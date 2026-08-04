Reyna, yeni bir başlangıç arayışıyla geçen yaz ilk olarak Gladbach'a transfer oldu; bu süreçte uzun yıllardır arkadaşı olan ve USMNT'den takım arkadaşı Joe Scally ile yeniden bir araya geldi. Ancak 19 maçta sadece 520 dakika süre aldı ve bunların yalnızca dördüne ilk 11'de başladı. Kas sorunları nedeniyle sınırlanan oyuncu, kulüpte geçirdiği tek sezonda sadece bir gol ve bir asist üretebildi.

Borussia'nın Spor Direktörü Rouven Schroder, “Gio mükemmel bir oyuncu ancak ne yazık ki Borussia'daki yılı boyunca potansiyelinin sadece kısa anlarını gösterebildi ve çok sayıda sakatlık nedeniyle yeteneğini sahada istikrarlı şekilde sergileyemedi” dedi. “Kadroda yeniden yapılanmaya gitmek ve oyuncu sayısını azaltmak istediğimizi ve buna ihtiyaç duyduğumuzu açıkça belirttik. Bu nedenle, bu yaz yollarımızı ayırmanın her iki taraf için de doğru adım olduğu yönünde ortak bir sonuca vardık. Fransa'daki bu heyecan verici meydan okumada ona en iyi dileklerimizi ve başarılar diliyoruz.”