Ürdün, Dünya Kupası’nda ilk puanlarını kazanma konusunda gerçekten de bir adım uzaklıktaydı; ancak Cezayir, ikinci yarıda Benbouali’nin (her zamanki gibi Mahrez’in asistiyle) ve Gouiri’nin golleriyle maçı tersine çevirdi, 2-1 galip geldi ve Arjantin’e karşı aldığı açılış maçı yenilgisinin acısını silerek, son 16 turuna yükselme yarışında yeniden tam anlamıyla yerini aldı.
Çeviri:
Ürdün mucizeye çok yaklaştı ancak Dünya Kupası'ndan elendi: Cezayir geri dönüş yaptı, Gouiri'nin golüyle 2-1 galip geldi ve son 16'ya kalma şansı hâlâ devam ediyor
J GRUBU PUAN DURUMU
28 Haziran Pazar günü oynanacak doğrudan karşılaşmada, J Grubu sıralamasında artık 3 puanla kendileriyle eşit duruma gelen Avusturya’yı yenmeleri gerekiyor ki, grubu ikinci sırada geçebilsinler. Rangnick'in çalıştırdığı takıma karşı 2-0 galip gelerek bir üst tura çıkmayı garantileyen Arjantin, artık doğrudan karşılaşmalar sayesinde grup birinciliğini de garantiledi. Öte yandan Ürdün, Haiti, Tunus ve Türkiye'nin ardından bu Dünya Kupası'ndan matematiksel olarak elenen dördüncü milli takım oldu.
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Beklenmedik bir şekilde, ilk yarının 36. dakikasında skoru açan tam da Orta Doğu milli takımı oldu; Al-Rashdan’ın sağ kanattan attığı gol, ilk direk hizasında tereddüt eden Zidane’ı alt etti. Cezayir, tepki vermekte ve ritmini değiştirmekte zorlandı; bu nedenle geri dönüşü başlatmak için en kaliteli ve deneyimli oyuncusuna güvendi: Mahrez, köşe bayrağından Benbouali’nin kafasına doğru mükemmel bir pas attı; Benbouali, rakip kalecinin çıkmamasını fırsat bilerek, isabetli bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 3 puanı kovalayan son hamle ancak 82. dakikada sonuç verdi; yine bir köşe vuruşundan gelen karambolde, eski Marsilya oyuncusu Amine Gouiri belirleyici dokunuşu yaparak Çöl Tilkileri’ne hayati bir galibiyet kazandırdı.
MAÇ SONUÇLARI
ÜRDÜN-CEZAYİR 1-2
Golcüler: 36' Al-Rashdan (G), 69' Benbouali (A), 82' Gouiri (A).
ÜRDÜN (4-3-3): Abulaila; Nasib, Alarab, Abudahab (90+1' Obaid), Haddad; Al Rawabdeh, Abu Taha (84' Abuhasheesh) Al Rashdan; Olwan (90+1' Abuzraiq), Al Tamari (84' Azaizeh), Al Mardi (76' Fakhoury). Teknik Direktör: Sellami.
CEZAYİR (4-4-2): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri (85' Hadjam); Zerrouki (46' Bentaleb), Chaibi, Boudaoui (46' Benbouali), Maza; Mahrez (76' Hadj Moussa), Gouiri (86' Belaid). Teknik Direktör: Petkovic.
HAKEM: Vincic.
SARI KART: Zerrouki (A), Abu Dahab (G)
KIRMIZI KART: -