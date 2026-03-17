USL oyuncuları, gergin toplu sözleşme anlaşmazlığı sürerken U.S. Open Cup öncesinde ABD Futbol Federasyonu'na karşı protesto düzenlemeyi planlıyor

USLPA, yaptığı açıklamada itirazının gerekçesini şöyle dile getirdi:

“USL'deki oyuncular, ülke çapındaki topluluklarda profesyonel futbolun büyümesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyor. Ancak on yıllardır, ligimizi yöneten sistem genişlemeyi, pazarları ve altyapıyı önceliklendirirken, oyuncuların günlük profesyonel standartlarını çözümsüz bırakıyor.

"Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu, bu ülkedeki profesyonel ligleri onaylar ve bunları tanımlayan standartları belirler. Bu standartların, profesyonel futbolu mümkün kılan oyuncuları da içermesi gerektiğine inanıyoruz.

"U.S. Open Cup'taki belirli maçlarda oyuncular, Federasyona yönelik basit bir soru soran bir mesaj taşıyacaklar: Oyuncuların yanındasınız mı? Profesyonel futbol, profesyonel standartlarla birlikte gelmelidir. Oyuncular, sporun yönetim organından bu standartların sadece teoride değil, pratikte de var olmasını sağlama sorumluluğunu kabul etmesini istiyorlar.”