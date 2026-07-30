2025-26 sezonu öncesinde Gladbach'a katılmasına rağmen, Bild'in hem Reyna'nın hem de ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası tecrübesine sahip bir diğer ismi Joe Scally'nin bu yaz kulüpten ayrılabileceğini bildirmesiyle, Reyna'nın geleceğine dair söylentiler bu yaz gündemi meşgul etti. Bu haberin ardından The Athletic de Amerikalı orta saha oyuncusunun Strasbourg'a olası bir transferi konusunda görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Reyna, dört sezonda dördüncü kulübüne imza atmış olacak. Daha önce Borussia Dortmund, Nottingham Forest ve son olarak Gladbach formaları giyen oyuncu, geçen sezon Gladbach'ta Bundesliga'da sadece 510 dakika süre aldı ve bu da oyun süresi konusundaki endişe verici tabloyu sürdürdü. Reyna, 2020-21 sezonundan bu yana bir lig sezonunda 1.000 dakikadan fazla forma giymedi.