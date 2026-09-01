Getty Images Sport
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'Unutulmaz' - Jose Mourinho, Inter Miami'nin süperstarı Lionel Messi'nin Arjantin'den emekliliğini açıklamasının ardından duygusal bir saygı duruşunda bulundu
Messi, Arjantin'deki kariyerini noktaladı
Arjantin'in 2022 Dünya Kupası şampiyonu kaptanı, 39 yaşında milli takım kariyerine resmen nokta koydu. Milli takım formasıyla 207 maçta 125 gol atarak ülke rekorunu elinde bulunduran efsanevi forvet, pazartesi günü sosyal medyada kararını doğruladı. Bu açıklamayla, 2005'te A Milli Takım'daki ilk maçına çıkmasıyla başlayan olağanüstü bir dönem sona erdi.
- AFP
Mourinho eski rakibini selamladı
Chelsea ve Real Madrid'ın başında olduğu dönemlerde süperstarla düzenli olarak karşı karşıya gelen Mourinho, forvetin Instagram paylaşımına doğrudan yanıt verdi. Portekizli teknik direktör şöyle yazdı: "Parlak ve unutulmaz milli takım kariyerin için tebrikler. Bir sonraki Copa America ve bir sonraki Dünya Kupası aynı olmayacak."
Efsane, acı verici ayrılığın ardından konuştu
Uluslararası arenadan ayrılmak, kaptan tarafından son derece zor olarak tanımlandı, ancak yeni neslin önünü açmaya yardımcı olmak için alınmış bir karardı. Duygusal bir açıklamada Messi, şunları söyledi: "Zaman daralıyor, bölümler sona eriyor ve bu da beni derinden yaralayan bir bölüm. Milli takımın bir parçası olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Elimden gelen her şeyi verdim, verecek başka bir şeyim kalmadı ve ayrıca arkamdan gelen, şanslarını hak eden gerçekten çok iyi genç oyuncular var."
- Getty Images Sport
Kulüp yükümlülükleri önceliklidir
Forvet oyuncusu artık tüm çabasını yalnızca Major League Soccer ekibi Miami ile yurt içi görevlerine yöneltecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan iki kez Copa America kazanan oyuncunun önünde kulüp düzeyinde daha çok futbol var. Bu sırada Lionel Scaloni'nin Arjantin'i, gelecekteki büyük turnuvalara hazırlanırken tılsımlı kaptanı olmadan hayata uyum sağlamak zorunda.
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