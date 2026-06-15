Uruguay, Suudi Arabistan ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçı öncesinde evrak sorunları nedeniyle çok sayıda uçuş gecikmesiyle karşı karşıya kaldı

Uruguay milli takımının Playa del Carmen’deki antrenman kampından Miami’ye yaptığı yolculuk, Bielsa’nın umduğu gibi sorunsuz geçmedi. Pazar öğleden sonra Cancun’dan Fort Lauderdale’e hareket etmesi planlanan takımın ilk uçuşu, idari hatalar nedeniyle tamamen iptal edildi. Takımı Güney Florida’ya taşımak için sonunda ikinci bir kiralık uçak ayarlandı, ancak bu uçak da rötar yaşadı ve takımın resmi basın etkinliklerine planlanandan birkaç saat geç varmasına neden oldu.

Uruguay Futbol Federasyonu (AUF) yetkilileri, turnuva organizatörlerini suçlamakta gecikmedi. İlk gecikme sırasında yayınlanan resmi bir açıklamada AUF, "AUF'un kontrolü dışındaki sorunlar nedeniyle Meksika'dan ayrılış ertelendi. Takım otelde dinleniyor. FIFA tarafından belirlenen yeni kalkış saati 16.15'tir." dedi. Takım içindeki hayal kırıklığı barizdi; Uruguay milli takımının sosyal medya hesapları, Diego Forlan'ın Güney Afrika'daki benzer seyahat sorunlarından şikayet ettiği 2010 tarihli bir mesajı yeniden paylaşarak şöyle yazdı: "İnanılmaz, Dünya Kupası başlamadan bir gün önce charter uçağı 1 saat rötar yaptı... Suçlu kim....???? Arriba Uruguay!!!"



