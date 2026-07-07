Bir patlamayla değil, bir iniltiyle. İşte böyle sona erdi. Pazartesi akşamı ABD Milli Takımı’nın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde ortalık adeta çılgına dönmüştü. Doğrusu, tuhaf bir 48 saatti; FIFA, siyaset ve cezalarla ilgili tartışmalar, aslında gerçekten keyifli bir futbol etkinliği olması gereken bu maçı gölgede bırakmıştı.

Ve nihayet sahada futbol oynanması gerektiğinde, ABD takımı çöktü. Çok, çok iyi görünen bir takımdan tuhaf bir performans sergilendi. Belçika 4-1 kazandı ve maçtan sonra herkes biraz şok olmuş görünüyordu. Dürüst olmak gerekirse, bu ABD takımı sahada hiçbir zaman varlığını hissettiremedi. Tam anlamıyla yenildiler ve bunu hak ettiler.

Peki şimdi ne yapacağız? Neyin yanlış gittiğine dair kapsamlı bir soruşturma zamanı mı geldi? Suçu teknik direktörlere, taktiklere ve oyunculara mı atmalıyız? Yoksa bu, mükemmel bir öğleden sonra geçirmesi gereken bir takım için siyaset, futbol ve bürokrasinin en kötü şekilde çarpıştığı bir “mükemmel fırtına” mıydı?

Her şey çok kafa karıştırıcı. GOAL yazarları ise... The Rondo’nun yeni sayısında bu konuyu irdelemeye çalışıyor.