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Uruguay, Suudi Arabistan ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçı öncesinde evrak sorunları nedeniyle çok sayıda uçuş gecikmesiyle karşı karşıya kaldı
Uçuşun iptal edilmesi üzerine pistte kargaşa yaşandı
Uruguay milli takımının Playa del Carmen’deki antrenman kampından Miami’ye yaptığı yolculuk, Bielsa’nın umduğu gibi sorunsuz geçmedi. Pazar öğleden sonra Cancun’dan Fort Lauderdale’e hareket etmesi planlanan takımın ilk uçuşu, idari hatalar nedeniyle tamamen iptal edildi. Takımı Güney Florida’ya taşımak için sonunda ikinci bir kiralık uçak ayarlandı, ancak bu uçak da rötar yaşadı ve takımın resmi basın etkinliklerine planlanandan birkaç saat geç varmasına neden oldu.
Uruguay Futbol Federasyonu (AUF) yetkilileri, turnuva organizatörlerini suçlamakta gecikmedi. İlk gecikme sırasında yayınlanan resmi bir açıklamada AUF, "AUF'un kontrolü dışındaki sorunlar nedeniyle Meksika'dan ayrılış ertelendi. Takım otelde dinleniyor. FIFA tarafından belirlenen yeni kalkış saati 16.15'tir." dedi. Takım içindeki hayal kırıklığı barizdi; Uruguay milli takımının sosyal medya hesapları, Diego Forlan'ın Güney Afrika'daki benzer seyahat sorunlarından şikayet ettiği 2010 tarihli bir mesajı yeniden paylaşarak şöyle yazdı: "İnanılmaz, Dünya Kupası başlamadan bir gün önce charter uçağı 1 saat rötar yaptı... Suçlu kim....???? Arriba Uruguay!!!"
- AFP
Bielsa ve Gimenez farklı görüşler ortaya koyuyor
Federasyonun idari kadrosu öfkelenirken, Bielsa Miami Stadyumu'nda nihayet basın karşısına çıktığında her zamanki gibi soğukkanlılığını korudu. Dünya Kupası finallerinde üçüncü farklı ülkeyi çalıştıran 70 yaşındaki teknik direktör, seyahat kabusunu mazeret olarak göstermeyi reddetti. "Uçuşta herhangi bir sorun yaşanmadı," diye ısrar etti Bielsa.
Ancak kaptan Jose Maria Gimenez, bu aksaklığın oyuncular üzerinde yarattığı etki konusunda çok daha açık sözlüydü. Atletico Madrid'in savunma oyuncusu, ritmini bulmaya çalışan bir grup için durumun ideal olmaktan uzak olduğunu kabul etti. "Bazı zorluklar yaşadık," dedi Gimenez. "Zordu, ama otelde dinlenerek bundan faydalandık. Ve buraya biraz geç geldik."
Dünya Kupası'nda seyahatle ilgili daha geniş kapsamlı sorunlar ortaya çıkıyor
Uruguay’ın karşı karşıya kaldığı seyahat sorunları, üç farklı ülkede düzenlenen ilk Dünya Kupası’nın genelinde görülen lojistik zorlukların bir parçası gibi görünüyor. Diğer takımlar daha da katı kısıtlamalarla başa çıkmak zorunda kaldı; en dikkat çekici örnek ise, Amerika topraklarında oynadıkları maçlar için aynı gün içinde giriş ve çıkış yapma zorunluluğuna tabi tutulan İran takımı. Bu jeopolitik gerilimler, Team Melli’yi Meksika’da konaklamaya ve sadece maç günlerinde sınırı geçmeye mecbur bıraktı.
Ayrıca, Gana'nın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Birleşik Krallık'ta tecavüz suçlamasıyla tutuklandığı için Kanada hükümeti tarafından vize almaktan mahrum bırakıldı. Bu olaylar, ABD, Meksika ve Kanada'nın geniş topraklarına yayılmış 48 takımlı bir turnuvayı yönetmenin giderek artan karmaşıklığını ortaya koyuyor; bu ülkelerde göçmenlik ve havacılık evrakları, milli takımların kaderini belirleyebiliyor.
- Getty Images Sport
Suudi Arabistan'ın kendi sorunlu silahlanma süreci
Uruguay'ın rakibi Suudi Arabistan da turnuva öncesi yaşanan dramdan nasibini aldı, ancak bu takımdaki sorunlar daha çok teknik kadroya odaklanıyor. Teknik direktör George Donis, Herve Renard'ın sürpriz ayrılışının ardından sadece birkaç ay önce bu göreve getirildi. Suudi Pro Ligi'nde yıllarca teknik direktörlük yapan Donis, G Grubu'ndaki bu kritik maç öncesinde hazırlık süresinin son derece kısıtlı olduğunu itiraf etti.
Donis, maç öncesi basın toplantısında, "Grubumuzun Dünya Kupası'nın en zorlu gruplarından biri olduğunu düşünüyorum" dedi. "Takımı toplamda 12 antrenman seansında çalıştırdım. Günler yetmedi ve her şey çok hızlı gelişti. Bir dezavantaj var. Birlikte antrenmanlara başlamamızın üzerinden çok zaman geçmedi, ancak oyuncular bana güvenebileceğimi gösterdiler. Onlara inanıyorum ve çok rekabetçi olacağımıza inanıyorum. Bu turnuvada ne olursa olsun, başarıya ulaşacak bir takım kuruyorum. Ormanı değil, ağaçları görüyorum."