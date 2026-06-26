Almanya’nın Ekvador’a karşı 1-2 yenilgisinde sergilediği oyun ne kadar dağınık görünüyorsa, maçın ardından oyuncuların yaptığı analizler de o kadar dağınık bir izlenim bıraktı. Duygusal olarak sarsılan Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Magenta’ya verdiği röportajda, Ekvador’un Almanya’dan daha çok galibiyeti istediği yönündeki iddiaya şiddetle karşı çıktı; oyuncuları ise durumu tamamen farklı bir şekilde değerlendiriyordu.
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Ürkütücü bir seri ve iki yeni sorun kaynağı! Julian Nagelsmann’ın planı feci bir şekilde suya düştü
"Onların bunu bizden daha çok istediğini hissettim," dedi örneğin, yine sadece yedek olarak oyuna giren ancak bu kez hiçbir katkı sağlayamayan Deniz Undav. Joshua Kimmich de ona "kesinlikle" katıldığını belirtti. "Beni en çok sinirlendiren şey bu," diyen kaptan, DFB takımının duygusallık ve kararlılık eksikliğine değindi. "Durum ne olursa olsun, bu bize olmamalı."
Bilindiği üzere, bu son grup maçı öncesindeki durum son derece rahattı: Almanya, Curacao ve Fildişi Sahili’ne karşı aldığı iki galibiyetin ardından grup birincisi olarak çoktan kesinleşmişti. Nagelsmann, takımın uyumunu sağlamakla kadro rotasyonu arasında serbestçe seçim yapabilirdi; seçilen oyuncular da baskı hissetmeden sahaya çıkabildiler. Bu açıdan bakıldığında, yine de kaç tane sorunlu alanın daha da kötüleştiği ya da hatta yeni ortaya çıktığı dikkat çekicidir.
Nico Schlotterbeck ve Nathaniel Brown’ın sakatlıkları nedeniyle zorunlu olarak yapılan iki ilk on bir değişikliği dışında, milli takım teknik direktörü kadro rotasyonundan kaçındı. Tercih ettiği ilk on birin ritmini koruması, turnuvanın geri kalanı için uyum sağlaması ve ülkede yükselen coşkuyu daha da alevlendirmesi gerekiyordu. Nagelsmann’ın planı buydu, ancak plan feci bir şekilde suya düştü. Bunun yerine DFB takımı, turnuvanın bugüne kadarki en zayıf performansını sergiledi. Bu performans, Pazartesi günü oynanacak son 16 turunda erken bir elenme korkusunu doğuruyor. Sonunda hangi grup üçüncüsüyle karşılaşılacağı hiç önemli değil.
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DFB Takımı: Manuel Neuer, Ekvador’un galibiyet golünde bir parça suçludur
En arkadan, Manuel Neuer’den başlayalım. İki talihsiz kaleci performansının ardından (kurtarılması imkânsız goller, bunun dışında pek iş yapmadı), Ekvador karşısında geri dönen Neuer ilk kez sahaya çıktı – ve hemen şanssız bir izlenim bıraktı. Ekvador’un köşe vuruşundan gelen galibiyet golünde Neuer topu kaçırdı (bu arada kendisi bu konuda hiçbir suçu olmadığını düşündü). Bundan kısa bir süre önce de Neuer, Jonathan Tah ile uyum sorunları yaşadığını ortaya koymuştu. Almanya, 2014’teki final zaferinden bu yana oynadığı dokuzuncu Dünya Kupası maçında da en az bir gol yedi; bu, tüyler ürpertici bir seri.
Şimdi, Neuer’in tartışmalı geri dönüşünden bu yana olası belirsizlikler karşısında öngörülebilen şey gerçekleşecek: Nagelsmann’ın 40 yaşındaki oyuncuyu geri çağırma ve eleme turlarında bu kadar güvenilir olan Oliver Baumann’ı yedeğe alma kararının mantıklı olup olmadığına dair hararetli tartışmalar. Bugüne kadar bu riskli hamle karşılığını vermedi.
Bu son derece varsayımsal bir senaryo olsa da: Nagelsmann, birçok kişinin talep ettiği gibi, spor açısından önemsiz olan Ekvador maçında Baumann’a sadakatinin karşılığı olarak Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkma fırsatı verseydi, Neuer hata yapamazdı.
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DFB Takımı: Joshua Kimmich orta sahaya geri dönmeli mi?
Önümüzdeki günlerde, Neuer konusunda olduğu kadar hararetli bir şekilde tartışılacak bir ikinci konu daha var; bu da yakın Alman futbol tarihinin klasik tartışma konularından biri: Joshua Kimmich orta sahaya geri dönmeli mi?
Felix Nmecha ve Aleksandar Pavlovic'ten oluşan orta saha ikilisi, Ekvador karşısında oldukça zayıf bir izlenim bıraktı. Son zamanlarda olağanüstü bir performans sergileyen Nmecha, özellikle 1-1'in hemen öncesinde gereksiz top kayıplarına imza attı. Pavlovic ise Dünya Kupası'nın ilk iki maçında olduğu gibi hantal ve ilhamsız görünüyordu; o da beraberlik golünde payı vardı ve doğal olarak devre arasında oyundan alındı. FC Bayern'de geçirdiği iyi bir sezonun ardından, Dünya Kupası'ndaki zayıf performansı oldukça şaşırtıcı.
Bu arada Kimmich, Ekvador maçında sağ bek pozisyonunda Alman oyununa hakim olamadı; hız eksikliği, Fildişi Sahili’nden Yan Diomande karşısında da zaten belirginleşmişti. Aslında Kimmich’in orta sahaya kaydırılması, sorunu başka bir alana kaydırmaktan ibaret olurdu, çünkü sağ bek pozisyonu için uygun bir alternatif bulunmuyor. Sakatlığı bulunan sol bek Nathaniel Brown da o pozisyonda oynayabilir, ancak bu durumda Ekvador maçında savunmada zayıf bir performans sergileyen David Raum ilk on birde kalır.
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Almanya, grup aşamasında şampiyonluk adayı olarak öne çıkmadı
İşlevsiz çift altılı kadar endişe verici olan bir diğer husus, hücum dörtlüsünün bir kez daha etkili olamamasıydı. Leroy Sané, erken attığı golle kişisel gol orucunu bozdu ve büyük turnuvalardaki 15. maçında ilk (ama aslında kurallara aykırı olan) golünü attı; ancak bunun dışında hücumda yine sönük kaldı. Jamal Musiala, Florian Wirtz ve Kai Havertz, bu Dünya Kupası’nda hâlâ bir nevi çaresizce “sihirbaz moduna” geçmeye çalışıyorlar. Nagelsmann’ın en büyük umudu, Ekvador karşısında rahat bir şekilde oynayıp birbirleriyle uyum yakalayarak özgüven kazanmalarıydı. Sonuçta tam tersi oldu.
Peki bu grup aşamasından geriye ne kaldı? Takım olarak: Dışarıdan gelen Curacao karşısında geçici bir şok ve heyecan verici bir ikinci yarı, Fildişi Sahili karşısında Undav’ın uzatmalarda attığı galibiyet golüyle duygusal bir sonla biten bir güç gösterisi, Ekvador karşısında ise genel olarak her yönüyle hayal kırıklığı yaratan bir performans.
Bireysel olarak: Undav, son derece verimli bir yedek oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekti; Nmecha iki güçlü performansıyla kendini gösterdi; Brown uluslararası klasını kanıtladı; diğer tüm as oyuncular ise genel olarak ortalama ya da zayıf bir performans sergiledi. DFB takımı, 2014’ten bu yana ilk kez bir Dünya Kupası grup aşamasını geçmeyi başardı, ancak bu süreçte şampiyonluk adayı olarak konumlanmaktan çok uzak kaldı.