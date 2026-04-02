Üst düzey yetenek Nicolò Tresoldi, üç üst düzey ülke arasında lüks bir seçimle karşı karşıya

Yetenekli forvet İtalya'da doğdu ve çocukluğunun bir kısmını orada geçirdi. Sonunda Tresoldi, 13 yaşında Almanya'nın Hannover kentine taşındı. 2022'den beri Alman pasaportuna sahip olan Tresoldi, şu anda Die Mannschaft için gençlik milli takımlarında da forma giyiyor. İtalyan ve Alman pasaportlarının yanı sıra, annesinin memleketi olan Arjantin pasaportuna da sahip.

Tresoldi şimdiye kadar her zaman Alman gençlik takımlarında oynadı; önce U19'da, şu anda ise U21'de. BILD'in haberlerine göre, Arjantin Futbol Federasyonu, oyuncuyu ikna etmek için kendisi ve ailesiyle ilk temasları kurdu. Bu durumda Arjantin, İtalya ve Almanya'nın önüne geçebilir.












