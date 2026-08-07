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Ryan Tolmich

Çeviri:

USMNT transfer not defteri: Folarin Balogun Tottenham'a gitmeli mi? Tyler Adams ve Antonee Robinson, Premier League'de büyük transfer hamleleriyle anılıyor

Transfers
ABD
FEATURES
F. Balogun
T. Adams
A. Robinson
Tottenham Hotspur
M. United
Newcastle United

GOAL, Amerikan futbolunun büyük isimlerini ilgilendiren son transfer söylentilerini derledi

ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunu oluşturan 26 oyuncudan üçü yaz transferlerini şimdiden tamamladı. Sebastian Berhalter ile Max Arfsten Middlesbrough'a giderken, Gio Reyna da Strasbourg'a transfer oldu. Ancak henüz erken, yani 1 Eylül'de kapanacak yaz transfer dönemi bitmeden önce daha fazla hamlenin gerçekleşmesi için hâlâ bolca zaman var.

Ağustosun ilk haftası geride kalırken Avrupa sezonları yakında başlıyor, bazıları ise bu hafta sonu başlayacak. Bu da Avrupa'nın dört bir yanındaki kulüplerin sezonu başarılı kılmak için son birkaç transfer hamlesini tamamlamaya çalışacağı anlamına geliyor. Ve şu ana kadar söylenti değirmeni, birçok USMNT yıldızını üst düzey kulüplerle ilişkilendirdi. Bir Amerikalı, dünyanın en iyi takımlarından herhangi biri için eksik parça olabilir mi?

GOAL USMNT'nin büyük isimleriyle ilgili son transfer söylentilerine göz atıyor...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adams, Newcastle ile anılıyor

    Şu an itibarıyla Tyler Adams bu sezon Avrupa'da oynayacak. Bournemouth'un Premier League sezonunu altıncı sırada bitirip kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmasıyla bu kesinleşti.

    Ancak Adams'ın başka bir yere gidebileceğine dair söylentiler dolaşıyor ve adı en son Newcastle ile anıldı.

    Football Insider'a göre Adams, orta sahada kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyaç duyan Newcastle'ın hedeflerinden biri. Sandro Tonali Tottenham'da, Bruno Guimarães ise Arsenal'e giderken kulüp orta sahanın merkezindeki iki yıldızını kaybetti ve Newcastle'ın kaynakları olsa bile bu ikilinin yerini doldurmak neredeyse imkansız olacak.

    Teorik olarak Adams bir tür geçici çözüm olabilir ve bu rol için de oldukça iyi bir seçenek. Büyük bir bonservis gerektirmesi muhtemel değil, 27 yaşında kariyerinin zirvesinde ve Premier League tecrübesine sahip. Ayrıca oynadığı pozisyonda takımı genel olarak yukarı çeken bir profile sahip, bu da Newcastle'ın takımın diğer bölgelerini güçlendirmek için başka yerlere harcama yapmasına imkan tanır. Ancak kulüp kaos halinde; özellikle teknik direktör Eddie Howe'un aniden görevden ayrılmasının ardından ve Newcastle, Bournemouth'un sunduğu Avrupa'da oynama fırsatını Adams'a sunamayacak.

    Bu nedenle bu dosyayı hem "takip edilmesi gereken bir gelişme" hem de "ciddi soru işaretleri taşıyan bir ihtimal" olarak değerlendirebilirsiniz.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    Balogun yarışında tuhaf bir gelişme mi?

    Dünya Kupası'nın ardından Folarin Balogun'a ilgi olması kaçınılmazdı ve elbette ilgi de fazlasıyla oldu.

    USMNT forvetiyle adı anılan son kulüp Tottenham oldu. the Sun'a göre Tottenham'a, aracı isimler üzerinden Balogun'u transfer etme fırsatı sunuldu. Balogun, Spurs'ün forveti Dominic Solanke ile rekabet eder ve son iki sezonun her birinde kulübün başına gelenlerin tekrarını önlemeye yardımcı olacak dinamik bir hücum seçeneği sunar.

    Yine de bu söylentinin çok bariz bir hikâyesi var. Balogun, Arsenal akademisinde yetişti ve bu geçişi yapan ilk oyuncu olmayacak olsa da, Kuzey Londra'nın diğer tarafına gitmesi kesinlikle tartışmalı olurdu, hatta düpedüz zorlayıcı bile olabilirdi. Sonuçta devrede başka faktörler de var ancak özellikle forvetle diğer kulüplerin de ilgilenmesinin beklendiği düşünüldüğünde bu tuhaf bir hamle olurdu.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Robinson söylentileri yeniden alevlendi

    Her yıl, Antonee Robinson ile bir Premier League devi arasında bağlantı olduğuna dair haberler çıkıyor. Buna rağmen hâlâ gerçekleşmedi. Acaba bu sonunda o yıl olabilir mi?

    TalkSport'a göre Robinson, yeniden Manchester United'ın radarına girdi, ancak bu kez daha çok yedek bir seçenek konumunda. Haberde, kulübün Newcastle'ın Lewis Hall'unu kadrosuna katmakla ilgilendiği, ancak bu gerçekleşmezse sol bekteki isimleri olması için Robinson'a yöneleceği belirtiliyor.

    Şu anda Manchester United'ın bu pozisyonda üst düzey tek seçeneği Luke Shaw, dolayısıyla yardıma ihtiyaç duydukları açık. Robinson ise elbette Premier League deneyimiyle birlikte hücum ve savunmadaki çok yönlülüğüyle bu desteği sağlayacaktır. Yine de her transfer döneminde bu tür söylentileri duyuyoruz, bu yüzden buna ancak antrenman tesisinde fotoğrafı çekildiğinde inanmak gerekir.

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  • Tanner Tessmann, LyonGetty

    Tessmann'ın Lyon'daki yeri tehlikede mi?

    Sezon başlamadan önce Lyon'un kadrosunu daraltması gerekiyor. Finansal kurallara uymak için kulübün bazı satışlar yapması gerekecek ve USMNT orta saha oyuncusu Tanner Tessmann da kulübün kurallara uygun hale gelmesi için gönderilebilecek adaylar arasında yer alıyor.

    L'Equipe'e göre Tessmann, önümüzdeki birkaç hafta içinde yer açması beklenen isimlerden biri olduğu için transfer döneminin bitiminden önce ayrılabilir. Kulüp bu transfer döneminde fazla harcama yapmadı, ancak kulübün bu yaz bazı yeni oyuncular transfer etmesinin ardından bütçe sıkışık durumda.

    Tessmann, Lyon'da zaman zaman ışık verse de bu yaz Dünya Kupası'nı kaçırdı; belki de yeni bir başlangıç ona yardımcı olabilir. Yine de durum, kadrosunda biraz değişime gitmek zorunda olan Lyon açısından özellikle ideal olmaktan uzak.