USWNT 2026 TV programı: Maç takvimi, sonuçlar, canlı yayın ve ABD kadın milli takımını izleme rehberi

ABD Kadın Milli Takımı, Ocak ayında Paraguay ve Şili’yi ağırladığı iki hazırlık maçıyla yıla başladı ve 2026’ya son derece olumlu bir başlangıç yaparak iki maçta da üstün bir performans sergiledi. Özellikle Şili’ye karşı alınan galibiyet dikkat çekti; zira bu zafer, takımın 20 yılı aşkın süredir sahaya sürdüğü en deneyimsiz kadroyla elde edildi.

Hayes'in takımı Mart ayında da bu performansı sürdürdü ve Arjantin, Kanada ve Kolombiya'yı mağlup ederek SheBelieves Kupası'nı sekizinci kez kazandı. ABD Kadın Milli Takımı, turnuva boyunca tek bir gol bile yemedi.

2026'daki ilk mağlubiyet Nisan ayında, ABD Kadın Milli Takımı'nın Japonya ile oynadığı üç maçlık serinin ikinci maçında geldi; ancak Hayes'in takımı bu uluslararası ara döneminde iki galibiyet elde etmenin yanı sıra, dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayarak çok sayıda bilgi de edindi.

Haziran ayında Brezilya’da bir yenilgi daha yaşandı, ancak ABD birkaç gün sonra 2027 Kadınlar Dünya Kupası’nın ev sahibi takımını mağlup ederek toparlandı; bu maç, son dakikalarda dağıtılan çok sayıda kırmızı kartın gölgesinde geçti.