Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Uruguay WC 26 kitsNike
Renuka Odedra

Çeviri:

Uruguay’ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

SHOPPING
KITS
Dünya Kupası
Uruguay

Uruguay'ın 2026 formaları açıklandı – serin mavi tonları ile fütüristik desenlerin bir araya geldiği yeni bir tasarım.

Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı; klasik gök mavisi, cesur yeni desenlerle buluşuyor. 

Uruguay formalarışimdiNikeShop'ta

Cesaret, dayanıklılık ve rekabette taviz vermeyen bir iradeyle tanımlanan, köklü bir futbol kimliği olan "garra charrúa" konseptinden ilham alan Uruguay formaları, 2026 FIFA Dünya Kupası için hazır. Koleksiyon, yürekten, dürüstlükle ve bitmek bilmeyen bir gurur duygusuyla oynayan bir ulusu yansıtıyor. 

Bu tasarımlar, Uruguay’ın efsanevi tarihine saygı gösterirken, çaba, fedakarlık ve inancın beceri kadar önemli olduğu “Celeste”yi her zaman tanımlayan duygusal yoğunluğu pekiştiriyor.

Tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

2026 FIFA Dünya Kupası ile ilgili diğer haberler:

  • 👕 2026 Dünya Kupası formaları: En iyi takımların formaları açıklandı
  • 🎟️ 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl alınır
  • 📺 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nereden izleyebilirsiniz?
  • ⚽️ 2026 FIFA Dünya Kupası topu: adidas Trionda'yı nereden satın alabilirsiniz?

Mağaza: Uruguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay Ev Forması

    Ev forması, Uruguay futbolunun saf özünü yansıtıyor. Modern-klasik bir temele dayanan bu forma, Uruguay’ın ikonik gök mavisi renginin sade bir yorumunu sunarken, netliği ve özgüveni pekiştiren lacivert vurgularla tamamlanıyor. Tasarımın sadeliği, takımın kimliğini yansıtıyor: dürüst, disiplinli ve kolektif çaba ile hareket eden bir takım.

    Uruguay formalarışimdiNikeShop’ta

    • Reklam
  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay Deplasman Forması

    Deplasman forması, Uruguay’ın mücadele ruhunu daha çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Göğüs kısmını kaplayan cesur kanat deseni, yükselişi, hırsı ve zafere yönelik durmak bilmeyen arayışı simgeliyor. Bu görsel dil, futbolun en eski küresel dönemlerindeki rolü de dahil olmak üzere Uruguay’ın tarihi başarılarına atıfta bulunurken, bu mirası daha keskin ve daha agresif bir bakış açısıyla yeniden şekillendiriyor. Deplasman forması, Uruguay’ı en meydan okuyan haliyle temsil ediyor: kompakt, korkusuz ve boyun eğmez. 

    Uruguay formalarışimdiNikeShop’ta

Dünya Kupası
Uruguay crest
Uruguay
URU
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV