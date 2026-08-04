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USMNT, 2026 Dünya Kupası macerasının ardından oynayacağı ilk maçlarda sonbaharda Peru, Şili, Meksika ve Kanada ile hazırlık karşılaşmalarına çıkacak
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Yaklaşan maçlar
ABD, sonbahar fikstürüne 26 Eylül'de Orlando'da başlayacak ve Dünya Kupası sonrası ilk maçında Peru'yu ağırlayacak. Üç gün sonra ise St. Louis SC'nin evi olan Energizer Park'ta Şili ile karşı karşıya gelecek.
Ardından odak, her sınıra yakın bölgelerde oynanacak maçlarda CONCACAF rakiplerine çevrilecek. ABD, 3 Ekim'de Arizona Cardinals'ın evi olan Arizona eyaletinin Glendale kentinde Meksika ile karşılaşacak, dört maçlık bu pencereyi ise 6 Ekim'de Minnesota United'ın Allianz Field stadında Kanada'ya karşı kapatacak.
Bu pencere, FIFA'nın 2026'nın onaylı son arası olarak görev yapacak tek bir dört maçlık pencere oluşturmak için sonbahardaki uluslararası araları birleştirmesinden bu yana ilk pencere olacak.
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Pochettino'nun dönüşü
Hazırlık maçı duyuruları, U.S. Soccer'ın Mauricio Pochettino'nun USMNT teknik direktörü olarak geri döneceğini doğrulamasından sadece bir gün sonra geldi. Arjantinli teknik adam ilk olarak 2024 sonbaharında göreve gelmiş, ardından ABD'yi bu yazki Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşımıştı. Ancak yolculuk burada sona erdi; çünkü Belçika karşısında ağır bir yenilgi alındı.
Şimdi ise birkaç haftalık görüşmelerin ardından Pochettino ve U.S. Soccer, teknik adamın 2030 Dünya Kupası'na kadar görevde kalmasını öngören yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.
USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino, “Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız maçlarla yolculuğumuzun bu yeni aşamasına başlayacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yaz boyunca ortaya koydukları muhteşem enerji standardı belirledi” dedi. “Oyuncularımızdan, her maçın kritik olduğu zihniyetiyle mücadele etmelerini bekliyoruz ve taraftarlarımızın hak ettiği tutku ile bağlılığı göstermeleri gerekiyor.
"Hedefimiz her zaman mümkün olan en iyi rakiplere karşı oynamak ve bu maçlar, ABD Erkek Milli Takımı'nın bu yeni dönemine başlarken bu oyuncu grubuna çeşitli deneyimler sunuyor.”
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Rakipler
Tamamı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmayan şehirlerde oynanacak bu dört maçta ABD, Amerika kıtasından tanıdık rakiplerle karşılaşacak. Şili, 2015 ve 2016'da Copa America'yı kazandı; Peru ise 2019'da bu turnuvada finale yükselmeden önce Brezilya'ya mağlup oldu. ABD'nin 2028'de Copa America'ya ev sahipliği yapacağı konuşuluyor.
Ardından odak, tanıdık rakiplere çevrilecek: USMNT'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki ortak ev sahiplerine. Meksika, bu yaz ünlü Estadio Azteca'daki performanslarının öne çıktığı güçlü bir turnuva geçirdi, ancak son 16 turunda İngiltere'ye elendi. Kanada ise grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra aynı turda elendi. Son 32 turunda Güney Afrika'yı yendi, ardından Fas'a mağlup oldu.
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Sırada ne var?
USMNT'nin iki hazırlık maçı öncesinde, takımın Avrupa'da forma giyen önde gelen yıldızlarının sezonları önümüzdeki birkaç hafta içinde başlayacak. Bu arada takımın MLS'te oynayan futbolcuları sezon ortası formunda ve eylül geldiğinde sezonlarının son bölümüne giriyor olacak.
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