Getty
Çeviri:
USMNT orta saha oyuncusu Gio Reyna, Dünya Kupası tecrübesine sahip futbolcunun yeni bir başlangıç arayışıyla Strasbourg'a transferini tamamladı
Ne oldu?
Strasbourg, Reyna'yı kadrosuna kattığını salı günü doğruladı. Haberlere göre Fransız ekibi, ofansif orta sahayı transfer etmek için yaklaşık 4 milyon dolar bonservis ödedi. Strasbourg'un açıkladığı üzere Reyna, kulüple 2031'e kadar sözleşme imzaladı ve Bundesliga'dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Bu yeni sayfa, oldukça ihtiyaç duyulan bir adım. Zira Reyna, Borussia Dortmund, Nottingham Forest ve Borussia Mönchengladbach'ta sakatlıklar ve form durumu nedeniyle sınırlı kalmasının ardından nihayet düzenli forma şansı bulmayı hedefliyor.
- Getty
Gladbach'ta bir sezon
Reyna, yeni bir başlangıç arayışıyla geçen yaz ilk olarak Gladbach'a transfer oldu; bu süreçte uzun yıllardır arkadaşı olan ve USMNT'den takım arkadaşı Joe Scally ile yeniden bir araya geldi. Ancak 19 maçta sadece 520 dakika süre aldı ve bunların yalnızca dördüne ilk 11'de başladı. Kas sorunları nedeniyle sınırlanan oyuncu, kulüpte geçirdiği tek sezonda sadece bir gol ve bir asist üretebildi.
Borussia'nın Spor Direktörü Rouven Schroder, “Gio mükemmel bir oyuncu ancak ne yazık ki Borussia'daki yılı boyunca potansiyelinin sadece kısa anlarını gösterebildi ve çok sayıda sakatlık nedeniyle yeteneğini sahada istikrarlı şekilde sergileyemedi” dedi. “Kadroda yeniden yapılanmaya gitmek ve oyuncu sayısını azaltmak istediğimizi ve buna ihtiyaç duyduğumuzu açıkça belirttik. Bu nedenle, bu yaz yollarımızı ayırmanın her iki taraf için de doğru adım olduğu yönünde ortak bir sonuca vardık. Fransa'daki bu heyecan verici meydan okumada ona en iyi dileklerimizi ve başarılar diliyoruz.”
- Getty
Reyna'nın Dünya Kupası
Son yıllarda aldığı süre konusunda yaşadığı sıkıntılara rağmen Reyna, Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın düzenli isimlerinden biriydi ve bu yaz ABD Milli Takımı'nın oynadığı beş maçın tamamında forma giydi. En dikkat çekici performansını açılış maçında Paraguay karşısında sergiledi; turnuvanın ilk maçında 4-1'lik galibiyeti perçinleyen ABD Milli Takımı'nın dördüncü ve son golünü kaydetti.
Toplamda Reyna, ABD Milli Takımı formasıyla 43 maça çıktı ve 10 gol attı. Son dört golünün üçü resmî turnuvalarda geldi.
Sırada ne var?
Strasbourg'un Ligue 1 sezonu 21 Ağustos'ta Marsilya karşısında başlayacak ve kulüp, sezonun ilk maçına kadar SV Eiversporg, Freiburg ve Newcastle ile hazırlık maçları oynamaya hazırlanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun