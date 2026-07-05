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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle ve Ryan Tolmich

Çeviri:

USMNT Rondo: FIFA, Folarin Balogun konusunda doğru kararı mı verdi? Peki, onun geri dönüşü Mauricio Pochettino’nun takımının Belçika’yı yenmesi için yeterli mi?

FEATURES
F. Balogun
Analysis
ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası
M. Pochettino

ABD, yıldız forvetini geri kazandı ve pek çok kişinin tahmin ettiğinden çok daha iyi bir durumda, Avrupa’nın en güçlü takımlarından biriyle karşılaşmaya hazırlanıyor.

Peki o zaman. Maç zamanı. Artık saçmalıklara yer yok. ABD Milli Takımı Pazartesi akşamı Belçika ile karşılaşacak ve arka planda yaşanan bazı tartışmaların ardından her iki takım da tam kadroyla sahaya çıkacak. Pazar sabahı, Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasının, şey, askıya alınmasının ardından forma giyebileceği açıklandı. ABD Milli Takımı bu durumdan oldukça memnun. Belçika ise, oldukça sert bir açıklamayla tüm dünyaya duyurduğu üzere, memnun değil.

Tüm bunları bir kenara bırakırsak, bu maç gerçekten heyecan verici geçecek gibi görünüyor. Belçika, 32'li turda zorlu bir rakip olan Senegal'i geçmeyi başaran iyi bir hücum takımı. ABD ise grubunu birinci sırada tamamladı ve Bosna-Hersek karşısında zorlu bir galibiyet elde etti; bu, takımın özgüvenini gerçekten artıran bir zaferdi.

Bu iki takım arasında tarihsel bir bağ da var. 2014’te, bu iki takım eleme turlarında karşılaştığında Tim Howard, Dünya Kupası’nda kurtarış rekoru kırmıştı; ancak Belçika, zor da olsa turu geçmişti. Daha yakın zamanda, bu iki takım birkaç ay önce bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi; tuhaf geçen bu karşılaşmayı Belçika, sonunda oldukça rahat bir şekilde kazandı. Yine de bu maç, adeta temiz bir sayfa niteliğinde ve her iki takım da tamamen farklı durumlarda bulunuyor.

Peki, tüm bu Balogun meselesi ne anlama geliyor? ABD Milli Takımı bu maça bir şansla mı giriyor? Ve kim galip gelecek? GOAL yazarları, tüm bunları “The Rondo” serisinin bir başka bölümünde tartışıyor.

  • BalogunGetty Images

    FIFA, kırmızı kartı askıya alma konusunda doğru bir karar mı verdi?

    Tom Hindle: Hayır. Bu tam bir kaos. Dört gün önce kırmızı karttı, şimdi de kırmızı kart. FIFA, bir devlet başkanının hoşuna gitmediği için müdahale edip karar vermesine izin verdi (FIFA bunu elbette reddediyor, ancak haberlere göre Beyaz Saray bir telefon açtı ve biri telefonu açtı – biraz olgunlaşın artık).

    Bu tamamen delilik değil mi? Böyle anlar oyunun bütünlüğünü ciddi şekilde tehlikeye atıyor. ABD bir karardan hoşlanmadı diye, şimdi öylece kararı tersine çevirebiliyor mu? Peki, mesela İngiltere’ye de aynı yetki veriliyor mu? Ya da Fransa’ya? Kararını beğenmezse işvereninin kararı tersine çevirebileceğini biliyorsan, nasıl düzgün bir şekilde hakemlik yapabilirsin ki? Bu utanç verici bir davranış ve hem FIFA hem de ABD için korkunç bir izlenim bırakıyor. Bu, apaçık yolsuzluktur. Bundan kaçış yok.

    Alex Labidou: Bu soruya cevap vermek zor. İlk başta karar doğru gibi görünüyordu. Hakem Raphael Claus sahada yanlış bir karar verdi. FIFA’nın böyle hatalı bir karar için herhangi bir standart itiraz mekanizmasına izin vermemesi nedeniyle, sanki organizasyon kendi hatasını düzeltiyormuş gibi göründü; ev sahibi ülke takımının tarihindeki en önemli maçının Balogun’un yokluğuyla lekelenmesini önledi.

    Ancak, son haberlerde Beyaz Saray’ın FIFA’yı sonucu değiştirmeye zorlamak için devreye girdiğinin öne sürülmesi, bu konuyu spor açısından endişe verici bir alana taşıyor. Siyasetçiler saha içi kararları etkileyebiliyorsa, ya da öyle görünüyorsa bile, bu gelecekteki turnuvalarda sporun başına bela olabilecek tehlikeli bir emsal teşkil eder. Sporun, dış etkilerden arınmış bir liyakat sistemi üzerine kurulu olması gerekir.

    FIFA’nın, kararında herhangi bir Amerikan siyasi etkisinin olduğunu şiddetle reddettiğini belirtmek önemlidir. Yine de, durumun dışardan bakıldığında verdiği izlenim rahatsız edicidir. Kısa vadede ABD Erkek Milli Takımı için iyi bir durum olsa da, daha fazla şeffaflık sağlanmazsa bu, kimsenin istemediği bir Pandora kutusunu açabilir.

    Ryan Tolmich: Muhtemelen hayır, çünkü iki yanlış her zaman bir doğru yapmaz. Balogun en başından itibaren oyundan atılmalı mıydı? Genel kanı, atılmaması gerektiği yönünde, ancak o gün verilen karar buydu. FIFA’nın bu karara itiraz etmesi, hakemlerin ve aslında turnuvanın bütünlüğünü zedeler. Bu, turnuva öncesinde Cristiano Ronaldo’ya ilişkin kararla daha önce de görülmüş olsa da, kötü bir emsal teşkil eder. Bunu turnuva ortasında, özellikle de ev sahibi ülke için yapmak? Durum pek iyi görünmüyor.

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    Bu karar ne kadar önemli ve onun oyuna dahil olması maçı etkileyecek mi?

    TH: Son derece önemli. Balogun, turnuvanın en iyi oyuncularından biri oldu ve şüphesiz ABD’nin en belirleyici ismi. Ricardo Pepi ise şu anda formunun çok altında. Bu durum maçın gidişatını tamamen değiştiriyor (her ne kadar bu yazarın şu anda ABD’nin fena halde yenilmesini çok istemesine rağmen)

    AL: Her iki takım için de çok büyük bir gelişme. Balogun, tartışmasız Dünya Kupası’nın en iyi oyuncularından biri oldu ve yedekleri Ricardo Pepi ile Haji Wright’ın potansiyeli olsa da, bu büyüklükteki bir maçta kendini kanıtlamış bir oyuncunun yerini hiçbir şey tutamaz. Eğer o oynamamış olsaydı ve ABD maçı kaybetseydi, bu maç Amerikan futbol tarihinin en büyük “keşke”lerinden biri olurdu. Şimdi ise geri döndü ve bu, her iki tarafın da nispeten tam kadro olduğu anlamına geliyor. Artık her iki takım için de mazeret yok.

    RT: Son derece önemli. Balogun, ABD Milli Takımı’nın en iyi oyuncusu oldu ve kadroya dahil edilmesi maçı büyük ölçüde değiştirecek. Bu haberin maçtan sadece bir gün önce ortaya çıkması da Belçika’nın hazırlık süresini kısıtladığı için önemli. Genel olarak, ABD Milli Takımı çok heyecanlanacak.

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    Ev sahibi avantajı ne kadar önemli olacak?

    TH: Ehhhhh. Muhtemelen oldukça önemli bir faktör, ANCAK bu, ABD’li taraftarların ne kadar sağlam olduğunun gerçek bir sınaması olacak. Gördüğümüz Güney Amerika takımları kadar etkili mi? Ya da Avrupa’nın bazı bölgelerindeki takımlar kadar? Henüz belli değil. Kimsenin ABD’li taraftarları gerçekten “korktuğunu” sanmıyorum. Bakalım.

    AL: Klişelere kapılmak istemem ama Seattle’da oynamak ABD için fark yaratabilir; çünkü bu turnuvada burası tartışmasız Amerikan futbolunun kalbi.

    RT: Kesinlikle. ABD Milli Takımı bu maçın oynanacağı stadyumu seçseydi, neredeyse kesin olarak Seattle’ı seçerdi. Harika bir seyirci kitlesi, harika bir atmosfer ve harika bir futbol şehri. Bunları sunan başka yerler de var, ama hiçbiri Seattle kadar iyi sunamıyor.


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    En önemli karşılaşma hangisi?

    TH: Jeremy Doku - Sergino Dest. Bu, Dest’in turnuva boyunca ilk kez üst düzey bir kanat oyuncusuyla karşı karşıya gelmesi olacak. Bu durumla nasıl başa çıkacak? Birkaç ay öncesini hatırlayın; Tim Weah, bu Man City forvetine karşı resmen paramparça olmuştu. Dest’in çokdaha iyi bir performans sergilemesi gerekecek – ayrıca Alex Freeman’dan da destek alması gerekecek.

    AL: Christian Pulisic’in Belçika’nın bekleriyle mücadelesi. Timothy Castagne takımında iyi bir performans sergiledi, ancak istatistikler Maxim De Cuyper’in aleyhine konuşuyor; Senegal, De Cuyper’in markajında olduğu anlarda istediği her şeyi elde etti. Dünya Kupası açılış maçı dışında Pulisic, sakatlık ve rakip oyuncularla eşleşmesinin birleşimi nedeniyle büyük ölçüde sessiz kaldı. Pazartesi günü, en iyi formuna dönmesi için ona bir fırsat sunuyor.

    RT: Kanat bölgeleri. Jeremy Doku her takım için baş belasıdır, ancak ABD Milli Takımı’nın da sahanın o bölgesinde çok iyi oyuncuları var. ABD Milli Takımı bu duruma nasıl yaklaşacak? En iyi savunma saldırı mıdır? Doku’ya ekstra dikkat mi göstereceksiniz, yoksa bu, örneğin Kevin De Bruyne gibi bir oyuncuya çok fazla boşluk mu açar? Belçika, Balogun’un kanallara yaptığı koşular ve bunların Christian Pulisic için açtığı boşluklara nasıl tepki verecek? Boşluklar bu maçın anahtarı olacak ve bu boşluklardan en iyi şekilde yararlanan takım kazanacak.

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    Belçika'nın en büyük rakibi kim?

    TH: (Hâlâ) Kevin De Bruyne. Bacakları eskisi kadar güçlü olmayabilir, ama pas vizyonu hâlâ yerinde. Ayrıca duran toplarda da çok tehlikeli. Eğer boşluk bulursa, ABD gerçekten büyük sıkıntıya düşecek.

    AL: Yedek kulübesinden Lukaku. Dinleyin, Belçikalıların pek çok tehdit unsuru var, ancak Senegal’in de öğrendiği gibi, rakip üstünlük kurmuş gibi göründüğü son 45 dakikada takıma ikinci bir soluk kazandıran Lukaku’dan daha korkutucu bir şey yok.

    RT: Jeremy Doku. O çok hızlı, çok kurnaz ve çok yetenekli; ABD Milli Takımı bunu Mart ayında gördü. Bundan bir ders çıkardılar mı? Elbette çıkarmışlardır, ama çıkarmamışlarsa, çok zor bir gün olacak.

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    Skor tahmini

    TH: 2-0 Belçika. Sihir bitti.

    AL: Uzatmalarda 2-1 ABD. Çok çekişmeli bir maç olacak, ama Seattle seyircisi, Pochettino ve ekibinin uzun zamandır beklediği anın kıvılcımı olacak.

    RT: Maç bir o yana bir bu yana gidecek ve oldukça açık bir karşılaşma olabilir. Balogun'un oynamasına izin verildiği için, 3-2 ABD Milli Takımı diyoruz.


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