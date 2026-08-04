Peki bu sebepler, Arnold'un İspanya başkentindeki hikâyesini yalnızca bir yıl sonra kapatmaya yeter mi?

Transfer uzmanı Angelina Kelly'nin talkSPORT'ta ele aldığı ve Bild'in aktardığı konu tam da bu. Kelly, bu ikilemin en ideal çözümünün Arnold'un eski kulübü Liverpool'a dönmesi olduğunu düşünüyor.

Ona göre Liverpool en azından bu transferi tamamlamayı düşünmeli. Zira Liverpool'da, özellikle onun mevkisinde büyük soru işaretleri var.

Şunları vurguladı: "Liverpool'a baktığınızda kendinize şunu soruyorsunuz: Yeni bir sağ beke ihtiyaçları var mı? Yani Frimpong geçen sezon özellikle iyi bir izlenim bırakmadı; bence daha ileri mevkilerde daha iyi oynuyor ve Bradley sakat... Dolayısıyla 27 yaşındaki oyuncu mükemmel bir alternatif olabilir, öyle değil mi?"

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