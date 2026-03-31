Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Ürdün, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan ilk FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak Asya elemelerinde tarih yazdı.

Eleme turlarının ikinci turunda grubunu birinci sırada tamamlayan Ürdün, üçüncü turda Güney Kore, Kuveyt, Filistin, Umman ve Irak ile birlikte zorlu bir gruba düştü.

Ürdün, oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet alarak 16 puan topladı ve Güney Kore'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu olağanüstü performans, onlara tarihlerinde ilk kez bu prestijli turnuvaya katılma hakkı kazandırdı.

Federasyon içindeki finansal zorluklar ve hayal kırıklığı yaratan performanslarla damgalanan zorlu bir on yıla rağmen, Ürdün tüm zorlukları aşarak zafer yolunda ilerliyor.

Asya ekibinin Dünya Kupası'nda nasıl bir performans sergileyeceğini tahmin etmek zor olsa da, ilk katılımlarında eleme turlarına ulaşmak bile övgüye değer bir başarı olacaktır.