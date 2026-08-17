AFP
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Unutulması gereken bir ilk maç! Enzo Maresca, Manchester City'nin Arsenal'e 3-0 kaybedilen Community Shield maçında istenmeyen 120 yıllık bir rekoru egale etmesinin ardından gelişmesi gerektiğini kabul etti
Maresca istenmeyen bir tarihe geçti
Maresca yönetimindeki Man City’nin yeni dönemi felaket bir başlangıç yaptı; takım, Premier League şampiyonu Arsenal karşısında ağır bir yenilgi aldı. Mücadele, daha ilk düdükten itibaren fiilen zorlu bir sınava dönüştü; Riccardo Calafiori’nin henüz 23. saniyede ağları bulması, City savunmasını adeta şaşkına çevirdi. Kai Havertz, yarım saat dolmadan Arsenal’ın farkını ikiye çıkardı, Martin Odegaard ise devrenin ardından skora katkı yaparak 3-0’lık net galibiyeti perçinledi.
Yenilginin boyutu, Maresca’nın tarihe yanlış nedenlerle geçmesine yol açtı. City’nin başındaki ilk resmi maçında, bir City teknik direktörünün aldığı en farklı yenilgilerden birini yaşadı. Böyle bir başlangıca maruz kalan tek diğer isim ise 1906’da Harry Newbould olmuştu; o da tesadüfen yine Arsenal’a karşı 4-1’lik bir yenilgiyi yönetmişti.
- AFP
Maresca, erken aksaklığı değerlendirdi
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Maresca, Calafiori'nin erken gelen golünün maçın temposunu nasıl belirlediği konusunda dürüst davrandı. Oyuncularının geri dönmek için çabaladığını, ancak Arsenal'in bitiricilikteki klinik performansının farkı yarattığını belirtti. Maresca maçın ardından, "Bence oyunun büyük bir bölümü yediğimiz ilk goldeydi. Ne yazık ki 30 saniye sonra ilk golü yedik" dedi.
City'nin patronu oyunun akışını şöyle anlattı: "Bence tepki [golden sonra] iyiydi, onlar ikinci golü atmadan önce gol atmak ve maçı eşitlemek için üç ya da dört şansımız vardı. Ne yazık ki bu fırsatları değerlendiremedik ve sonra ikinci golden sonra iş daha zor hale geldi. Orada bir hata vardı ama bu sadece başlangıç."
Haaland ve Foden için zorlu günler
City taraftarları açısından en endişe verici noktalardan biri, takımın başlıca hücum tehditlerine yeterli servis yapılamamasıydı. Erling Haaland ile Phil Foden, 90 dakika boyunca büyük ölçüde oyunun dışında kaldı. City, beşi isabetli olmak üzere 12 şut çekmesine rağmen, FotMob'a göre yalnızca 0,8 beklenen gol (xG) üretebildi.
Maresca, çalışmaların daha yeni başladığını ve galibiyetlerin bile onu gelişim alanları aramaktan alıkoymayacağını kabul etti. "Üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. Sezon daha yeni başladı, bu yüzden daha iyi yapmamız gereken çok şey var ama maçlar kazandığımızda bile daha iyi yapmamız gereken şeyler oluyor" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Odak Premier League'e kayıyor
Yenilginin tarihi niteliğine rağmen Maresca sakin kalmaya ve uzun vadeli projeye odaklanmaya çalışıyor. Sonuç ne olursa olsun her maçın bir öğrenme fırsatı sunduğunu vurguladı. Basına konuşan Maresca, "Genel olarak her zaman endişeliyim, maç kazandığımızda bile!" itirafında bulundu. "Daha yeni başladık. Bu sadece başlangıç. Daha iyi yapmamız gereken birçok şey var. Şimdi yeniden toparlanmaya, maçı analiz etmeye ve salı gününden itibaren bir sonraki maçı düşünmeye çalışacağız."
City, Bournemouth deplasmanındaki Premier League açılış maçına hazırlanırken, gözler Maresca'nın taktik düzenini nasıl ayarlayacağı üzerinde olmaya devam edecek.
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