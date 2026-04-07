Üst düzey kulüpler reddedilmiş! Liverpool, savunma yıldızıyla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor

Konate'nin Reds ile ne kadar süreli bir sözleşme imzalayacağı habere göre belli değil, ancak en azından Liverpool'un defans yıldızının bedelsiz ayrılmasını önlediği kesin görünüyor. Sonuçta, 26 yaşındaki oyuncu sezon sonunda sona erecek sözleşmesi nedeniyle Premier Lig kulübünden bedelsiz ayrılabilirdi.

Sözleşmesinin uzatılması durumunda, geçtiğimiz aylarda Konate'yi transfer etmekle ilgilendiği söylenen birçok Avrupa'nın önde gelen kulübü de eli boş dönecek. Her şeyden önce Real Madrid'in bu stoperi transfer listesinin en üst sırasına koyduğu söyleniyor.

Real Madrid'de yaz aylarında David Alaba ve Antonio Rüdiger gibi iki uzun süredir takımın savunma direği olan isimler ayrılabilir. Avusturyalı oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor, ancak sözleşmesi de sona eren Alman milli oyuncunun geleceği ise henüz belirsiz.