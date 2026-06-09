Üst düzey hakem ABD'ye giriş yasağı aldı ve şok edici bir şekilde Dünya Kupası'nı kaçıracak

Bu dramatik dışlanma, giderek büyüyen bu çok uluslu turnuva için uygulanan katı göçmenlik protokolleri konusunda önemli bir siyasi tartışma başlattı. Hükümetin uluslararası sporcular ve personelin sorunsuz geçişine dair güvence vermesine rağmen, sınır yetkilileri Afrikalı hakemin belgeleri konusunda katı bir tutum sergiledi.

Bu uygulamayı savunan Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü lideri Andrew Giuliani, BBC World Service'e şunları söyledi: "Bu konunun ayrıntılarına giremem ancak gümrük ve sınır devriyesinin doğru bir karar verdiğini söyleyebilirim ve bu kararı destekliyorum."