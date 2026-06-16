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Uruguay teknik direktörü Marcelo Bielsa, FIFA’nın garip fotoğraf çekiminde kameraya bakmayı neden reddettiğini açıklıyor
Bielsa, internette çok paylaşılan fotoğrafını açıklıyor
Miami’de Suudi Arabistan ile oynanan ve 1-1 berabere biten hayal kırıklığı yaratan maçın ardından Bielsa’ya, sosyal medyada büyük yankı uyandıran FIFA fotoğraf çekimi hakkında soru soruldu. 70 yaşındaki teknik direktör, turnuva öncesi basın etkinlikleri sırasında yere bakarken görüntülenmişti ve bu video kısa sürede internette hızla yayıldı. Ancak ESPN’in haberine göre, deneyimli teknik direktör, tavırlarıyla ilgili yaygın spekülasyonları reddetti ve bu konudaki soruları yanıtlamayı reddetti. "Herhangi bir açıklama yapmak zorunda değilim," diyen Bielsa, "Fotoğraf çekildiği gibi çekildi. Ben manken değilim. Buna verecek bir cevabım yok. Şu anda konuşanlara neden bakmadığımı da açıklamam mı gerekiyor? Verecek hiçbir açıklamam yok," diye ekledi.
- AFP
Açıklamaya gerek yok
Eski Leeds United teknik direktörü, maç sonrası basın toplantısında başlangıçta futbolla ilgili konulara geçmeye çalıştı, ancak aniden ve kendiliğinden o sıra dışı fotoğraf çekimi sorularına geri dönmeye karar verdi. Tutumundan ödün vermeyen Bielsa, futbol teknik direktörlerinden moda modelleri gibi kamera önünde poz vermelerinin veya gösteri yapmalarının beklenmemesi gerektiğini yineledi. “Açıklamamız gerekenlerin bir sınırı olduğuna inanıyorum,” dedi. “Yukarı ya da aşağı baksam, açıklanması gereken o kadar çok şey mi var? Bazı durumların açıklanmasına gerek yoktur. Model gibi davranma zorunluluğumuz yok. Bu tür iddiaların hiçbir dayanağı yok. Ben yanlış bir şey yapmadım.”
Saha içindeki hayal kırıklıkları
Saha içinde Uruguay, H Grubu’ndaki mücadelesine zorlu bir başlangıç yaptı; maç boyunca 27 şut çekip 10’unu kaleye isabet ettirmesine rağmen ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Maxi Araujo, 80. dakikada attığı golle takıma bir puan kazandırdı, ancak Bielsa, oyuncularının gerçek yeteneklerini maçın sadece yarısında sergileyebilmiş olmalarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. "Kazanamamamızın sebebi, en iyi halimizi ortaya koyamamamızla ilgili olduğunu düşünüyorum," diyen Bielsa, "Bu yüzden kazanamadık. İlk yarıda da ikinci yarıda olduğu gibi oynamak için her şeye sahiptik, ancak bunu sadece maçın yarısında yapabildik."
- Getty Images Sport
Uruguay için bundan sonra ne olacak?
Beklenmedik bir puan kaybının ardından Uruguay, tur atlamak için hayati önem taşıyan bir sınavla karşı karşıya. Pazartesi günü erken saatlerde İspanya’nın Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalmasının ardından dört takımın da birer puanda eşit duruma gelmesi üzerine Bielsa, takımından daha istikrarlı bir performans bekleyecektir. Uruguay, grup aşamasını İspanya ile oynayacağı maçla tamamlamadan önce Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak; tur atlamak için bu maçlarda fırsatlarını etkili bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor.