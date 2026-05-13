Harry Sherlock

Çeviri:

Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay'ın kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey.

Uruguay, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını garantiledi ve turnuvaya katılan takımlar arasında tarihsel açıdan en başarılı takımlardan biri konumunda. 

Teknik direktör Marcelo Bielsa, takımını CONMEBOL'da dördüncü sıraya taşıyarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandı. 

Uruguay, 14 farklı Dünya Kupası'na katıldı ve ilk iki katılımında, 1930 ve 1950'de turnuvayı kazandı. Ayrıca şu turnuvalarda da yer aldı: 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 ve 2022. 

2022'de grup aşamasında elenen takım, bu kötü performansı telafi etmek için sahaya çıkacak. 1950'de ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandığından beri Uruguay finale kalamadı; en yakın olduğu yıl 2010'du, ancak o yıl yarı finale kalıp dördüncü oldu.

2026'da nasıl bir performans sergileyecekler?

    Kaleciler

    Uruguay'ın kalesinde tecrübeli kaleci Fernando Muslera yer alıyor. Avrupa'da uzun yıllardır forma giyen bu kaleci, şu anda Estudiantes'te oynuyor ve 130'un üzerinde milli maç tecrübesine sahip. Dünya Kupası'nda Uruguay'ın kalesinde oynamaması büyük bir sürpriz olur. 

    Yine de, birkaç yıldır güvenilir bir yedek olan Sergio Rochet ve İtalya'nın Torino takımında oynayan 25 yaşındaki Franco Israel gibi rakipleri de var. 

    Muslera'nın oynaması neredeyse kesin, ancak herhangi bir sağlık sorunu olması durumunda, ikinci kaleci pozisyonu için bir rekabet yaşanacaktır. 

    OyuncuKulüp
    Fernando MusleraEstudiantes
    Sergio RochetInternacional
    Santiago MeleMonterrey
    Cristopher FiermarinDefensa y Justicia
    Franco IsraelTorino
    Paulo Da CostaPenarol
    Kevin MartinezDanubio
    Defans oyuncuları

    Jose Maria Gimenez, Atletico Madrid'de geçirdiği süre zarfında Avrupa'nın en iyi savunmacılarından biri haline gelmiş olmasıyla şüphesiz Uruguay'ın en öne çıkan savunma oyuncusudur. Şu anda Uruguay'ın kaptanlığını yürüten 31 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda milli maç sayısını 100'e ulaştırabilir.

    Barcelona'dan Ronald Araujo, Uruguay'ın bir diğer önemli yıldızıdır ve sakatlıklarla boğuşan bir sezon geçirmesine rağmen, turnuva öncesinde Barça savunmasına sorunsuz bir şekilde geri dönmüştür.

    Wolves'tan Santiago Bueno, kulübünün kötü geçen sezonunun milli takımda yer alma şansını sınırlamamış olmasını umarken, Napoli'den Mathias Oliveira'nın kadroda yer alması muhtemel görünüyor.

    OyuncuKulüp
    Jose Maria GimenezAtletico Madrid
    Matias VinaRiver Plate
    Mathias OliveiraNapoli
    Guillermo VarelaFlamengo
    Ronald AraujoBarcelona
    Sebastian CaceresAmerika
    Joaquin Piquerez Palmeiras
    Santiago BuenoWolves
    Jose Luis RodriguezVasco da Gama
    Marcelo Saracchi Celtic
    Nicolas MarichalDinamo Moskova
    Orta saha oyuncuları

    Uruguay'ın orta sahası, turnuvada başarıya ulaşma umutlarının anahtarı olabilir. Real Madrid'de olağanüstü bir form sergileyen Federico Valverde, takımın şansında hayati bir rol oynayacak; Manchester United'dan Manuel Ugarte ise kulüp takımından çok milli takımda daha iyi bir performans sergilediği söylenebilir.

    Tottenham'ın orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur, milli takımda 70'in üzerinde maça çıktı ancak ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle Ocak ayından beri forma giyemiyor. Zamanında iyileşebilirse kadroda yer alması muhtemel ancak zamanla yarışıyor.

    Flamengo'dan Giorgian de Arrascaeta ve Nicolas de la Cruz'un birbirleriyle çok iyi bir uyumu var ve Bentancur forma giyemezse, de Arrascaeta onun yerini alabilir. 

    OyuncuKulüp
    Federico ValverdeReal Madrid
    Manuel UgarteManchester United
    Giorgian de ArrascaetaFlamengo
    Nicolas de la CruzFlamengo
    Maximiliano AraujoSporting CP
    Emiliano MartinezPalmeiras
    Nicolas FonsecaOviedo
    Juan Manuel SanabriaReal Salt Lake
    Rodrigo BentancurTottenham Hotspur
    Nahitan NandezAl-Qadsiah
    Lucas TorreiraGalatasaray
    Saldırganlar

    Yıllar sonra ilk kez Uruguay, uluslararası futboldan emekli olan Luis Suárez ve Edinson Cavani'den hiçbirinin hizmetinden yararlanamayacak.

    Onların yokluğunda, Dünya Kupası'nda forvet hattını yönetmesi beklenen isim Darwin Nunez olacak. Nunez, 36 milli maçta 13 gol atarak uluslararası düzeyde makul bir performans sergiledi.

    Bununla birlikte, ülkenin gelmiş geçmiş en büyük iki oyuncusunun yerine geçecek bariz bir isim yok. Diğer yandan, Manchester United'da yetişen ancak şu anda Panathinaikos'ta forma giyen Facundo Pellistri, Bielsa'nın iki ikonik forvetini kaybetmesinin ardından bir çözüm ararken kanatlardan destek verecek.

    OyuncuKulüp
    Darwin NunezAl-Hilal
    Facundo PellistriPanathinaikos
    Brian RodriguezAmerika
    Facundo TorresAustin FC
    Agustin CanobbioFluminense
    Rodrigo AguirreUANL
    Federico VinasOviedo
    Agustin AlvarezMonza
    Luciano RodriguezNeom
    Cristian OliveiraGremio
    Ignacio LaquintanaHuesca
    Uruguay'ın yıldız oyuncuları

    Uruguay'ın en göze çarpan oyuncusu şüphesiz Federico Valverde'dir. Bu "box-to-box" orta saha oyuncusu, futbol dünyasının en iyi orta saha oyuncularından biri haline gelmiştir ve muhteşem bir sezonda Los Blancos formasıyla çıktığı 42 maçta 20 gol katkısı sağlamıştır.

    Fernando Muslera, her şeyi görmüş geçirmiş, son derece deneyimli bir kaleciyken, Jose Maria Gimenez ve Ronald Araujo ise muhteşem bir stoper ikilisi oluşturabilir. 

    Rodrigo Bentancur, formuna kavuşabilirse 6 numarada fiziksel bir seçenek sunabilir, ancak Darwin Nunez'in üzerindeki yük çok büyük, çünkü Uruguay'ın forvet hattında Suarez ve Cavani'nin yerini dolduracak. Eğer düzenli olarak gol atabilirse, belki de Güney Amerikalılar 76 yıl sonra ilk kez zafer şansı yakalayabilir.

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen Uruguay İlk 11'i

    Uruguay'da kaleci pozisyonunda Muslera'nın ilk 11'de yer alacağı neredeyse kesin. 

    Gimenez ve Araujo, özellikle de Araujo formda olursa, muhtemelen stoperde birlikte oynayacaklar. Orta saha oyuncusu Nahitan Nandez ise sağ bekte de oynayabilir. 

    Valverde ve Bentancur güçlü bir orta saha ikilisi oluşturuyor ancak Uruguay, Bentancur'un form durumu konusunda yine parmaklarını çapraz tutacak. Eğer Bentancur formda olduğunu kanıtlayamazsa, Ugarte muhtemelen onun yerini alacak.

    Nunez ise, İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın da yer aldığı zorlu bir gruptan çıkmayı hedefleyen Uruguay'ın hücum hattını yönetecek.

    Uruguay'ın tahmini ilk 11'i (4-3-3): Muslera; Varela, Gimenez, Araujo, Oliveira; Bentancur, Valverde, de Arrascaeta; Pellistri, Nunez, Rodriguez.