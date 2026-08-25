USWNT ve Gotham FC orta saha oyuncusu Rose Lavelle başından sakatlandı

Henüz herhangi bir güncelleme olmadığı için bunu söylemek zor, ancak Lavelle yaklaşan maçlarda kafa travması nedeniyle forma giyemeyecekse Gotham FC'nin kadro tercihleri konusunda yaratıcı olması gerekecek. Bu, Gotham'ın ilk 11'ine gelen ilk darbe değil, aynı şekilde USWNT için de değil. USWNT ve Gotham FC savunmacısı Emily Sonnett, geçen ay sol dizindeki patellar tendon kopması nedeniyle sezonu kapatan sakatlık listesine eklendi.

Gotham, lig sıralamasında hâlâ 1. sırada yer alıyor ve kendisini takip eden Washington Spirit ile Portland Thorns'un yedi puan önünde bulunuyor.



