ABD kadın millî futbol takımı, Emma Hayes’in tam da buna ihtiyaç duyan bir ekibe gelir gelmez etki etmesiyle 2024’te yeni bir döneme girdi. Eski Chelsea teknik direktörü, yeni görevine başlamasından birkaç hafta sonra ABD’yi olimpiyat altın madalyasına taşıdı ve yeni Dünya Kupası döngüsü başlarken kadın futbolunun geri kalanına bir mesaj verdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023’te Avustralya’da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’na tarihindeki en erken vedasını yaptı. Bunun sonucunda Vlatko Andonovski başantrenörlük görevinden ayrıldı. Bu nedenle takımın bu kadar kısa sürede yeniden şampiyonluk kazanabilecek düzeye ulaşması ülke için sevindirici oldu. Şimdi ise bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na kadar önünde bolca zaman bulunan Hayes, bu heyecan verici genç oyuncu kuşağını geliştirmeye ve kupaya aday olmalarını sağlamaya odaklanabilir.

GOAL, ABD kadın millî takımının 2026 takvimi, maçları, sonuçları ve karşılaşmalarının nasıl izleneceği hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledi...