Scoreplay
Çeviri:
USWNT ve Gotham FC orta saha oyuncusu Rose Lavelle başından sakatlandı
- Imagn
Lavelle başından sakatlandı
Olay yaklaşık 30. dakikada yaşandı; Lavelle, Angel City'den bir oyuncuyla girdiği temasın ardından yere düştü ve başını zemine çarptı. Sağlık ekibi onu birkaç dakika boyunca kontrol etti, ardından kendi başına yürüyerek sahadan çıktı ve doğruca soyunma odasına gitti.
- Imagn
'Rose hakkında yeni bir gelişme yok'
Maçın ardından kulüpten bir sözcü, başından aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeden geçirildiğini söyledi. Durumun ciddiyeti ve ayrıntıları açıklanmadı. Maçın ardından Gotham FC geçici başantrenörü Shaun Harris, Rose hakkında “güncelleme olmadığını” söyledi.
- Imagn
Bunun Lavelle için anlamı
Henüz herhangi bir güncelleme olmadığı için bunu söylemek zor, ancak Lavelle yaklaşan maçlarda kafa travması nedeniyle forma giyemeyecekse Gotham FC'nin kadro tercihleri konusunda yaratıcı olması gerekecek. Bu, Gotham'ın ilk 11'ine gelen ilk darbe değil, aynı şekilde USWNT için de değil. USWNT ve Gotham FC savunmacısı Emily Sonnett, geçen ay sol dizindeki patellar tendon kopması nedeniyle sezonu kapatan sakatlık listesine eklendi.
Gotham, lig sıralamasında hâlâ 1. sırada yer alıyor ve kendisini takip eden Washington Spirit ile Portland Thorns'un yedi puan önünde bulunuyor.
- Scoreplay
Sırada ne var?
Gotham, bir sonraki maçında 28 Ağustos Cuma günü Portland ile karşılaşacak ve Lavelle ile USWNT ise ekim ayında İspanya ile oynanacak hazırlık maçlarına kadar yeniden sahaya çıkmayacak.
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