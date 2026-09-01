Uluslararası arenadan ayrılmak, kaptan tarafından son derece zor olarak tanımlandı, ancak yeni neslin önünü açmaya yardımcı olmak için alınmış bir karardı. Duygusal bir açıklamada Messi, şunları söyledi: "Zaman daralıyor, bölümler sona eriyor ve bu da beni derinden yaralayan bir bölüm. Milli takımın bir parçası olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Elimden gelen her şeyi verdim, verecek başka bir şeyim kalmadı ve ayrıca arkamdan gelen, şanslarını hak eden gerçekten çok iyi genç oyuncular var."