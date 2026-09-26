24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Cavan Sullivan, USMNTGetty
Ryan Tolmich
Çeviri:

USMNT oyuncu puanları: Julian Hall ile Justin Ellis parladı, Cavan Sullivan tarihi ilk maçında sahne alırken gençlik hareketi sürüyor

Player ratings
FEATURES
ABD - Peru
ABD
Peru
Hazırlık Maçları

11 ilk maçın yer aldığı bir karşılaşmada, en genç yeni isimlerden bazıları ABD formasıyla çıktıkları ilk maçlarda iz bıraktı.

ORLANDO -- Maç öncesindeki alkışlar bir hikâye anlatıyordu. En gürültülüsü memleketin kahramanları Alex Freeman ve Justin Ellis içindi. Ancak Cavan Sullivan için kopan ses de en az onlar kadar yüksekti. Gözler, her zaman olduğu gibi, 16 yaşındaki yükselen yıldızın üzerindeydi.

Sullivan en büyük isimli ilk kez sahne alan oyuncu olsa da kesinlikle tek kişi o değildi ve sonunda gösteriyi çalanlar da genç yaştaki takım arkadaşlarından bazıları oldu.

Cumartesi günü Sullivan, ABD Erkek Milli Takımı formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan en genç ikinci oyuncu oldu (16 yaş 362 günlük) ve maç da Peru karşısında 4-1'lik galibiyetle sonuçlandı. Rekor hâlâ 2006'da 16 yaş 234 günlükken ilk maçına çıkan Freddy Adu'ya ait. Sullivan gol atmadı ya da asist yapmadı, ancak 62 dakika içinde ait olduğunu gösteren yeterince an yaşattı. Sullivan özgüvenle oynadı ve Peru savunmasının üzerine gitmek için birkaç kez risk aldı. Ayrıca biraz da gençlik coşkusuyla hareket etti; bu da Peru kalecisi Pedro Gallese'ye sert girmesi sonrası sarı kart görünce neredeyse başına iş açıyordu.

Sullivan manşetlik anını yaşayamadı ama birkaç başka genç oyuncu bunu başardı. Ellis, kendi seyircisi önünde, ilk maçının henüz dördüncü dakikasında gol atarak maç öncesi havai fişeklerin dumanı daha dağılmadan tribünleri ayağa kaldırdı. 17 yaşındaki kanat oyuncusu Mathis Albert ise oyuna girdikten sadece saniyeler sonra penaltı kazandırdı ve bu fırsatı da sonunda Malik Tillman gole çevirdi. Bir de 18 yaşındaki Julian Hall vardı; Peru kalesine doğru hızla gidip Sebastian Berhalter'in harika ortasını tamamlayarak USMNT'nin üçüncü golünü attı. Dördüncü gol ise Berhalter'in kendisinden geldi; uzak mesafeden günün en güzel golünü kıvırarak ağlara gönderdi ve geceye son noktayı koydu.

Mükemmel bir gün değildi. ABD ilk yarıda dağınık bir gol yedi ve Peru'nun Mauricio Pochettino'yu kızdıracak birkaç fırsatı daha oldu. Yine de iyi anlar kötü anlardan çok daha fazlaydı; 11 oyuncunun ilk kez forma giydiği ve sekiz genç oyuncunun yer aldığı bir maç için bu neredeyse olabilecek en iyi senaryoydu. Bu maç, USMNT'ye üzerine inşa edebileceği çok şey verdi ve bunu geliştirmek için de bu periyotta kalan üç maçla birlikte daha fazlasını yapacak zaman var.

GOAL, Inter&Co Stadyumu'ndaki maçın ardından USMNT oyuncularını puanladı...

  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Matt Freese (5/10):

    Yenen golde muhtemelen daha iyisini yapabilirdi ancak bu aynı zamanda nispeten boş bir kafa vuruşuydu. Yine de devre arasında oyundan alınmadan önce Peru'nun bir diğer kafa vuruşunu çıkardı.

    Peyton Miller (4/10):

    Maçın başında bazı sıkıntılı anlar yaşadı ve Peru da bunun üzerine onun üzerine gitmeyi ihmal etmedi. Hücumda iyi bir an gösterdi ancak sahanın diğer tarafında fazlasıyla kolay şekilde zorlandı.

    George Campbell (5/10):

    Gol pozisyonunda topu kaybetti ancak ABD'nin bu hatayı telafi etmesi için de zaman vardı. Buna rağmen West Brom oyuncusunun isteyeceği kadar temiz bir performans değildi.

    Auston Trusty (6/10):

    İki savunmacı arasında daha iyi olandı. Yine de iki yanındaki tecrübesizlik düşünüldüğünde ihtiyaç duyduğu kadar baskın değildi.

    Alex Freeman (8/10):
    Dünya Kupası'nda çok iyiydi ve bir önemli adım daha attığı görülüyor. İç koridorlara kayarak topu istedi, aynı zamanda da çizgide her zaman sahip olduğu tehdidi sunmayı sürdürdü. Oyununa sürekli yeni şeyler katan bir oyuncudan gerçekten çok güçlü bir performanstı. Ve unutmayın, yaşı tecrübelilerden çok ilk kez forma giyen oyunculara daha yakın.

    • Reklam
  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Orta saha

    Tyler Adams (7/10):

    Her zamanki Adams'tı, sahanın neredeyse her yerindeydi. Hatta son saniyede bloke edilen net bir gol fırsatı da yakaladı. Göze hoş gelen bir performans değildi ve topla biraz daha maceracı olması fayda sağlayabilirdi ama genel olarak istikrarlıydı.

    Yunus Musah (6/10):

    Sağda, ciddi miktarda savunma yapmasını gerektiren hibrit bir rolde oynadı. Bunu oldukça iyi yaptı ve yine de Musah'ya özgü şekilde topla dönüp yön değiştirdiği birkaç an buldu.

    Malik Tillman (7/10):

    Ceza sahası içinde ve çevresinde sürekli etkindi, bunun sonucunda da birkaç yarım fırsat yarattı. Penaltısını soğukkanlılıkla kullandı, ABD'yi öne geçirdi ve sonuçta galibiyeti getirdi.

  • imago-sport-1083844060.jpgSports Press Photo

    Hücum

    Cavan Sullivan (6/10):

    Genç oyuncu için fena bir performans değildi. Top ayağındayken heyecan yaratacak kadar şey gösterdi, ancak bunu tamamlayacak son ürün tam olarak yoktu. Cesaret verici bir başlangıçtı, ama sadece bir başlangıç; bunu hatırlamakta fayda var.

    Gio Reyna (7/10):

    Frikikte harika bir top kullandı ve buna birkaç temiz dripling de ekledi. Ancak fiziksel oyunun içine biraz fazla çekildi ve bu da ona sarı kart getirdi.

    Justin Ellis (8/10):

    Genç oyuncu için ne an ama. İlk golünü kendi stadında, adını tezahüratlarla haykırmaya alışkın taraftarların önünde kutlama fırsatı buldu. Başka iyi anları da vardı, ancak hiçbiri ilk katkısı kadar iyi değildi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Diego Kochen (6/10):

    Devre arasında oyuna girdi ama pek bir şey yapması gerekmedi; her şey göz önüne alındığında bu gayet normal.

    Mathis Albert (7/10):

    17 yaşındaki oyuncu oyuna girdikten saniyeler sonra penaltı aldırarak anında etki yarattı. İkinci izleyişte pozisyonun ceza sahası dışında olabileceği görüldü ama Albert bunu USMNT'deki ilk maçında öne çıkan bir an olarak kabul edecektir.

    Antonee Robinson (6/10):

    ABD büyük ölçüde oyunun kontrolünü elinde tuttuğu için Robinson, yerine girdiği Miller kadar savunma yapmak zorunda kalmadı.

    Sebastian Berhalter (10/10):

    İyi form gerçekten de taşınır. Middlesbrough'nun en yeni yıldızından harika bir asist ve müthiş bir gol geldi; topu ağlarla buluşturmanın yollarını bulmaya devam ediyor.

    Zavier Gozo (6/10):

    Birkaç kez topla buluştu ve ceza sahası çevresinde biraz hareketlilik yarattı. Kesinlikle çok istekliydi ki bu kötü bir şey değil.

    Julian Hall (9/10):

    Bir başka anlık etki. Red Bulls'un yıldızından cesur bir bitiricilik geldi; 9 numara olarak seçenekler arasında yer alma potansiyeline neden sahip olduğunu gösterdi.

    Brooklyn Raines (6/10):

    Oyuna oldukça geç girdi ama topla düzenli göründü.

    Frankie Westfield (N/A):

    Birkaç kez topla buluştu ama dikkat çeken bir şey yapmasına gerek kalmadı.

    Adri Mehmeti (N/A):

    Maçın son bölümünde, bir diğer Red Bull akademi ürünü Adams'ın yerine girmesi hoş bir andı.

    Neil Pierre (N/A):

    Mehmeti ile birlikte bitime sadece birkaç dakika kala oyuna dahil oldu.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Bundan büyük memnuniyet duyacaktır. On bir ilk maç, bolca gol ve ders çıkarılacak birkaç an; bir teknik direktör daha ne isteyebilir ki?

Hazırlık Maçları
ABD crest
ABD
USA
Şili crest
Şili
CHL
Hazırlık Maçları
Meksika crest
Meksika
MEX
Peru crest
Peru
PER