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Üst düzey hakem ABD'ye giriş yasağı aldı ve şok edici bir şekilde Dünya Kupası'nı kaçıracak
Göçmenlik tartışması tarihi atamayı engelledi
2025 CAF Yılın Erkek Hakemi ödülünün sahibi, Florida'ya vardığında gözaltına alınarak ülkesine geri gönderildi ve Türkiye'de mahsur kaldı. ABD göçmenlik yetkilileri, hakemin derhal sınır dışı edilmesinin kesin nedenlerini resmi olarak açıklamamış olsa da, Somali mevcut Amerikan idari politikaları kapsamında hâlâ sıkı seyahat kısıtlamalarına tabi tutulmaktadır. Somali Futbol Federasyonu, deneyimli hakemin tamamen geçerli belgeler ve özel diplomatik pasaportla seyahat ettiğini doğrulayarak acil bir çağrı yaptı.
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Yönetim kurulu turnuvaya katılmama kararını onayladı
Küresel futbol otoriteleri, Amerikan sınır güvenliği yetkilileriyle istişare ettikten sonra hakemin turnuva durumunu netleştirmek için derhal harekete geçti. Havaalanındaki müdahaleye ilişkin olarak FIFA'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "FIFA, maç hakemi Omar Abdulkadir Artan'ın ABD'ye giriş izni verilmemesi nedeniyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda antrenman yapamayacağını ve maç yönetemeyeceğini teyit edebilir.
FIFA, vize kararları da dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine müdahil değildir ve yetkililer tarafından Artan'ın statüsünün şu anda değiştirilmeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir. Daha önceki FIFA etkinliklerinde olduğu gibi, vizeyi kimin alacağına ve kimin ülkeye girişine izin verileceğine nihai olarak ev sahibi hükümet karar verir."
Siyasi yetkililer sınır kararını savunuyor
Bu dramatik dışlanma, giderek büyüyen bu çok uluslu turnuva için uygulanan katı göçmenlik protokolleri konusunda önemli bir siyasi tartışma başlattı. Hükümetin uluslararası sporcular ve personelin sorunsuz geçişine dair güvence vermesine rağmen, sınır yetkilileri Afrikalı hakemin belgeleri konusunda katı bir tutum sergiledi.
Bu uygulamayı savunan Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü lideri Andrew Giuliani, BBC World Service'e şunları söyledi: "Bu konunun ayrıntılarına giremem ancak gümrük ve sınır devriyesinin doğru bir karar verdiğini söyleyebilirim ve bu kararı destekliyorum."
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Yetkili, gelecekteki turnuvalara dönüş hedefliyor
Ağır bir kişisel darbeye rağmen, bu FIFA yetkilisi, Afrika Uluslar Kupası’ndaki başarılı görevlerinin ardından uluslararası hakemlik çevrelerinde hâlâ büyük saygı görüyor. Seçilen geri kalan 51 hakem, bu Perşembe günü gerçekleşecek muhteşem açılış maçları öncesinde Kuzey Amerika’da yoğun turnuva öncesi hazırlık kamplarına devam edecek.
Artan, geleceğe bakarak şunları söyledi: "FIFA ve CAF'a tüm destekleri için teşekkür etmek istiyorum ve geleceğe odaklanarak hakemlik seviyemi yüksek tutacağıma söz veriyorum. Futbol ailesine mesajları için teşekkür etmek istiyorum ve meslektaşlarıma Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Gelecekteki turnuvalarda tekrar onlarla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."