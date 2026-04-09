Üst düzey kulüp harekete geçti: Leon Goretzka, FC Bayern'den ayrılmasının ardından olağanüstü bir teklif alacak

Buna göre, Serie A kulübü, Goretzka'ya 31 yaşında olmasına rağmen üç yıllık bir sözleşme teklif etmeyi ve ona sezon başına beş milyon euro maaş ödemeyi planlıyor. Dolayısıyla, orta saha oyuncusu sözleşme süresinin tamamı boyunca Rossoneri'de toplam 15 milyon euro kazanabilir; bu, daha kısa süreli sözleşmeler sunan diğer kulüplerin teklif edebileceğinden çok daha fazla bir rakam.

Bununla birlikte, henüz bir karar verilmediği belirtiliyor. Hedef odaklı görüşmelerle hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilir, ancak Goretzka'nın tüm odak noktası hâlâ FC Bayern Münih ile geçireceği sezonun geri kalanında; burada Alman Şampiyonası, DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere üç büyük unvanı da kazanma şansı bulunuyor.

"Diğer uluslararası üst düzey kulüplerin ilgisinden ne kadar onur duysam da, sezonu FC Bayern'de bitirme kararı aldım. Bu yıl her şeyi kazanabileceğimize yüzde yüz inanıyorum," diye açıkladı Goretzka kısa süre önce.