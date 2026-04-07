Fransız L'Equipe gazetesi, kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmelerin son haftalarda önemli ölçüde yoğunlaştığını yazıyor. Artık bir anlaşmaya çok az kalmış durumda; geriye sadece son ayrıntıların netleştirilmesi kalmış.
Üst düzey kulüpler reddedilmiş! Liverpool, savunma yıldızıyla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Konate'nin Reds ile ne kadar süreli bir sözleşme imzalayacağı habere göre belli değil, ancak en azından Liverpool'un defans yıldızının bedelsiz ayrılmasını önlediği kesin görünüyor. Sonuçta, 26 yaşındaki oyuncu sezon sonunda sona erecek sözleşmesi nedeniyle Premier Lig kulübünden bedelsiz ayrılabilirdi.
Sözleşmesinin uzatılması durumunda, geçtiğimiz aylarda Konate'yi transfer etmekle ilgilendiği söylenen birçok Avrupa'nın önde gelen kulübü de eli boş dönecek. Her şeyden önce Real Madrid'in bu stoperi transfer listesinin en üst sırasına koyduğu söyleniyor.
Real Madrid'de yaz aylarında David Alaba ve Antonio Rüdiger gibi iki uzun süredir takımın savunma direği olan isimler ayrılabilir. Avusturyalı oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor, ancak sözleşmesi de sona eren Alman milli oyuncunun geleceği ise henüz belirsiz.
Bayern de Konate için yapılacak çekilişe katılıyor gibi görünüyor
Bu arada, FC Bayern Münih'in de savunma lideri Dayot Upamecano'nun ayrılma ihtimalini önlemek için Konate'yi transfer listesine eklediği söyleniyor. Ancak Fransız oyuncu, Alman şampiyonu ile sözleşmesini uzattı.
Konate, 2021'den beri Reds forması giyiyor. O dönemde RB Leipzig'den Liverpool'a 40 milyon euro transfer ücreti karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon, teknik direktör Arne Slot yönetiminde her zaman ilk 11'de yer aldı ve tüm turnuvalarda oynadığı 42 maçta 2 gol kaydetti.
Ibrahima Konate, Liverpool FC: 2025/26 Sezonu Performans İstatistikleri
Yarışma
Maçlar
Goller
Sarı Kartlar
Premier Lig
29
1
6
Şampiyonlar Ligi
8
1
-
FA Kupası
4
-
1
Community Shield
1
-
1