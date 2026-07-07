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USMNT GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

USMNT Rondo: Belçika karşısında ne ters gitti? Suçlu Christian Pulisic mi? Peki Mauricio Pochettino için şimdi ne olacak?

FEATURES
Analysis
ABD
M. Pochettino
C. Pulisic

ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Belçika karşısında çöktü ve takım tarihinin en önemli maçında ağır bir yenilgiye uğradı

Bir patlamayla değil, bir iniltiyle. İşte böyle sona erdi. Pazartesi akşamı ABD Milli Takımı’nın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde ortalık adeta çılgına dönmüştü. Doğrusu, tuhaf bir 48 saatti; FIFA, siyaset ve cezalarla ilgili tartışmalar, aslında gerçekten keyifli bir futbol etkinliği olması gereken bu maçı gölgede bırakmıştı.

Ve nihayet sahada futbol oynanması gerektiğinde, ABD takımı çöktü. Çok, çok iyi görünen bir takımdan tuhaf bir performans sergilendi. Belçika 4-1 kazandı ve maçtan sonra herkes biraz şok olmuş görünüyordu. Dürüst olmak gerekirse, bu ABD takımı sahada hiçbir zaman varlığını hissettiremedi. Tam anlamıyla yenildiler ve bunu hak ettiler.

Peki şimdi ne yapacağız? Neyin yanlış gittiğine dair kapsamlı bir soruşturma zamanı mı geldi? Suçu teknik direktörlere, taktiklere ve oyunculara mı atmalıyız? Yoksa bu, mükemmel bir öğleden sonra geçirmesi gereken bir takım için siyaset, futbol ve bürokrasinin en kötü şekilde çarpıştığı bir “mükemmel fırtına” mıydı?

Her şey çok kafa karıştırıcı. GOAL yazarları ise... The Rondo’nun yeni sayısında bu konuyu irdelemeye çalışıyor.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ABD Erkek Milli Takımı’nın yenilgisinden çıkarılacak en önemli ders nedir?

    Tom Hindle: Bu, kesinlikle en kötü senaryoydu. İyi bir Belçika takımına yenilmek bir şey. Ama sahaya çıkamayıp, en iyi üç oyuncusunu yedek kulübesinde tutan bir takımdan fena halde yenilmek, bir şekilde daha da kötü. Buna, Balogun meselesi yüzünden ülkenin zaten pek de sempati duymaya meyilli olmadığı gerçeğini de ekleyince, şey, vay canına.

    Ryan Tolmich: Her şeyi heba ettiler. Tüm iyi niyet, tüm ara sıra maç izleyen taraftarlar, tüm heyecan – hepsi bir anda yerle bir oldu. Son 16 turunda kaybetmek kabul edilebilir, ama bu şekilde kaybetmek kabul edilemez. O anda, bu yaz birkaç kez büyük maçlarda kendini kanıtlamış bir takım için spot ışıkları fazla parlaktı ve tüm dünyanın gözü önünde bu, kabullenmesi zor bir durum.

    Alex Labidou: Bu, ABD Erkek Milli Takımı tarihindeki en büyük hayal kırıklığı. Evet, 1998’deki o gülünç takımı örnek gösterebilirsiniz, ama o kadrodan hiçbir zaman gerçek bir beklenti yoktu.

    Bu, ev sahibi olarak katıldığımız bir Dünya Kupasıydı. ABD’nin Mauricio Pochettino gibi birinci sınıf bir teknik direktörü vardı. Mesaj, daha büyük hayaller kurmaktı. Bu, program tarihindeki tartışmasız en yetenekli kadroydu ve gerçek güçlerini gösterme zamanı geldiğinde tamamen teslim oldular.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bunu bireylerin suçu olarak görebilir miyiz? Yoksa bu, tüm takımın çöküşü mü?

    TH: Bazıları Segino Dest, Matt Freese ya da Christian Pulisic’i eleştirecektir. Bunda haklılık payı var. Pulisic ilk yarıda 11 başarısız dripling yaptı. Gerçeği olduğu gibi söylemek gerekirse: ABD'nin en önemli oyuncusundan kesinlikle berbat bir performans. Ancak tüm takımda biraz canlılık eksikliği vardı. Paslar özensizdi, karar verme süreci yavaştı. Mauricio Pochettino, ABD'nin pek de iyi bir performans sergilemediğini dolaylı olarak kabul etti. Haklıydı.

    RT: Takım genelinde. Herkes kötüydü. Elbette bazıları diğerlerinden daha kötüydü, ancak önceki maçlarda gösterdiği performansın yarısı kadar bile iyi oynayan tek bir oyuncu bile yoktu. İşte bu durumu bu kadar anlaşılmaz kılan da bu: bu, tek bir oyuncu için kötü bir maç değildi; tüm takımın birdenbire kötü oynadığı bir maçtı.

    AL: Bu, takım genelinde yaşanan bir çöküş oldu. Suç bireylere atılacak ve bunun bir kısmı haklı da olabilir, ancak asıl endişe verici olan, ABD’nin turnuvanın geri kalanında olduğu gibi kendine güvenen, inisiyatif alan bir takım gibi görünmemesiydi.

    Ayrıca, maçla ilgili tartışmaların takımı ne kadar etkilediğini de sorgulamak gerekir. Adil olsun ya da olmasın, Beyaz Saray’ın Folarin Balogun kararına müdahalesi maç öncesi atmosferin bir parçası haline geldi ve her iki takım da bunun hesabını vermek zorunda kaldı. Her iki taraf da bunun dikkatlerini dağıtmadığını söyledi, ancak maçın gidişatına bakıldığında, bunun maçtaki duygusal atmosferi etkilemediğine inanmak zor.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pochettino taktik konusunda yanılmış mıydı?

    TH: Ne taktiği? Bu tam bir fiyasko gibi görünüyordu. Futbol menajeri olmayan biri olarak bile, bazen net fikirler tespit edebiliyorsunuz, belki de bir antrenörün zihnini biraz olsun anlamaya çalışabiliyorsunuz. Ama bazen de sadece inanamadan izleyebiliyorsunuz. Cömert davranırsak, Sergino Dest’in yerine Gio Reyna’yı oyuna sokup dörtlü savunmaya geçme hamlesi cesurcaydı. Ancak bunun dışında, mesele Poch’un presini doğru kurup kurmadığından çok, tam bir çöküşle ilgiliydi.

    RT: Belki, ama dünyadaki en iyi oyun planına sahip olsaydı bile, sahadaki uygulama seviyesi yüzünden işe yaramazdı. Kendi ceza sahasındaki zıplayan topu uzaklaştıramamanın sebebi taktik değildir. Taktik, muhteşem bir kafa vuruşunu engelleyemez. Ve kaleciniz kaleye 35 yard uzaklıkta bir topu elinden kaçırdığında da taktik devreye girmez. Koçluk hakkında istediğiniz kadar şikayet edin, ama oynamak zorunda olanlar oyunculardır.

    AL: Hayır. Bu, dört maç boyunca insanların bu takımı “dışarıdan gelen bir rakip” olarak nitelendirmesine neden olan yaklaşımla büyük ölçüde aynıydı. Bu, taktiksel bir başarısızlıktan çok, kolektif bir hayal kırıklığıydı. En endişe verici kısım ise, Folarin Balogun ve Malik Tillman dışında, ABD’nin kilit oyuncularından hangisi sahada gerçekten varlığını hissettirdi? Özellikle, Christian Pulisic sakatlanmadan önce maça gerçek anlamda etki edecek ne yaptı?

    Bu, ABD Milli Takımı’nın en büyük yıldızının kendini göstermesi gereken bir başka önemli turnuva anıydı, ancak bu gerçekleşmedi.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Belçika hakkında ne düşünüyorsunuz?

    TH: Disiplinli, fırsatçı ve sırtlarında devasa bir öfke yüküyle oynadılar. Bu, ABD Milli Takımı’nın kendi hatası değil, ancak Belçika bu maçı gerçekten çok istiyormuş gibi oynadı. Neden olmasın ki? 72 saat boyunca, fiilen ülkenin en yüksek makamından saygısızlık görmüşlerdi. İşi hallettiler ve bazı oyuncularını dinlendirmeyi de başardılar. Bu, onlar için gerçek bir ivme kaynağı olabilir.

    RT: Yapmaları gerekeni yaptılar. Basınla iyi başa çıktılar, aptalca bir şey yapmadılar ve ABD Milli Takımı kendi ayağına kurşun sıktığında bunu cezalandırdılar. İyi takımlar ne zaman saldırı yapmaları gerektiğini bilir ve Belçika, maçın başlangıç düdüğünden itibaren tamamen rahat göründüğü bu karşılaşmada bunu defalarca yaptı.

    AL: Bu iyi bir takım, harika bir takım değil. Geçmişte, soyunma odasındaki kişilik çatışmaları nedeniyle Belçika’nın beklentileri karşılayamadığı dönemler olmuşken, Rudi Garcia’ya bu durumu yönetebildiği için övgü vermek gerekir.

    Bununla birlikte, ABD, Belçika’yı olduğundan daha iyi göstermiş oldu. Belçika profesyonel bir performans sergiledi, ancak gerçekten iyi bir İspanya takımı karşısında gerçek yüzünü göstereceğini bekleyebiliriz.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mauricio Pochettino kalmalı mı?

    TH: Hayır. O, eski teknik direktörlerden daha iyi bir turnuva performansı sergilemek üzere göreve getirildi; eleme maçlarından birini kazanmayı başarsa bile, bu takımı bundan sonra nereye götüreceğini kestirmek zor. Belki de Copa America için kadroyu yenilemek ve takımı yeniden yapılandırmak mümkün olabilir. Ancak Pochettino özünde bir kulüp teknik direktörüdür ve ABD muhtemelen daha kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girecektir. B.J. Callaghan, telefonun yakında çalacak...

    RT: Mantıken bakıldığında, muhtemelen hayır. Bu, 2022’deki gibi bir başlangıç gibi gelmedi. Aksine, daha çok bir son ya da en azından bir tür devam filmine geçiş gibi hissettirdi. Bu hikâye anlatıldı: sekiz yıldır bu an için hazırlanan bir grup oyuncu, beklentileri karşılayamadı. Sonuç olarak, ilgili herkesin yeni bir hikâye başlatmak istemesi şaşırtıcı olmaz.

    AL: Hayır. Bu, onun bir etki yaratmadığı anlamına gelmez. Yaratmıştır. Alex Freeman gibi oyuncuları keşfetti ve onları takıma gerçek katkı sağlayan isimler haline getirdi.

    Ancak gerçek şu ki, Pochettino çeyrek finale çıkma sözü vermişti ve ABD bu seviyeye ulaşamadı. Buna, onun Avrupa kulüp futboluyla ilgilenmeye devam ettiğini de ekleyince, ABD Milli Takımı’nın programa tam anlamıyla kendini adayacak birini başka yerlerde araması gerekiyor.

    Avrupa’da gerçek başarılar elde etmiş, ABD doğumlu teknik direktör Pellegrino Matarazzo’yu derhal aramalılar.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    Bu Dünya Kupası başarılı geçti mi?

    TH: *Neredeyse* öyle. Bir adım geriye çekilip genel tabloya bakıldığında durum fena değil. ABD, grubunu birinci olarak tamamladı, eleme turunda bir maç kazandı ve rakibine karşı yetersiz kaldığı bir maçta yenildi. Bu, Pochettino'nun yaklaşık iki yıl önce göreve geldiğinde vaat ettiği çeyrek final performansı değil, ama yine de iyi bir çabaydı. ABD bir süre beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi, ardından güçlü bir rakip karşısında gerçek yüzünü gösterdi. Belki de bu süreçte Paraguay ve Avustralya'ya karşı yaratılan anılarla ilgiliydi, değil mi çocuklar?

    RT: Öyle olduğunu söyleyemem. Bu, her şeyden öte, yeni bir izleyici kitlesi kazanmakla ilgiliydi ve o kitle, bu takımın kritik anda kendi ayağına takılıp tökezlemesini izledi. Bu insanlar bundan sonra neden maçı izlesin ki? İzlerler mi? Elbette sevimli anlar vardı ve belki bunlar yeterli olacaktır, ancak çoğu insan için futbol tutkusu önümüzdeki dört yıl boyunca askıya alındı. Bu bir başarı değil.

    AL: Hayır. Bu, ABD Erkek Milli Takımı’nın milyonlarca Amerikalının kalbini ve zihnini tamamen kazanıp onları gelecekte de kendine bağlayabilmesi için bir fırsattı. Ne yazık ki, verilen mesaj her zamanki gibiydi.

    Programın kaydettiği ilerlemelere ve bu ülkenin Avrupa’nın en iyi kulüplerine göndermeye devam ettiği yeteneklere rağmen, ABD Milli Takımı son dört Dünya Kupası katılımında her seferinde son 16 turunda turnuvadan elendi. Amerikalılar, özellikle de örneğin Olimpiyatlarda basketbol gibi sporlarda düzenli olarak üstünlük gösteren bir ülkede, üçüncü ya da dördüncü olmayı kabul etmeye alışık değil. Bu takımın gerçek bir bağlılık oluşturmaya devam etmesinin tek yolu ilerleme kaydetmektir.