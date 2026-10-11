İhraç kararının ardından yaptığı taktik değişiklikleri anlatan Gasperini, Dybala'nın sahadaki çalışkanlığının forvet Mateo Castro'yu oyuna alma yönündeki ilk planını değiştirdiğini kabul etti. Gasperini, “Zor durumları toparlayarak, bence tüm takım arkadaşları gibi harika bir maç çıkardı,” dedi.

“Malen oyundan çıktığında Castro'yu sahaya sürmeyi düşündüm ama Dybala maç ilerledikçe beni ikna etti ve onu neredeyse sonuna kadar sahada tuttum.”

“Oysa bu durumdan en çok etkilenen kendisiydi; büyük bir oyun zekâsı gösterdi.”