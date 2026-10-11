LaPresse
Çeviri:
Ustalık dersi! Gasperini, 10 kişi kalan Roma’yı kurtaran “olağanüstü” Dybala’yı ve ilk maçında kahramanlaşan Gollini’yi övdü
Dybala, 10 kişi kalan Roma’yı tehlikeden uzaklaştırdı
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Como deplasmanında 0-0 biten zorlu maçta gösterdiği özverinin ardından Paulo Dybala'yı övgüye boğdu. Donyell Malen'in kırmızı kart görmesiyle yarım saatten fazla süre on kişi oynayan Roma'da Dybala, hücum hattında gösterdiği olağanüstü disiplinle savunmanın üzerindeki baskıyı hafifletti.
Gasperini, başlangıçta Arjantinli oyun kurucuyu oyundan çıkarmayı planladığını, ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini açıkladı.
Gasperini, “Bence Paulo, özellikle on kişi kaldığımızda olağanüstüydü” dedi.
- Nicolo Campo
Arjantinli yıldız, teknik direktörü oyuncu değişikliğinden vazgeçirdi
İhraç kararının ardından yaptığı taktik değişiklikleri anlatan Gasperini, Dybala'nın sahadaki çalışkanlığının forvet Mateo Castro'yu oyuna alma yönündeki ilk planını değiştirdiğini kabul etti. Gasperini, “Zor durumları toparlayarak, bence tüm takım arkadaşları gibi harika bir maç çıkardı,” dedi.
“Malen oyundan çıktığında Castro'yu sahaya sürmeyi düşündüm ama Dybala maç ilerledikçe beni ikna etti ve onu neredeyse sonuna kadar sahada tuttum.”
“Oysa bu durumdan en çok etkilenen kendisiydi; büyük bir oyun zekâsı gösterdi.”
Gollini, Svilar'ın yerine çıktığı ilk maçında göz doldurdu
Gasperini, Mile Svilar'ın yerine geçerek kulüpteki ilk maçına çıkan kaleci Pierluigi Gollini'den de aynı ölçüde memnundu. Gollini, Nico Paz'ın şutu da dahil olmak üzere son bölümde yaptığı kritik kurtarışlarla takımının gol yememesini sağladı.
Gasperini, "Sadece çıkışlarında değil, ayaklarını kullanırken ve kontra ataklarda da mükemmeldi," dedi.
"Her zaman dikkatli ve isabetliydi. Takımın da onun için mümkün olan en iyi koşulları sağladığı açık. Ama o, Svilar'ın yerini rahatlıkla doldurabilecek iyi bir kaleci."
- ABACAPRESS
Kadro derinliği sağlam bir temel oluşturuyor
Kaptan Lorenzo Pellegrini'nin altı aylık aranın ardından sahalara dönmesi ve Soulé'nin oyuna sonradan girerek takıma enerji katmasıyla Gasperini, kadrosunun takım ruhundan büyük memnuniyet duyuyor. Alınan bir puan, Roma'nın Serie A'da sezonun ilk haftalarındaki sıralamada rekabetin içinde kalmasını sağladı.
Gasperini, yaklaşan lig maçlarında takımının savunmadaki dayanışmasını sürdürmeyi hedefleyecek.
Roma ise bir sonraki Serie A maçının hazırlıklarına odaklanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun