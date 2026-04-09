İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'un haberine göre, AC Milan Alman milli oyuncuya teklifte bulunmaya hazırlanıyor ve son derece cazip şartlar içeren bir teklifle onu ikna etmeye çalışıyor.
Üst düzey kulüp harekete geçti: Leon Goretzka, FC Bayern'den ayrılmasının ardından olağanüstü bir teklif alacak
Buna göre, Serie A kulübü, Goretzka'ya 31 yaşında olmasına rağmen üç yıllık bir sözleşme teklif etmeyi ve ona sezon başına beş milyon euro maaş ödemeyi planlıyor. Dolayısıyla, orta saha oyuncusu sözleşme süresinin tamamı boyunca Rossoneri'de toplam 15 milyon euro kazanabilir; bu, daha kısa süreli sözleşmeler sunan diğer kulüplerin teklif edebileceğinden çok daha fazla bir rakam.
Bununla birlikte, henüz bir karar verilmediği belirtiliyor. Hedef odaklı görüşmelerle hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilir, ancak Goretzka'nın tüm odak noktası hâlâ FC Bayern Münih ile geçireceği sezonun geri kalanında; burada Alman Şampiyonası, DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere üç büyük unvanı da kazanma şansı bulunuyor.
"Diğer uluslararası üst düzey kulüplerin ilgisinden ne kadar onur duysam da, sezonu FC Bayern'de bitirme kararı aldım. Bu yıl her şeyi kazanabileceğimize yüzde yüz inanıyorum," diye açıkladı Goretzka kısa süre önce.
Bir dizi üst düzey kulüp, Goretzka'nın bedelsiz transferiyle ilgileniyor
Ancak yaz aylarında Almanya'nın rekor şampiyonu takımındaki kariyerinin sona ereceği, uzun süredir belliydi. Ocak ayı sonunda Münih kulübü, orta saha oyuncusuyla sona eren sözleşmenin yenilenmeyeceğini doğrulamıştı. Buna göre Goretzka, Bayern'den bedelsiz olarak ayrılacak.
Milan'ın yanı sıra, geçtiğimiz haftalarda FC Arsenal, Fenerbahçe İstanbul, Juventus Torino, Atletico Madrid, SSC Napoli ve AC'nin şehir rakibi Inter Milano da 31 yaşındaki oyuncunun olası yeni kulüpleri olarak gösterildi.
Goretzka, 2018 yılında FC Schalke 04'ten Säbener Straße'ye transfer olmuştu. Yakın geçmişte Münih'ten erken ayrılacağına dair söylentiler olsa da, orta saha oyuncusu FCB'ye sadık kaldı ve tüm teknik direktörlerin altında kendini kanıtladı. Vincent Kompany yönetiminde bu sezon tüm turnuvalarda 39 kez forma giyen Goretzka, 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Leon Goretzka: İstatistikler ve performans verileri
Kulüp
Maçlar
Goller
Asist
FC Bayern
303
48
50
Schalke 04
147
19
16
VfL Bochum
36
4
8