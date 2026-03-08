Getty Images Sport
Çeviri:
USMNT yıldızı Sergino Dest, PSV'nin son maçında sakatlık nedeniyle sahadan ayrıldıktan sonra bir açıklama yaptı ve 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağına dair endişeleri alevlendirdi
Dest hamstring sakatlığı geçirdi
Dest maça başladı ve PSV'nin 2-1 galibiyetini garantilediği maçta 57 dakika sahada kaldı. Ancak, 25 yaşındaki oyuncu öğleden sonra hayal kırıklığıyla sona erdi, yere düştü ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Sonunda PSV sağlık ekibi tarafından sahadan çıkarıldı ve yazın yapılacak büyük maçın geri sayımı devam ederken, taraftarlar ve teknik ekip yaralanmanın ciddiyeti konusunda endişelenmeye başladı.
- Getty Images Sport
Full-back için tekrarlayan bir kabus
Dest, ön çapraz bağ yırtılmasından sonra zorlu bir iyileşme sürecinin ardından Eylül ayında uluslararası sahalara geri döndü. Bu sakatlık, eski Barcelona oyuncusunu bir yıldan fazla süre sahalardan uzak tuttu ve Mauricio Pochettino yönetimindeki milli takımın geçiş döneminin önemli bir bölümünü kaçırmasına neden oldu.
Uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen, Dest bu sezon PSV'nin üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu kazanma mücadelesinde düzenli olarak forma giydi. Bu sezon tüm turnuvalarda 35 maça çıkan Dest, 2 gol ve 5 asistle katkı sağladı. Ancak, son sakatlığının ardından ne zaman sahalara dönebileceği belirsiz.
Ancak, sezon bitmeden geri döneceğine dair bir açıklama yaptı. Dest, Instagram'da şunları yazdı: "En sevdiğim şeyi yapmak için bir süreliğine sahalardan uzak kalacağım! Ama kesin olan bir şey var, bu sezonun sonu DEĞİL! En kısa sürede doğru zamanda geri dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım! Mesajlarınız için teşekkürler, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım! ❤️🙏🏽"
Pochettino'nun taktiksel ana planına etkisi
2024 yılının Ekim ayında ABD Milli Takımı'nın başına geçen Pochettino, Dest'i şu ana kadar sadece dört maçta kullanabildi. Arjantinli teknik adamın sistemi, genişlik ve yaratıcılık sağlamak için hücumcu kanat beklerine büyük ölçüde dayanıyor ve Dest bu role mükemmel bir şekilde uyuyor. Dest'in önemi, Kasım ayında Uruguay'ı 5-1 mağlup ettikleri maçta, kritik bir asist yaparak ortaya çıktı.
Defans oyuncusu, takımın ilk tercih edilen oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve kanat bek olarak hücum becerileri takdir ediliyor. Böylesine dinamik bir oyuncuyu kaybetmek, Pochettino'yu savunma yapısını yeniden düşünmeye zorlayacaktır, özellikle de Mayıs ayı sonunda Dünya Kupası kadrosu seçimi yaklaşırken. Atlanta'da Belçika ve Portekiz ile oynanacak dostluk maçları, düzenli olarak ilk 11'de yer alan oyuncular için son prova olacaktı.
- Getty Images Sport
2026 Dünya Kupası'na giden yol
USMNT, kendi sahasında tarihi bir turnuvaya hazırlanırken, sakatlığın zamanlaması kritik öneme sahip. Mart ayındaki hazırlık maçlarının ardından, Yıldızlar ve Şeritler, SoFi Stadyumu'nda Paraguay ile D Grubu mücadelesine başlamadan önce Senegal ve Almanya ile son hazırlık maçlarına çıkacak. Takım daha sonra Seattle'a giderek Avustralya ile karşılaşacak ve ardından grup finali için Los Angeles'a dönecek.
Takımın her üyesi yerini korumak için mücadele ediyor, ancak Dest'in geçmişi, formda olması halinde kadroda yer alacağını neredeyse kesinleştiriyor. PSV'nin sağlık departmanı, Dest'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını belirlemek için şimdi daha ayrıntılı testler yapacak. Pochettino ve Amerikan taraftarlar için umut, bunun Dest'in son dönemdeki kariyerini gölgeleyen sakatlıkların tekrarı değil, sadece küçük bir aksilik olması yönünde.
