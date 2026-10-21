Son düdüğün ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Luis Enrique, eski kulübünün teknik açıdan ne kadar zorlu bir rakip olduğunu kabul etti.

“Bunu bekliyordum. Çok dengeli bir maçtı. Barcelona’nın seviyesini onlara karşı oynamadan hayal edemezsiniz,” diyen PSG teknik direktörü, maçın ardından Mundo Deportivo’nun aktardığına göre gazetecilere şunları söyledi: “Sizin seviyenizdeki veya daha üst seviyedeki takımlara karşı nasıl uyum sağlayacağınızı bilmelisiniz.”

Karşılaşmanın başlarında kontrolü ele geçirmelerine rağmen Luis Enrique, takımının devre arasından sonra çok zor anlar yaşadığını kabul etti. Maçın seyrindeki değişimi değerlendirirken, “İlk yarıyı iyi kontrol ettik ama ikinci yarıda 10 veya 15 dakika sıkıntı çektik,” dedi.



