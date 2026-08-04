Goal.com
CanlıBiletler
Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

Çeviri:

Unutulmak istenen bir sezonun ardından yeni bir tehdit: Arnold Liverpool'a geri döner mi?

FEATURES
T. Alexander-Arnold
D. Dumfries
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Liverpool
İngiltere
Hollanda
İspanya

Trent Alexander-Arnold (27 yaşında) için Real Madrid'deki ilk sezon planlandığı gibi gitmedi. Aslında İngiliz oyuncu, Los Blancos ile büyük bir sıçrama gerçekleştirmeyi hedefliyordu; ancak geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'sında İngiliz bek yalnızca 14 maçta ilk 11'de forma giydi, dört asist yaptı ve hiç gol atamadı.

İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel'in kendisini Dünya Kupası kadrosundan çıkarmasının ardından, Real Madrid'in aynı mevkide kendisine sert bir rakip olan Hollandalı Denzel Dumfries ile anlaşmasıyla Arnold'ın çektiği sıkıntı ikiye katlandı.

  • Arnold'un Madrid'deki hikâyesini bitirmenin vakti geldi mi?

    Peki bu sebepler, Arnold'un İspanya başkentindeki hikâyesini yalnızca bir yıl sonra kapatmaya yeter mi?

    Transfer uzmanı Angelina Kelly'nin talkSPORT'ta ele aldığı ve Bild'in aktardığı konu tam da bu. Kelly, bu ikilemin en ideal çözümünün Arnold'un eski kulübü Liverpool'a dönmesi olduğunu düşünüyor.

    Ona göre Liverpool en azından bu transferi tamamlamayı düşünmeli. Zira Liverpool'da, özellikle onun mevkisinde büyük soru işaretleri var.

    Şunları vurguladı: "Liverpool'a baktığınızda kendinize şunu soruyorsunuz: Yeni bir sağ beke ihtiyaçları var mı? Yani Frimpong geçen sezon özellikle iyi bir izlenim bırakmadı; bence daha ileri mevkilerde daha iyi oynuyor ve Bradley sakat... Dolayısıyla 27 yaşındaki oyuncu mükemmel bir alternatif olabilir, öyle değil mi?"

    Ayrıca okuyun: Fiyat belirlendi: Milan, Chelsea'nin yıldızı için rekabeti kızıştırıyor

    • Reklam

  • Büyük sorun

    Sorun şu: Liverpool taraftarlarının birçoğu Alexander-Arnold'un ayrılışını affetmedi. O dönem kendisini Anfield'da yuhalayarak uğurladılar. Yetiştiği kulübü nasıl böyle bir şekilde terk edebilirdi? Ancak Kelly şöyle diyor: "Bir oyuncunun kulübüne, özellikle de doğduğu kulübe ihanet etmesinin nasıl bir şey olduğunu biliyorum, hele ki Liverpoollu biriyse. Bunu anlıyorum. Ama Real Madrid kapını çaldığında hayır demek zor oluyor."

    Ve şunları ekledi: "Peki neden herkes biraz sorumluluk almıyor... ve biraz açıklama yapmıyor ki hepimiz yeniden bir araya gelip mutlu olabilelim?"
    Ayrıca oku: City'nin yıldızı Real Madrid'e kapıyı kapattı

  • İkinci fırsat

    Kelly ikinci şanslara inanıyor, bu yüzden şöyle dedi: "Bence geri dönüşün bir yolu var ve kesinlikle şu anda beni dinleyen ve onun geri dönmesini isteyen bir Liverpool taraftarı vardır – bunu isteyen tek kişi ben olamam. Onu geri getirmeleri gerekiyor, çünkü kâğıt üzerinde işler ters gitmiş olsa da, her zaman geri dönüşün bir yolu vardır." Peki bu durum Alexander-Arnold ve Liverpool için de geçerli mi?

    Ayrıca oku: Dünya Kupası'nın diğer yüzü: Zirvede Suudi Arabistan başarısı ve Fas'tan Afrika'ya altın fırsat

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA