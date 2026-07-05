USMNT Rondo: FIFA, Folarin Balogun konusunda doğru kararı mı verdi? Peki, onun geri dönüşü Mauricio Pochettino’nun takımının Belçika’yı yenmesi için yeterli mi?

Peki o zaman. Maç zamanı. Artık saçmalıklara yer yok. ABD Milli Takımı Pazartesi akşamı Belçika ile karşılaşacak ve arka planda yaşanan bazı tartışmaların ardından her iki takım da tam kadroyla sahaya çıkacak. Pazar sabahı, Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasının, şey, askıya alınmasının ardından forma giyebileceği açıklandı. ABD Milli Takımı bu durumdan oldukça memnun. Belçika ise, oldukça sert bir açıklamayla tüm dünyaya duyurduğu üzere, memnun değil.

Tüm bunları bir kenara bırakırsak, bu maç gerçekten heyecan verici geçecek gibi görünüyor. Belçika, 32'li turda zorlu bir rakip olan Senegal'i geçmeyi başaran iyi bir hücum takımı. ABD ise grubunu birinci sırada tamamladı ve Bosna-Hersek karşısında zorlu bir galibiyet elde etti; bu, takımın özgüvenini gerçekten artıran bir zaferdi.

Bu iki takım arasında tarihsel bir bağ da var. 2014’te, bu iki takım eleme turlarında karşılaştığında Tim Howard, Dünya Kupası’nda kurtarış rekoru kırmıştı; ancak Belçika, zor da olsa turu geçmişti. Daha yakın zamanda, bu iki takım birkaç ay önce bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi; tuhaf geçen bu karşılaşmayı Belçika, sonunda oldukça rahat bir şekilde kazandı. Yine de bu maç, adeta temiz bir sayfa niteliğinde ve her iki takım da tamamen farklı durumlarda bulunuyor.

Peki, tüm bu Balogun meselesi ne anlama geliyor? ABD Milli Takımı bu maça bir şansla mı giriyor? Ve kim galip gelecek? GOAL yazarları, tüm bunları “The Rondo” serisinin bir başka bölümünde tartışıyor.