Şu an itibarıyla Tyler Adams bu sezon Avrupa'da oynayacak. Bournemouth'un Premier League sezonunu altıncı sırada bitirip kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmasıyla bu kesinleşti.

Ancak Adams'ın başka bir yere gidebileceğine dair söylentiler dolaşıyor ve adı en son Newcastle ile anıldı.

Football Insider'a göre Adams, orta sahada kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyaç duyan Newcastle'ın hedeflerinden biri. Sandro Tonali Tottenham'da, Bruno Guimarães ise Arsenal'e giderken kulüp orta sahanın merkezindeki iki yıldızını kaybetti ve Newcastle'ın kaynakları olsa bile bu ikilinin yerini doldurmak neredeyse imkansız olacak.

Teorik olarak Adams bir tür geçici çözüm olabilir ve bu rol için de oldukça iyi bir seçenek. Büyük bir bonservis gerektirmesi muhtemel değil, 27 yaşında kariyerinin zirvesinde ve Premier League tecrübesine sahip. Ayrıca oynadığı pozisyonda takımı genel olarak yukarı çeken bir profile sahip, bu da Newcastle'ın takımın diğer bölgelerini güçlendirmek için başka yerlere harcama yapmasına imkan tanır. Ancak kulüp kaos halinde; özellikle teknik direktör Eddie Howe'un aniden görevden ayrılmasının ardından ve Newcastle, Bournemouth'un sunduğu Avrupa'da oynama fırsatını Adams'a sunamayacak.

Bu nedenle bu dosyayı hem "takip edilmesi gereken bir gelişme" hem de "ciddi soru işaretleri taşıyan bir ihtimal" olarak değerlendirebilirsiniz.