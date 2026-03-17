USL oyuncuları, gergin toplu sözleşme anlaşmazlığı sürerken U.S. Open Cup öncesinde ABD Futbol Federasyonu'na karşı protesto düzenlemeyi planlıyor
Lige karşı toplu eylem
Portland Hearts of Pine ile Vermont Green arasındaki ikinci tur karşılaşmasından önce başlayacak olan protesto, sezonun açılışında USL maçlarında düzenlenen ve tüm oyuncuların bir dakika boyunca hareketsiz kaldığı gösterilerin ardından geliyor.
USLPA ve lig, önceki anlaşmanın 2026'nın başında sona ermesinin ardından yeni bir toplu iş sözleşmesi üzerinde henüz anlaşmaya varamadı. Neredeyse bir yıldır müzakereler sürüyor ve görüşmeler çıkmaza girmiş durumda; sezon iki hafta önce başlamasına rağmen iki taraf hala önceki anlaşmanın şartları altında faaliyet gösteriyor.
Tarafların şartlar konusunda çok uzak oldukları söyleniyor ve müzakereler Perşembe günü yeniden başlayacak.
ABD Açık Kupası maçları öncesinde USL protestosunun ayrıntıları
Lig, oyuncularının üzerinde şu mesajın yer aldığı tişörtler giyeceğini açıkladı:
"USSF, oyuncuların yanında mısın? #StandUpForStandards."
Bu tişörtler, milli marş ve ilk 11'in tanıtımı dahil olmak üzere maç öncesi törenlerde giyilecek. Tişörtler, maçın başlamasından önce çıkarılacak. Vermont, Portland, Indy Eleven ve Des Moines Menace takımlarının oyuncuları, ulusal televizyonda yayınlanan maçlarda bu tişörtleri giyecek.
USL'nin açıklaması
USLPA, yaptığı açıklamada itirazının gerekçesini şöyle dile getirdi:
“USL'deki oyuncular, ülke çapındaki topluluklarda profesyonel futbolun büyümesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyor. Ancak on yıllardır, ligimizi yöneten sistem genişlemeyi, pazarları ve altyapıyı önceliklendirirken, oyuncuların günlük profesyonel standartlarını çözümsüz bırakıyor.
"Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu, bu ülkedeki profesyonel ligleri onaylar ve bunları tanımlayan standartları belirler. Bu standartların, profesyonel futbolu mümkün kılan oyuncuları da içermesi gerektiğine inanıyoruz.
"U.S. Open Cup'taki belirli maçlarda oyuncular, Federasyona yönelik basit bir soru soran bir mesaj taşıyacaklar: Oyuncuların yanındasınız mı? Profesyonel futbol, profesyonel standartlarla birlikte gelmelidir. Oyuncular, sporun yönetim organından bu standartların sadece teoride değil, pratikte de var olmasını sağlama sorumluluğunu kabul etmesini istiyorlar.”
Dikkatleri ABD Futbol Federasyonu'na çekmek
Son iki haftadır USLPA, protestolarını ligin kendisine yöneltmişti; ancak dikkatler artık ABD Futbol Federasyonu’na çevriliyor. USLPA, bu yön değişikliğinin nedeninin, ligin işleyişi için gerekli standartları ABD Futbol Federasyonu’nun belirlemesi olduğunu belirtti. USLPA, devam eden Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde ABD Futbol Federasyonu’nun bir rolü olduğuna inanıyor.
