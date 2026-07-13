ABD kadın milli takımı, 2024 yılında yeni bir döneme girdi; Emma Hayes, tam da buna ihtiyaç duyan takımda hemen etkisini gösterdi. Yeni görevine başladıktan birkaç hafta sonra, eski Chelsea teknik direktörü ABD’yi Olimpiyat altın madalyasına taşıyarak, yeni Dünya Kupası döngüsünün başlangıcında kadın futbolunun geri kalanına bir mesaj gönderdi.
Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023'te Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda tarihindeki en erken elenmeyi yaşadı ve bunun sonucunda Vlatko Andonovski teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Bu nedenle, takımın bu kadar kısa sürede şampiyonluk seviyesine geri dönmesini görmek ülke için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Şimdi, bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na kadar bolca zaman olduğu için Hayes, bu heyecan verici genç nesil oyuncuları geliştirmeye odaklanabilir ve onların kupayı kazanmak için hazır olmalarını sağlayabilir.
GOAL, ABD Kadın Milli Takımı’nın takvimi, maç programı ve sonuçları ile 2026’da takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor...