı için bunu söylemek zor, ancak Lavelle yaklaşan maçlarda kafa travması nedeniyle forma giyemeyecekse Gotham FC'nin kadro tercihleri konusunda yaratıcı olması gerekecek. Bu, Gotham'ın ilk 11'ine gelen ilk darbe değil, aynı şekilde USWNT için de değil. USWNT ve Gotham FC savunmacısı Emily Sonnett, geçen ay sol dizindeki patellar tendon kopması nedeniyle sezonu kapatan sakatlık listesine eklendi.

    Gotham, lig sıralamasında hâlâ 1. sırada yer alıyor ve kendisini takip eden Washington Spirit ile Portland Thorns'un yedi puan önünde bulunuyor.


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  • Rose LavelleScoreplay

    Sırada ne var?

    Gotham, bir sonraki maçında 28 Ağustos Cuma günü Portland ile karşılaşacak ve Lavelle ile USWNT ise ekim ayında İspanya ile oynanacak hazırlık maçlarına kadar yeniden sahaya çıkmayacak.

ABD 1
Gotham FC crest
Gotham FC
GOT
Portland Thorns crest
Portland Thorns
POT