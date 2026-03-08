Dest, ön çapraz bağ yırtılmasından sonra zorlu bir iyileşme sürecinin ardından Eylül ayında uluslararası sahalara geri döndü. Bu sakatlık, eski Barcelona oyuncusunu bir yıldan fazla süre sahalardan uzak tuttu ve Mauricio Pochettino yönetimindeki milli takımın geçiş döneminin önemli bir bölümünü kaçırmasına neden oldu.

Uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen, Dest bu sezon PSV'nin üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu kazanma mücadelesinde düzenli olarak forma giydi. Bu sezon tüm turnuvalarda 35 maça çıkan Dest, 2 gol ve 5 asistle katkı sağladı. Ancak, son sakatlığının ardından ne zaman sahalara dönebileceği belirsiz.

Ancak, sezon bitmeden geri döneceğine dair bir açıklama yaptı. Dest, Instagram'da şunları yazdı: "En sevdiğim şeyi yapmak için bir süreliğine sahalardan uzak kalacağım! Ama kesin olan bir şey var, bu sezonun sonu DEĞİL! En kısa sürede doğru zamanda geri dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım! Mesajlarınız için teşekkürler, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım! ❤️🙏🏽"