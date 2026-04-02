Nicolò Tresoldi, hangi ülke için milli takımda oynamak istediğine karar vermek konusunda önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. 21 yaşındaki forvet, şu anda Club Brugge'de başarılı bir performans sergiliyor ve bu sayede birçok üst düzey ülkenin ilgisini çekiyor.
Üst düzey yetenek Nicolò Tresoldi, üç üst düzey ülke arasında lüks bir seçimle karşı karşıya
Yetenekli forvet İtalya'da doğdu ve çocukluğunun bir kısmını orada geçirdi. Sonunda Tresoldi, 13 yaşında Almanya'nın Hannover kentine taşındı. 2022'den beri Alman pasaportuna sahip olan Tresoldi, şu anda Die Mannschaft için gençlik milli takımlarında da forma giyiyor. İtalyan ve Alman pasaportlarının yanı sıra, annesinin memleketi olan Arjantin pasaportuna da sahip.
Tresoldi şimdiye kadar her zaman Alman gençlik takımlarında oynadı; önce U19'da, şu anda ise U21'de. BILD'in haberlerine göre, Arjantin Futbol Federasyonu, oyuncuyu ikna etmek için kendisi ve ailesiyle ilk temasları kurdu. Bu durumda Arjantin, İtalya ve Almanya'nın önüne geçebilir.
Bu üç büyük ülke arasından seçim yapmak kolay olmayacak. Tresoldi henüz kesin bir karar vermedi, ancak kısa süre önce İtalya milli takımında forma giymeye ilgi duyduğunu belirtti. Forvetin hizmetlerine ilgi duyan ülkelerin yanı sıra, onu yakından takip eden kulüpler de var. Tresoldi, AC Milan ile birçok kez anıldı. İtalyan devi, son zamanlarda Charles De Ketelaere ve Ardon Jashari'yi kadrosuna katarak Club Brugge ile sık sık iş yaptı.
Tresoldi, bu sezon şu ana kadar Belçika ekibi için 48 kez forma giydi. Bu maçlarda 17 gol attı ve 5 asist yaptı.