Yakın arkadaşı Andrews'un yaptığı işi değerlendirmesi ve bundan sonra ilginin artıp artmayacağı sorulan eski Brentford golcüsü Morrison, bahis siteleri incelemelerinin kaynağı olan Freebets.com'un katkılarıyla konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Harika, harika, harika. Brentford'un, hatta bu sezon bile, Avrupa potalarının dışındaki sıralara girme şansı olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon bunu kaçırdılar. Ve bir kupa kazanabilirler.

“Geçen gün onunla konuşuyordum. Birmingham-Brentford maçındaydım ve Keith'in fantastik bir iş çıkardığını düşünüyorum. Her pozisyonda iki oyuncusu var. Transfer ettikleri çocuk, [Mamadou] Sangare, çok rahat bir şekilde ilk dörtteki takımlardan herhangi birine gidebilirdi. Bence o özel bir yetenek. Brentford'a gitti. Projelerini beğeniyor ve iyi bir transfer yaptılar.

“Callum Wilson'ın tecrübesine sahip, Thiago üzerinde baskı kuruyor. Burnley'den transfer ettikleri [Jaidon] Anthony sezona iyi başladı, [Dango] Ouattara ve Kevin Schade üzerinde baskı kuruyor, rekabet yaratıyor.

“West Ham'dan 40 milyona [El Hadji Malick] Diouf'u transfer ettiler, şu anda forma şansı bulamıyor. Keane Lewis-Potter olağanüstüydü. Yani Brentford'da çok sayıda iyi oyuncu var.

“Ve evet, bence Keith Andrews müthiş bir iş çıkardı. Geçen sezonu, kaybettikleri oyuncuları ve Thomas Frank'i kaybetmelerini düşününce herkes Brentford'un küme düşebileceğini sanıyordu.

“Harika bir iş çıkardı. Ve bu sezona da son derece iyi başladılar. Keith büyük takdiri hak ediyor. Ve eğer böyle devam ederse, daha yukarıdaki başka birçok kulüp kesinlikle onun etrafında dolanmaya başlayacaktır.”