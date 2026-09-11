Getty
Çeviri:
'Üst sıralardaki başka birçok kulüp de yokluyor' - Eski Brentford golcüsü, Keith Andrews'ın Premier League'de teknik direktörlüğe yaptığı 'harika' geçişin ardından geleceğine dair tahminde bulundu
Andrews'ün bugüne kadarki teknik direktörlük kariyeri
Andrews, oyuncu olarak Blackburn ve West Brom formalarıyla Premier League'de boy gösterip İrlanda Cumhuriyeti adına 35 kez milli olurken, teknik direktörlük kariyerinin temellerini MK Dons'ta Karl Robinson'ın yanında attı.
Daha sonra milli takım düzeyinde, 21 yaş altı ve A takım seviyelerinde Stephen Kenny'nin yardımcısı olarak görev yaptı ve 2023'te Brentford'a duran top antrenörü olarak katılmadan önce Sheffield United'ın teknik direktörü Chris Wilder ile çalıştı.
2025 yazında sürpriz bir terfi aldı; Brentford, Tottenham'ın yolunu tutan Thomas Frank'in yerine kulüp içinden bir ismi göreve getirerek ilhamı kendi bünyesinde aradı. Söz konusu anlaşma azımsanmayacak sayıda kişinin kaşlarını kaldırdı.
- Getty
Brentford'da uzun vadeli sözleşme imzalandı
Ancak Andrews büyük bir başarı hikâyesi oldu; geçen sezon küme düşme konuşmalarını kısa sürede susturup takımı ligi dokuzuncu sırada bitirmeye taşıdı. Avrupa kupalarına katılım çok az farkla kaçtı, ancak ortak hedefler 2026-27'de yeniden o sıralara çevrilmiş durumda.
Sıcakkanlı İrlandalı, 2032'ye kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşme üzerinde çalışıyor, peki bu şartlara uyulacak mı? Mevcut teknik direktörlük yükselişini sürdürürse, bir Premier League devi kapısını çalmadan önce yalnızca zaman meselesi.
Andrews daha büyük şeylere mi yazgılı?
Yakın arkadaşı Andrews'un yaptığı işi değerlendirmesi ve bundan sonra ilginin artıp artmayacağı sorulan eski Brentford golcüsü Morrison, bahis siteleri incelemelerinin kaynağı olan Freebets.com'un katkılarıyla konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Harika, harika, harika. Brentford'un, hatta bu sezon bile, Avrupa potalarının dışındaki sıralara girme şansı olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon bunu kaçırdılar. Ve bir kupa kazanabilirler.
“Geçen gün onunla konuşuyordum. Birmingham-Brentford maçındaydım ve Keith'in fantastik bir iş çıkardığını düşünüyorum. Her pozisyonda iki oyuncusu var. Transfer ettikleri çocuk, [Mamadou] Sangare, çok rahat bir şekilde ilk dörtteki takımlardan herhangi birine gidebilirdi. Bence o özel bir yetenek. Brentford'a gitti. Projelerini beğeniyor ve iyi bir transfer yaptılar.
“Callum Wilson'ın tecrübesine sahip, Thiago üzerinde baskı kuruyor. Burnley'den transfer ettikleri [Jaidon] Anthony sezona iyi başladı, [Dango] Ouattara ve Kevin Schade üzerinde baskı kuruyor, rekabet yaratıyor.
“West Ham'dan 40 milyona [El Hadji Malick] Diouf'u transfer ettiler, şu anda forma şansı bulamıyor. Keane Lewis-Potter olağanüstüydü. Yani Brentford'da çok sayıda iyi oyuncu var.
“Ve evet, bence Keith Andrews müthiş bir iş çıkardı. Geçen sezonu, kaybettikleri oyuncuları ve Thomas Frank'i kaybetmelerini düşününce herkes Brentford'un küme düşebileceğini sanıyordu.
“Harika bir iş çıkardı. Ve bu sezona da son derece iyi başladılar. Keith büyük takdiri hak ediyor. Ve eğer böyle devam ederse, daha yukarıdaki başka birçok kulüp kesinlikle onun etrafında dolanmaya başlayacaktır.”
- Getty
Brentford'un 2026-27 fikstürü: Namağlup başlangıç
Brentford, 2026-27 sezonundaki ilk dört maçını yenilgisiz geçti. Premier League'deki üç maçtan beş puan topladı ve Birmingham karşısında aldığı 6-1'lik farklı galibiyetin ardından Carabao Cup'ta üçüncü tura yükseldi.
Lig ve kupada Bournemouth ile Reading deplasmanlarıyla birlikte, coğrafi komşusu Chelsea'ye karşı sahasında oynayacağı maç, Andrews'ün takımını ilk milli araya taşıyacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun