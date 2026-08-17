Maresca yönetimindeki Man City’nin yeni dönemi felaket bir başlangıç yaptı; takım, Premier League şampiyonu Arsenal karşısında ağır bir yenilgi aldı. Mücadele, daha ilk düdükten itibaren fiilen zorlu bir sınava dönüştü; Riccardo Calafiori’nin henüz 23. saniyede ağları bulması, City savunmasını adeta şaşkına çevirdi. Kai Havertz, yarım saat dolmadan Arsenal’ın farkını ikiye çıkardı, Martin Odegaard ise devrenin ardından skora katkı yaparak 3-0’lık net galibiyeti perçinledi.

Yenilginin boyutu, Maresca’nın tarihe yanlış nedenlerle geçmesine yol açtı. City’nin başındaki ilk resmi maçında, bir City teknik direktörünün aldığı en farklı yenilgilerden birini yaşadı. Böyle bir başlangıca maruz kalan tek diğer isim ise 1906’da Harry Newbould olmuştu; o da tesadüfen yine Arsenal’a karşı 4-1’lik bir yenilgiyi yönetmişti.



