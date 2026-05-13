Uruguay, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını garantiledi ve turnuvaya katılan takımlar arasında tarihsel açıdan en başarılı takımlardan biri konumunda.

Teknik direktör Marcelo Bielsa, takımını CONMEBOL'da dördüncü sıraya taşıyarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandı.

Uruguay, 14 farklı Dünya Kupası'na katıldı ve ilk iki katılımında, 1930 ve 1950'de turnuvayı kazandı. Ayrıca şu turnuvalarda da yer aldı: 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 ve 2022.

2022'de grup aşamasında elenen takım, bu kötü performansı telafi etmek için sahaya çıkacak. 1950'de ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandığından beri Uruguay finale kalamadı; en yakın olduğu yıl 2010'du, ancak o yıl yarı finale kalıp dördüncü oldu.

2026'da nasıl bir performans sergileyecekler?