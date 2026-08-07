ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunu oluşturan 26 oyuncudan üçü yaz transferlerini şimdiden tamamladı. Sebastian Berhalter ile Max Arfsten Middlesbrough'a giderken, Gio Reyna da Strasbourg'a transfer oldu. Ancak henüz erken, yani 1 Eylül'de kapanacak yaz transfer dönemi bitmeden önce daha fazla hamlenin gerçekleşmesi için hâlâ bolca zaman var.
Ağustosun ilk haftası geride kalırken Avrupa sezonları yakında başlıyor, bazıları ise bu hafta sonu başlayacak. Bu da Avrupa'nın dört bir yanındaki kulüplerin sezonu başarılı kılmak için son birkaç transfer hamlesini tamamlamaya çalışacağı anlamına geliyor. Ve şu ana kadar söylenti değirmeni, birçok USMNT yıldızını üst düzey kulüplerle ilişkilendirdi. Bir Amerikalı, dünyanın en iyi takımlarından herhangi biri için eksik parça olabilir mi?
GOAL USMNT'nin büyük isimleriyle ilgili son transfer söylentilerine göz atıyor...