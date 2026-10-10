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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
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USWNT 2026 TV yayın takvimi: Fikstür, sonuçlar, canlı yayın ve ABD kadın millî takımı nasıl izlenir?

ABD
SheBelieves Cup

ABD’nin yılına dair kapsamlı rehber: SheBelieves Cup ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerindeki maçlar

ABD kadın millî futbol takımı, Emma Hayes’in tam da buna ihtiyaç duyan bir ekibe gelir gelmez etki etmesiyle 2024’te yeni bir döneme girdi. Eski Chelsea teknik direktörü, yeni görevine başlamasından birkaç hafta sonra ABD’yi olimpiyat altın madalyasına taşıdı ve yeni Dünya Kupası döngüsü başlarken kadın futbolunun geri kalanına bir mesaj verdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023’te Avustralya’da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’na tarihindeki en erken vedasını yaptı. Bunun sonucunda Vlatko Andonovski başantrenörlük görevinden ayrıldı. Bu nedenle takımın bu kadar kısa sürede yeniden şampiyonluk kazanabilecek düzeye ulaşması ülke için sevindirici oldu. Şimdi ise bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na kadar önünde bolca zaman bulunan Hayes, bu heyecan verici genç oyuncu kuşağını geliştirmeye ve kupaya aday olmalarını sağlamaya odaklanabilir.

GOAL, ABD kadın millî takımının 2026 takvimi, maçları, sonuçları ve karşılaşmalarının nasıl izleneceği hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledi...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ABD Kadın Milli Futbol Takımı 2026'da hangi maçları oynadı?

    ABD Kadın Milli Futbol Takımı, 2026'ya ocak ayında Paraguay ve Şili'yi ağırladığı iki hazırlık maçıyla başladı. Her iki maçta da üstün bir performans sergileyerek yıla son derece olumlu bir başlangıç yaptı. Özellikle Şili karşısındaki galibiyet dikkat çekti; takım bu sonucu, 20 yılı aşkın süredir sahaya çıkardığı en deneyimsiz ilk 11 ile aldı.

    Hayes'in ekibi, mart ayında da bu performansını sürdürdü. Arjantin, Kanada ve Kolombiya'yı yenerek SheBelieves Cup'ı sekizinci kez kazandı. ABD, turnuva boyunca hiç gol yemedi.

    ABD, 2026'daki ilk yenilgisini nisan ayında Japonya ile oynadığı üç maçlık serinin ikinci karşılaşmasında aldı. Ancak Hayes'in ekibi, bu millî maç dönemini iki galibiyetle tamamladı ve futbolun en iyi takımlarından biriyle karşılaşarak çok şey öğrendi.

    Haziran ayında Brezilya'da bir yenilgi daha geldi. Ancak ABD, birkaç gün sonra 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibini mağlup etti. Maçın son dakikalarında gösterilen çok sayıda kırmızı kart ise galibiyetin önüne geçti.

  • ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın 2026 takviminde neler var?

    2026'da iki resmî millî maç arası daha var. Bunlardan biri, ABD'nin CONCACAF W Şampiyonası'na katılacağı kasım ayındaki dönem. Turnuvayı ilk dört sırada tamamlayan takımlar 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Ayrıca kıtalararası play-off turnuvası için iki kontenjan daha belirlenecek. Bu da ABD kadın millî takımının Brezilya'ya gitme hakkını elde etmek için El Salvador karşısında yalnızca bir maç kazanmasının yeterli olduğu anlamına geliyor.

    ABD'nin ev sahipliği yapacağı turnuvanın yarı finalleri 1 Aralık'ta oynanacak. Ertesi gün Dünya Kupası'nın konfederasyonlar arası play-off'larına katılım maçları yapılacak; üçüncülük maçı ve final ise 5 Aralık'ta oynanacak. Çeyrek finaller, yarı finaller ve play-off'lara katılım maçlarının tamamı Texas Health Mansfield Stadium'da düzenlenecek. Üçüncülük maçı ve final ise Houston'daki Shell Energy Stadium'da oynanacak.

    ABD kadın millî takımı, turnuvaya son dünya şampiyonu İspanya ile oynayacağı iki maçla hazırlanacak. Geçen yaz 2025 Avrupa Şampiyonası'nda da finale yükselen İspanya, haziran ayında 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ettikten sonra ekim ayında ABD'ye gidecek. Böylece 2024 Olimpiyat şampiyonuyla oynanacak maçlar gibi hazırlık karşılaşmalarının önü açılmış olacak.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    2026'da ABD Kadın Milli Futbol Takımı nasıl izlenir?

    USWNT'nin yayın hakları erkek takımınınkiyle aynıdır ve birden fazla yayın kuruluşu arasında paylaşılmıştır. İngilizce yayınları izleyenler için haklar Warner Bros ve Discovery Sports'tadır. Tüm maçlar Peacock ve Max'te (eski adıyla HBO Max) canlı yayınlanırken maçların yaklaşık yüzde 50'si TNT Sports kanallarında da canlı yayımlanır.

    Turner kanallarına Sling TV ve DirecTV Stream gibi dijital yayın hizmetlerinden erişilebilir.

    İspanyolca yayınları izleyenler için haklar şu anda maçları Peacock, Telemundo ve Universo'da yayımlayan Telemundo Deportes'tadır.

    USWNT'yi izlemek için en iyi paketler hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

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  • ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın 2026'daki maçları ve sonuçları

    TarihSaatMaçOrganizasyonStadyum
    24 Ocak14.30 PT / 17.30 ETABD Kadın Milli Takımı 6-0 ParaguayHazırlık maçıDignity Health Sports Park, Carson
    27 Ocak19.00 PT / 22.00 ETABD Kadın Milli Takımı 5-0 ŞiliHazırlık maçıHarder Stadium, Santa Barbara
    1 Mart14.00 PT / 17.00 ETABD Kadın Milli Takımı 2-0 ArjantinSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 Mart15.45 PT / 18.45 ETABD Kadın Milli Takımı 1-0 KanadaSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 Mart12.30 PT / 15.30 ETABD Kadın Milli Takımı 1-0 KolombiyaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 Nisan14.30 PT / 17.30 ETABD Kadın Milli Takımı 2-1 JaponyaHazırlık maçıPayPal Park, San Jose
    15 Nisan19.00 PT / 22.00 ETABD Kadın Milli Takımı 0-1 JaponyaHazırlık maçıLumen Field, Seattle
    18 Nisan18.00 PT / 21.00 ETABD Kadın Milli Takımı 3-0 JaponyaHazırlık maçıDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 Haziran14.30 PT / 17.30 ETBrezilya 2-1 ABD Kadın Milli TakımıHazırlık maçıNeo Quimica Arena, Sao Paulo
    9 Haziran17.30 PT / 20.30 ETBrezilya 0-1 ABD Kadın Milli TakımıHazırlık maçıArena Castelao, Fortaleza
    10 Ekim11.30 PT / 14.30 ETABD Kadın Milli Takımı 0-2 İspanyaHazırlık maçıAudi Field, Washington D.C.
    13 Ekim16.00 PT / 19.00 ETABD Kadın Milli Takımı - İspanyaHazırlık maçıSubaru Park, Chester
    27 KasımDaha sonra açıklanacakABD Kadın Milli Takımı - El SalvadorCONCACAF W ChampionshipTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    2026'ya ilişkin diğer maçlar ve ayrıntılar zamanı geldiğinde duyurulacak.

Kadınlar - Hazırlık Maçları
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