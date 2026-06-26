"Onların bunu bizden daha çok istediğini hissettim," dedi örneğin, yine sadece yedek olarak oyuna giren ancak bu kez hiçbir katkı sağlayamayan Deniz Undav. Joshua Kimmich de ona "kesinlikle" katıldığını belirtti. "Beni en çok sinirlendiren şey bu," diyen kaptan, DFB takımının duygusallık ve kararlılık eksikliğine değindi. "Durum ne olursa olsun, bu bize olmamalı."

Bilindiği üzere, bu son grup maçı öncesindeki durum son derece rahattı: Almanya, Curacao ve Fildişi Sahili’ne karşı aldığı iki galibiyetin ardından grup birincisi olarak çoktan kesinleşmişti. Nagelsmann, takımın uyumunu sağlamakla kadro rotasyonu arasında serbestçe seçim yapabilirdi; seçilen oyuncular da baskı hissetmeden sahaya çıkabildiler. Bu açıdan bakıldığında, yine de kaç tane sorunlu alanın daha da kötüleştiği ya da hatta yeni ortaya çıktığı dikkat çekicidir.

Nico Schlotterbeck ve Nathaniel Brown’ın sakatlıkları nedeniyle zorunlu olarak yapılan iki ilk on bir değişikliği dışında, milli takım teknik direktörü kadro rotasyonundan kaçındı. Tercih ettiği ilk on birin ritmini koruması, turnuvanın geri kalanı için uyum sağlaması ve ülkede yükselen coşkuyu daha da alevlendirmesi gerekiyordu. Nagelsmann’ın planı buydu, ancak plan feci bir şekilde suya düştü. Bunun yerine DFB takımı, turnuvanın bugüne kadarki en zayıf performansını sergiledi. Bu performans, Pazartesi günü oynanacak son 16 turunda erken bir elenme korkusunu doğuruyor. Sonunda hangi grup üçüncüsüyle karşılaşılacağı hiç önemli değil.