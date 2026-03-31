Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ürdün'ün kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey

Ürdün, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan ilk FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak Asya elemelerinde tarih yazdı.

Eleme turlarının ikinci turunda grubunu birinci sırada tamamlayan Ürdün, üçüncü turda Güney Kore, Kuveyt, Filistin, Umman ve Irak ile birlikte zorlu bir gruba düştü.

Ürdün, oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet alarak 16 puan topladı ve Güney Kore'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu olağanüstü performans, onlara tarihlerinde ilk kez bu prestijli turnuvaya katılma hakkı kazandırdı.

Federasyon içindeki finansal zorluklar ve hayal kırıklığı yaratan performanslarla damgalanan zorlu bir on yıla rağmen, Ürdün tüm zorlukları aşarak zafer yolunda ilerliyor.

Asya ekibinin Dünya Kupası'nda nasıl bir performans sergileyeceğini tahmin etmek zor olsa da, ilk katılımlarında eleme turlarına ulaşmak bile övgüye değer bir başarı olacaktır.

  • Jordan v South Korea: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Kaleciler

    Ürdün'ün kalesinde Yazeed Abu Laila, takımın en deneyimli kalecisi olarak sağlam bir performans sergilemiştir. 2026 Dünya Kupası elemelerinde Ürdün'ün tüm maçlarında ilk 11'de yer alan Abu Laila'nın, turnuvada da ilk tercih edilen kaleci olmaya devam etmesi bekleniyor. Al Wehdat'tan Abdallah Al Fakhouri ise muhtemelen yedek kaleci olarak görev alacak.

    OyuncuKulüp 
    Yazeed Abu LailaAl-Hussein
    Abdallah Al-FakhouriAl-Wehdat
    Mohamed Al-EmwasiAl-Najaf
    Nour Bani AttiahAl-Faisaly
  • Jordan v Qatar:Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Defans oyuncuları

    Savunmada Ürdün, defans hattında istikrarlı ve güvenilir bir isim olan Yazan Al Arab’a güvenecek. Al Arab, şu anda kadrodaki en deneyimli savunma oyuncusu ve kısa süre önce FC Seul’e transfer oldu. Savunmadaki liderliği, Ürdün için dünya sahnesinde büyük önem taşıyacak.

    Al Arab'ın yanı sıra Abdallah Nasib, Mohammad Abu Al-Nadi, Yousef Abu Al-Jazar ve Mohammad Hasheesh, Ürdün'ün başarılı eleme kampanyasında hayati rol oynayan diğer önemli savunma oyuncuları.

    OyuncuKulüp
    Yazan Al-ArabSeul
    Mohammad Abu Al-NadiSelangor
    Saleem ObaidAl-Hussein
    Yusuf Abu Al-JazarAl-Hussein
    Mohammad HasheeshAl-Karma
    Husam AbudahabAl-Salmiya
    Abdallah NasibAl-Zawraa
    Hadi Al-HouraniAl-Faisaly
  • Iraq v Jordan: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Orta saha oyuncuları

    Orta sahada Ürdün'ün çok fazla seçeneği olmayabilir, ancak güvenilir isimlere sahip. Ürdün Pro Ligi'nde Al-Hussein forması giyen Rajaei Ayed, hem kulüp hem de milli takımda istikrarlı bir performans sergilemiş ve Dünya Kupası'nda Asya ekibinin orta sahasında önemli bir güç olacak.

    Amer Jamous da milli takımdaki ilk maçından bu yana umut vaat eden bir performans sergiledi ve Ürdün için kilit bir oyuncu olabileceğini kanıtlayabilir.

    OyuncuKulüp
    Noor Al-RawabdehSelangor 
    Rajaei AyedAl-Hussein
    Ibrahim SadehAl-Karma
    Amer JamousAl-Zawraa
    Mohammad Al-DawoudAl-Wehdat
    Nizar Al-RashdanKatar SC
  • Jordan v Qatar: Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Saldırganlar

    Ürdün’ün orta saha eksikliği, hücumdaki kaliteli seçeneklerle fazlasıyla telafi ediliyor. Rennes’ten Musa Al-Taamari ve Lokomotiva Zagreb’den İbrahim Sabra, şu anda kadroda Avrupa’da forma giyen tek oyuncular; bunlardan ilki, Ürdün’ün son yıllardaki başarılarının vazgeçilmez bir parçası. Al-Taamari, 2024 AFC Asya Kupası yarı finalinde Güney Kore’ye karşı alınan tarihi 2-0’lık galibiyette bir gol attı ve bir asist yaptı.

    Tamari'nin yanı sıra Mohannad Abu Taha, Yazan Al-Naimat ve Ali Olwan da Ürdün'ün güçlü hücum hattını oluşturan diğer forvetlerdir.

    OyuncuKulüp
    Mohannad SemreenAl-Wehdat
    Mohannad Abu TahaAl-Quwa Al-Jawiya
    Musa Al-TaamariRennes
    Yazan Al-NaimatAl-Arabi
    Ali OlwanAl-Sailiya
    Mahmoud Al-MardiAl-Hussein
    Ibrahim SabraLokomotiva Zagreb
  • Jordan v Qatar: Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Ürdün'ün yıldız oyuncuları

    Ürdün, dünya futbolunun en büyük sahnesinde başarılı bir performans sergilemek istiyorsa, en iyi oyuncularının tam kapasiteyle oynaması gerekecek. Forvette Musa Al-Taamari, Ürdün’ün başlıca hücum gücü olacak; kanattaki yaratıcılığı, takımın hücum çabaları için hayati önem taşıyor.

    Al-Taamari'nin yanı sıra Yazan Al-Naimat da hücumda önemli bir rol oynayacak. Golcü içgüdüsü, rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Ali Olwan da Ürdün'ün hücum hattında önemli bir isim ve gol önünde değerli bir varlık olabileceğini kanıtlayabilir.

    Orta sahada Rajaei Ayed, takımın yapısını korumak ve istikrar sağlamak açısından hayati öneme sahip olacak; Yazan Al-Arab'ın ise savunmada yer alması, savunmayı güçlendirmek için çok önemli olacaktır.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH51-JOR-QATAFP

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen Ürdün İlk 11'i

    Kaleci pozisyonunda Abu Laila tartışmasız ilk tercih olup, 2026 Dünya Kupası'nda Ürdün kalesini koruyacağı tahmin ediliyor.

    Defans hattında Abu Al-Nadi, Yazan Al-Arab ve Abdallah Nasib üçlüsü, her bir oyuncunun güçlü defans özelliklerini ortaya koyduğu sağlam bir üçlü savunma oluşturuyor.

    Orta sahada, Mohannad Abu Taha ve Ibrahim Sadeh'in kanatları kapatması beklenirken, Amer Jamous ve Rajaei Ayed orta sahada kilit rol oynayacak.

    Forvette Musa Al-Taamari, Ürdün'ün ana hücum gücü olacak; Yazan Al-Naimat ve Ali Olwan ise kale önündeki fırsatları gole çevirmeye hazır olacak.

    Ürdün'ün tahmini ilk 11'i (4-3-3): Abu Laila; Al-Nadi, Al-Arab, Nasib; Saadeh, Jamous, Taha, Ayed; Al-Taamari, Olwan, Al-Naimat.

