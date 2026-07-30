AFP
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USMNT orta saha oyuncusu Gio Reyna'nın, olası bir transfer için Ligue 1 ekibi Strasbourg ile görüşmeler yaptığı bildirildi
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Durum
2025-26 sezonu öncesinde Gladbach'a katılmasına rağmen, Bild'in hem Reyna'nın hem de ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası tecrübesine sahip bir diğer ismi Joe Scally'nin bu yaz kulüpten ayrılabileceğini bildirmesiyle, Reyna'nın geleceğine dair söylentiler bu yaz gündemi meşgul etti. Bu haberin ardından The Athletic de Amerikalı orta saha oyuncusunun Strasbourg'a olası bir transferi konusunda görüşmeler yürüttüğünü aktardı.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Reyna, dört sezonda dördüncü kulübüne imza atmış olacak. Daha önce Borussia Dortmund, Nottingham Forest ve son olarak Gladbach formaları giyen oyuncu, geçen sezon Gladbach'ta Bundesliga'da sadece 510 dakika süre aldı ve bu da oyun süresi konusundaki endişe verici tabloyu sürdürdü. Reyna, 2020-21 sezonundan bu yana bir lig sezonunda 1.000 dakikadan fazla forma giymedi.
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Neden Strasbourg?
Strasbourg, geçen sezon Ligue 1'i sekizinci sırada tamamladı ve 2016-17 sezonunda yükseldikten bu yana Ligue 1'de istikrarlı bir şekilde yer alıyor. Kulübün bu dönemdeki en iyi derecesi 2021-22'deki altıncılık olsa da ekip Avrupa'da iki kez boy gösterdi ve geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Fransız ekibinin Amerikan bağlantıları da var. Kulübün sahibi, grubun çok kulüplü modeli kapsamında Premier League devi Chelsea'nin de sahibi olan Todd Boehly ve Clearlake Capital. Strasbourg, geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak beş oyuncu getirdi, iki oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna kattı ve iki oyuncusunu da İngiltere'deki kardeş kulübüne sattı. Bu arada teknik direktör Liam Rosenior, ocak ayında Chelsea tarafından göreve getirildi ancak nisanda görevden alındı.
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Reyna'nın Dünya Kupası serüveni
Az süre almasına rağmen Reyna, bu yaz ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Mauricio Pochetino orta saha oyuncusunu "özel" bir yetenek olarak nitelendirdi. Reyna, ABD Milli Takımı'nın gruptaki ilk maçında kramponunun dışıyla attığı müthiş golle Paraguay karşısında alınan 4-1'lik galibiyete noktayı koyarak bu nitelemeyi haklı çıkardı.
Reyna, Türkiye ile oynanan grup aşamasındaki son maçta bir kez ilk 11'de başlamak üzere ABD formasıyla beş maçın tamamında görev yaptı.
- Getty
Sırada ne var?
Gladbach'ın sezon öncesi hazırlıkları, DFB-Pokal'daki 23 Ağustos tarihli sezon açılışı öncesinde cumartesi günü Hansa Rostock ile oynanacak hazırlık maçıyla devam edecek. Strasbourg'un sezonu ise 21 Ağustos'ta başlayacak; cumartesi günü Brighton ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde onların da sezon öncesi hazırlıkları sürüyor.
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