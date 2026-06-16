Uruguay’ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı; klasik gök mavisi, cesur yeni desenlerle buluşuyor.

Cesaret, dayanıklılık ve rekabette taviz vermeyen bir iradeyle tanımlanan, köklü bir futbol kimliği olan "garra charrúa" konseptinden ilham alan Uruguay formaları, 2026 FIFA Dünya Kupası için hazır. Koleksiyon, yürekten, dürüstlükle ve bitmek bilmeyen bir gurur duygusuyla oynayan bir ulusu yansıtıyor.

Bu tasarımlar, Uruguay’ın efsanevi tarihine saygı gösterirken, çaba, fedakarlık ve inancın beceri kadar önemli olduğu “Celeste”yi her zaman tanımlayan duygusal yoğunluğu pekiştiriyor.

Tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

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