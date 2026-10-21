AFP
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“Üstün olan bizdik!” Luis Enrique, PSG'nin Barcelona'yı darmadağın etmesini sağlayan taktik sırları açıkladı; Hansi Flick'in ekibi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sezonun ilk yenilgisini aldı
Önde yoğun baskı Barcelona'nın ritmini bozdu
Barcelona, Flick yönetiminde neredeyse durdurulamaz bir görüntü sergileyerek 11 maçlık etkileyici galibiyet serisiyle Fransa'nın başkentine geldi. Ancak Katalan devi, deplasmanda oyunun temposunu belirlemesine izin vermeyen ısrarcı Paris Saint-Germain karşısında sonunda mağlup oldu.
Ev sahibi ekip, oyununu yoğun bir pres üzerine kurdu ve özellikle hücum oyuncularını kullanarak konuk takımın akıcı oyun kurmasını bozdu. Ligue 1 şampiyonu, Barcelona'nın topu kendi yarı sahasından çıkarmasını sahanın ileri bölgelerinde etkili biçimde engelleyerek takımın kilit yaratıcı oyuncularına top ulaşmasını önledi.
- AFP
Üst düzey rakiplere uyum sağlamak
Son düdüğün ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Luis Enrique, eski kulübünün teknik açıdan ne kadar zorlu bir rakip olduğunu kabul etti.
“Bunu bekliyordum. Çok dengeli bir maçtı. Barcelona’nın seviyesini onlara karşı oynamadan hayal edemezsiniz,” diyen PSG teknik direktörü, maçın ardından Mundo Deportivo’nun aktardığına göre gazetecilere şunları söyledi: “Sizin seviyenizdeki veya daha üst seviyedeki takımlara karşı nasıl uyum sağlayacağınızı bilmelisiniz.”
Karşılaşmanın başlarında kontrolü ele geçirmelerine rağmen Luis Enrique, takımının devre arasından sonra çok zor anlar yaşadığını kabul etti. Maçın seyrindeki değişimi değerlendirirken, “İlk yarıyı iyi kontrol ettik ama ikinci yarıda 10 veya 15 dakika sıkıntı çektik,” dedi.
İleri uçtan başlayan savunma disiplini
Dönüm noktası, PSG’nin hücum hattının savunmanın ilk kademesi olarak gösterdiği sarsılmaz kararlılıktı. Enrique, takım hâlindeki bu mücadeleyi överken hücum oyuncularının Barcelona’nın orta sahasını etkisiz hâle getirdiğini vurguladı.
“Forvetler savunmada harika iş çıkardı. Rakip yarı sahada topu geri kazanma konusunda üstündük,” değerlendirmesinde bulundu. “Topu Lamine [Yamal], Fermin [Lopez] veya Dani Olmo’dan almak için yardımlaşma şart.”
Eski kulübüne karşı Avrupa arenasında kritik bir galibiyet kazanmak onda karmaşık duygular uyandırsa da şu anki bağlılığı konusunda hiçbir tereddüdü yok. “Barcelona taraftarıyım ama profesyonelim ve takımın galibiyetlerinden keyif alıyorum,” diye ekledi.
- AFP
Avrupa şampiyonluğunu savunmak
Bu ses getiren sonucun ardından son şampiyon, 2026-27 sezonunda gücünü bir kez daha ortaya koydu. Ancak unvanını korumak için zorlu kıta turnuvası takviminden geçerken savunmadaki bu yoğunluğu sürdürmesi kritik önem taşıyacak.
Artık rakiplerinin hedefinde olan Paris ekibi, bu üst düzey taktik disiplinini istikrarlı biçimde sahaya yansıtabildiğini kanıtlamak zorunda. Önümüzdeki haftalarda rehavete kapılmamak, sahadaki performansı kadar önemli olacak.
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