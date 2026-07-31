Getty Images Sport
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USMNT ve Columbus Crew kanat beki Max Arfsten, 7,5 dolarlık transferini Middlesbrough'a tamamladı
- Getty Images Sport
Transfer hamlesi
Kaynakların GOAL'e verdiği bilgiye göre Middlesbrough, Arfsten'i kadrosuna katmak için Crew'a bonus ve ek ödemeleri de içeren, 7,5 milyon dolara kadar çıkabilecek bir bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Crew, sonraki satıştan pay maddesini elinde tutacak.
Boro, anlaşmayı tamamlamadan önce bir süredir Arfsten'in peşindeydi. Kulüp, 25 yaşındaki savunmacı/kanat oyuncusunu geçen yaz da istemişti. Fransız ekibi Toulouse da 2025'te Arfsten'i transfer etmek için teklif yapmıştı.
Ne söylendi
Arfsten, yaptığı açıklamada, “Burada olduğum için çok heyecanlıyım ve bu taraftar grubunu gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Kulübün hedeflerini, insanların nasıl olduklarını ve kulübün hangi yöne gittiğini duyduğumda, bu beni cezbetti” dedi.
“Bir süredir buraya gelmek istiyordum ve şimdi takımla antrenmana çıkıp işe hızlı başlamak için sabırsızlanıyorum.”
- Icon Sportswire
Amerikan bağlantıları
Arfsten, tamamının Columbus bağlantısı bulunan Middlesbrough kadrosundaki üçüncü USMNT oyuncusu oldu.
Morris, 2024'te kulübe katıldı ve Boro'nun en önemli parçalarından biri hâline geldi; geçen sezon takımın yükselme play-off'una kalmasına yardımcı oldu. Sonunda finalde hedefe ulaşamadılar ve böylece bu sezon Championship'te kaldılar.
Premier League'de yer alma hedeflerini sürdürmek isteyen kulüp, kısa süre önce Vancouver Whitecaps'ten Berhalter'i transfer etti. Berhalter'in sözleşmesinin kışın sona ermesi bekleniyordu, ancak Boro bu yaz yaklaşık 2 milyon $ bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı.
Arfsten, “Özellikle Aidan bana oyun tarzı, kulübün kültürü ve buradaki taraftar grubu hakkında çok şey anlattı” dedi. “Hem Aidan'ın hem de Seb'in burada olması geçiş sürecini kolaylaştıracak, çünkü yeni bir kulübe imza atmak her zaman büyük bir olaydır.
“Yeni bir meydan okuma yaşayacağım için heyecanlıyım ve bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum.”
- Getty Images Sport
Arfsten'ın şu ana kadarki kariyeri
Arfsten, son yıllarda MLS'in en iyi kanat beklerinden biri hâline geldi ve son iki yazın her birinde All-Star seçildi. Başlangıçta Crew tarafından 2023 MLS Draftı'nda seçilen Arfsten'in yükselişi, 2025'te ABD Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıkmasını sağladı. O tarihten bu yana 21 maça çıktı ve takımın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Bu yazki turnuvada bir maçta oynadı ve Belçika karşısında oyuna sonradan girdi.
Sırada ne var?
Boro, rekabetçi maçlara 7 Ağustos'ta Wrexham'a karşı oynayacağı EFL Kupası maçıyla başlayacak; ardından Championship sezonu 15 Ağustos'ta Lincoln City karşısında başlayacak.
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