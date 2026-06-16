Uruguay teknik direktörü Marcelo Bielsa, FIFA’nın garip fotoğraf çekiminde kameraya bakmayı neden reddettiğini açıklıyor

Miami’de Suudi Arabistan ile oynanan ve 1-1 berabere biten hayal kırıklığı yaratan maçın ardından Bielsa’ya, sosyal medyada büyük yankı uyandıran FIFA fotoğraf çekimi hakkında soru soruldu. 70 yaşındaki teknik direktör, turnuva öncesi basın etkinlikleri sırasında yere bakarken görüntülenmişti ve bu video kısa sürede internette hızla yayıldı. Ancak ESPN’in haberine göre, deneyimli teknik direktör, tavırlarıyla ilgili yaygın spekülasyonları reddetti ve bu konudaki soruları yanıtlamayı reddetti. "Herhangi bir açıklama yapmak zorunda değilim," diyen Bielsa, "Fotoğraf çekildiği gibi çekildi. Ben manken değilim. Buna verecek bir cevabım yok. Şu anda konuşanlara neden bakmadığımı da açıklamam mı gerekiyor? Verecek hiçbir açıklamam yok," diye ekledi.