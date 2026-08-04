Hazırlık maçı duyuruları, U.S. Soccer'ın Mauricio Pochettino'nun USMNT teknik direktörü olarak geri döneceğini doğrulamasından sadece bir gün sonra geldi. Arjantinli teknik adam ilk olarak 2024 sonbaharında göreve gelmiş, ardından ABD'yi bu yazki Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşımıştı. Ancak yolculuk burada sona erdi; çünkü Belçika karşısında ağır bir yenilgi alındı.

Şimdi ise birkaç haftalık görüşmelerin ardından Pochettino ve U.S. Soccer, teknik adamın 2030 Dünya Kupası'na kadar görevde kalmasını öngören yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino, “Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız maçlarla yolculuğumuzun bu yeni aşamasına başlayacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yaz boyunca ortaya koydukları muhteşem enerji standardı belirledi” dedi. “Oyuncularımızdan, her maçın kritik olduğu zihniyetiyle mücadele etmelerini bekliyoruz ve taraftarlarımızın hak ettiği tutku ile bağlılığı göstermeleri gerekiyor.

"Hedefimiz her zaman mümkün olan en iyi rakiplere karşı oynamak ve bu maçlar, ABD Erkek Milli Takımı'nın bu yeni dönemine başlarken bu oyuncu grubuna çeşitli deneyimler sunuyor.”