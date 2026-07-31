Arfsten, tamamının Columbus bağlantısı bulunan Middlesbrough kadrosundaki üçüncü USMNT oyuncusu oldu.

Morris, 2024'te kulübe katıldı ve Boro'nun en önemli parçalarından biri hâline geldi; geçen sezon takımın yükselme play-off'una kalmasına yardımcı oldu. Sonunda finalde hedefe ulaşamadılar ve böylece bu sezon Championship'te kaldılar.

Premier League'de yer alma hedeflerini sürdürmek isteyen kulüp, kısa süre önce Vancouver Whitecaps'ten Berhalter'i transfer etti. Berhalter'in sözleşmesinin kışın sona ermesi bekleniyordu, ancak Boro bu yaz yaklaşık 2 milyon $ bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı.

Arfsten, “Özellikle Aidan bana oyun tarzı, kulübün kültürü ve buradaki taraftar grubu hakkında çok şey anlattı” dedi. “Hem Aidan'ın hem de Seb'in burada olması geçiş sürecini kolaylaştıracak, çünkü yeni bir kulübe imza atmak her zaman büyük bir olaydır.

“Yeni bir meydan okuma yaşayacağım için heyecanlıyım ve bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum.”