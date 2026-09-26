ORLANDO -- Maç öncesindeki alkışlar bir hikâye anlatıyordu. En gürültülüsü memleketin kahramanları Alex Freeman ve Justin Ellis içindi. Ancak Cavan Sullivan için kopan ses de en az onlar kadar yüksekti. Gözler, her zaman olduğu gibi, 16 yaşındaki yükselen yıldızın üzerindeydi.

Sullivan en büyük isimli ilk kez sahne alan oyuncu olsa da kesinlikle tek kişi o değildi ve sonunda gösteriyi çalanlar da genç yaştaki takım arkadaşlarından bazıları oldu.

Cumartesi günü Sullivan, ABD Erkek Milli Takımı formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan en genç ikinci oyuncu oldu (16 yaş 362 günlük) ve maç da Peru karşısında 4-1'lik galibiyetle sonuçlandı. Rekor hâlâ 2006'da 16 yaş 234 günlükken ilk maçına çıkan Freddy Adu'ya ait. Sullivan gol atmadı ya da asist yapmadı, ancak 62 dakika içinde ait olduğunu gösteren yeterince an yaşattı. Sullivan özgüvenle oynadı ve Peru savunmasının üzerine gitmek için birkaç kez risk aldı. Ayrıca biraz da gençlik coşkusuyla hareket etti; bu da Peru kalecisi Pedro Gallese'ye sert girmesi sonrası sarı kart görünce neredeyse başına iş açıyordu.

Sullivan manşetlik anını yaşayamadı ama birkaç başka genç oyuncu bunu başardı. Ellis, kendi seyircisi önünde, ilk maçının henüz dördüncü dakikasında gol atarak maç öncesi havai fişeklerin dumanı daha dağılmadan tribünleri ayağa kaldırdı. 17 yaşındaki kanat oyuncusu Mathis Albert ise oyuna girdikten sadece saniyeler sonra penaltı kazandırdı ve bu fırsatı da sonunda Malik Tillman gole çevirdi. Bir de 18 yaşındaki Julian Hall vardı; Peru kalesine doğru hızla gidip Sebastian Berhalter'in harika ortasını tamamlayarak USMNT'nin üçüncü golünü attı. Dördüncü gol ise Berhalter'in kendisinden geldi; uzak mesafeden günün en güzel golünü kıvırarak ağlara gönderdi ve geceye son noktayı koydu.

Mükemmel bir gün değildi. ABD ilk yarıda dağınık bir gol yedi ve Peru'nun Mauricio Pochettino'yu kızdıracak birkaç fırsatı daha oldu. Yine de iyi anlar kötü anlardan çok daha fazlaydı; 11 oyuncunun ilk kez forma giydiği ve sekiz genç oyuncunun yer aldığı bir maç için bu neredeyse olabilecek en iyi senaryoydu. Bu maç, USMNT'ye üzerine inşa edebileceği çok şey verdi ve bunu geliştirmek için de bu periyotta kalan üç maçla birlikte daha fazlasını yapacak zaman var.

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