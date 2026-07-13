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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Çeviri:

USWNT 2026 TV programı: Maç takvimi, sonuçlar, canlı yayın ve ABD kadın milli takımını izleme rehberi

ABD
SheBelieves Cup
Women's football

SheBelieves Kupası ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerindeki maçları da içeren, ABD milli takımının yıl boyunca oynayacağı maçlara dair kapsamlı bir rehber

ABD Kadın Milli Takımı, 2024 yılında yeni bir döneme girdi; Emma Hayes, tam da buna ihtiyaç duyan takımda hemen etkisini gösterdi. Yeni görevine başladıktan birkaç hafta sonra, eski Chelsea teknik direktörü ABD’yi Olimpiyat altın madalyasına taşıyarak, yeni Dünya Kupası döngüsünün başlangıcında kadın futbolunun geri kalanına bir mesaj gönderdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023'te Avustralya'da Kadınlar Dünya Kupası'ndan tarihinin en erken elenişini yaşadı ve bunun sonucunda Vlatko Andonovski teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Bu nedenle, takımın bu kadar kısa sürede şampiyonluk seviyesine geri dönmesini görmek ülke için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Şimdi, bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na kadar bolca zaman olduğu için Hayes, bu heyecan verici genç nesil oyuncuları geliştirmeye odaklanabilir ve onların kupayı kazanmak için hazır olmalarını sağlayabilir.

GOAL, ABD Kadın Milli Takımı’nın takvimi, maç programı ve sonuçları ile 2026’da takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ABD Kadın Milli Takımı’nın 2026’daki maç programı nasıldır?

    ABD Kadın Milli Takımı, Ocak ayında Paraguay ve Şili’yi ağırladığı iki hazırlık maçıyla yıla başladı ve 2026’ya son derece olumlu bir başlangıç yaparak iki maçta da üstün bir performans sergiledi. Özellikle Şili’ye karşı alınan galibiyet dikkat çekti; zira bu zafer, takımın 20 yılı aşkın süredir sahaya sürdüğü en deneyimsiz kadroyla elde edildi.

    Hayes'in takımı Mart ayında da bu performansı sürdürdü ve Arjantin, Kanada ve Kolombiya'yı mağlup ederek SheBelieves Kupası'nı sekizinci kez kazandı. ABD Kadın Milli Takımı, turnuva boyunca tek bir gol bile yemedi.

    2026'daki ilk mağlubiyet Nisan ayında, ABD Kadın Milli Takımı'nın Japonya ile oynadığı üç maçlık serinin ikinci maçında geldi; ancak Hayes'in takımı bu uluslararası ara döneminde iki galibiyet elde etmenin yanı sıra, dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayarak çok sayıda bilgi de edindi.

    Haziran ayında Brezilya’da bir yenilgi daha yaşandı, ancak ABD birkaç gün sonra 2027 Kadınlar Dünya Kupası’nın ev sahibi takımını mağlup ederek toparlandı; bu maç, son dakikalarda dağıtılan çok sayıda kırmızı kartın gölgesinde geçti.

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  • 2026 yılında ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın programında neler var?

    2026 yılında, ABD’nin CONCACAF Kadınlar Şampiyonası’na katılacağı Kasım ayı aralığı da dahil olmak üzere, iki resmi uluslararası maç arası daha bulunuyor. Bu turnuvada ilk dört sırayı alan takımlar 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak; ayrıca kıtalararası play-off turnuvasında iki kontenjan daha dağıtılacak. Bu, ABD Kadın Milli Takımı’nın Brezilya’ya gitme biletini almak için El Salvador’a karşı tek bir maçı kazanmasının yeterli olduğu anlamına geliyor.

    ABD'nin ev sahipliği yapacağı turnuvanın yarı finalleri 1 Aralık'ta oynanacak; ertesi gün Dünya Kupası kıtalararası play-off eleme maçları yapılacak, ardından 5 Aralık'ta üçüncülük maçı ve final oynanacak. Çeyrek finaller, yarı finaller ve play-in maçlarının tamamı Texas Health Mansfield Stadyumu’nda oynanacak; üçüncülük maçı ve final ise Houston’daki Shell Energy Stadyumu’nda düzenlenecek.

    ABD Kadın Milli Takımı, bu turnuvaya hazırlık olarak son dünya şampiyonu İspanya ile iki maçlık bir seri oynayacak. La Roja, geçen yaz 2025 Avrupa Şampiyonası finaline de ulaşmıştı ve Haziran ayında 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkını garantiledikten sonra Ekim ayında ABD'ye seyahat edecek; böylece 2024 Olimpiyat şampiyonu ile oynanacak bu tür dostluk maçlarının önü açılmış olacak.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    2026'da ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nı nasıl izleyebilirim?

    ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın (USWNT) yayın hakları, erkek milli takımınkilerle aynıdır ve birkaç kanal arasında paylaşılmıştır. İngilizce konuşan izleyiciler için bu haklar Warner Bros ve Discovery Sports’a aittir; tüm maçlar Peacock ve Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Maçların yaklaşık yüzde 50’si ayrıca TNT Sports kanalları üzerinden de canlı olarak yayınlanmaktadır.

    Turner kanalları, Sling TV ve DirecTV Stream gibi yayın hizmetleri üzerinden izlenebilir.

    İspanyolca konuşan izleyiciler için yayın hakları şu anda Telemundo Deportes'e aittir ve maçlar Peacock, Telemundo ve Universo üzerinden yayınlanmaktadır.

    USWNT maçlarını izlemek için en iyi paketler hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

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  • 2026 Yılında ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın Maç Takvimi ve Sonuçları

    TarihSaatMaçTurnuvaMekan
    24 Ocak14:30 PT / 17:30 ETABD Kadın Milli Takımı 6-0 ParaguayHazırlık MaçıDignity Health Sports Park, Carson
    27 Ocak19:00 PT / 22:00 ETABD Kadın Milli Takımı 5-0 ŞiliHazırlık MaçıHarder Stadyumu, Santa Barbara
    1 Mart14:00 PT / 17:00 ETABD Kadın Milli Takımı 2-0 ArjantinSheBelieves KupasıGeodis Park, Nashville
    4 Mart15:45 PT / 18:45 ETABD Kadın Milli Takımı 1-0 KanadaSheBelieves KupasıScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 Mart12:30 PT / 15:30 ETABD Kadın Milli Takımı 1-0 KolombiyaSheBelieves KupasıSports Illustrated Stadyumu, Harrison
    11 Nisan14:30 PT / 17:30 ETABD Kadın Milli Takımı 2-1 JaponyaHazırlık MaçıPayPal Park, San Jose
    15 Nisan19:00 PT / 22:00 ETABD Kadın Milli Takımı 0-1 JaponyaHazırlık MaçıLumen Field, Seattle
    18 Nisan18 NisanABD Kadın Milli Takımı 3-0 JaponyaHazırlık MaçıDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 Haziran14:30 PT / 17:30 ETBrezilya 2-1 ABD Kadın Milli TakımıHazırlık MaçıNeo Quimica Arena, Sao Paulo
    9 Haziran17:30 PT / 20:30 ETBrezilya 0-1 ABD Kadın Milli TakımıHazırlık MaçıArena Castelao, Fortaleza
    10 Ekim11.30 PT / 2.30 ETABD Kadın Milli Takımı - İspanyaHazırlık MaçıAudi Field, Washington D.C.
    13 Ekim16:00 PT / 19:00 ETABD Kadın Milli Takımı - İspanyaHazırlık MaçıSubaru Park, Chester
    27 KasımTBCABD Kadın Milli Takımı - El SalvadorCONCACAF Kadınlar ŞampiyonasıTexas Health Mansfield Stadyumu, Mansfield

    2026 yılına ait diğer maçlar ve ayrıntılar, zamanı geldiğinde duyurulacaktır.