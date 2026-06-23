Ürdün mucizeye çok yaklaştı ancak Dünya Kupası'ndan elendi: Cezayir geri dönüş yaptı, Gouiri'nin golüyle 2-1 galip geldi ve son 16'ya kalma şansı hâlâ devam ediyor

Beklenmedik bir şekilde, ilk yarının 36. dakikasında skoru açan tam da Orta Doğu milli takımı oldu; Al-Rashdan’ın sağ kanattan attığı gol, ilk direk hizasında tereddüt eden Zidane’ı alt etti. Cezayir, tepki vermekte ve ritmini değiştirmekte zorlandı; bu nedenle geri dönüşü başlatmak için en kaliteli ve deneyimli oyuncusuna güvendi: Mahrez, köşe bayrağından Benbouali’nin kafasına doğru mükemmel bir pas attı; Benbouali, rakip kalecinin çıkmamasını fırsat bilerek, isabetli bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 3 puanı kovalayan son hamle ancak 82. dakikada sonuç verdi; yine bir köşe vuruşundan gelen karambolde, eski Marsilya oyuncusu Amine Gouiri belirleyici dokunuşu yaparak Çöl Tilkileri’ne hayati bir galibiyet kazandırdı.