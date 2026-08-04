Trent Alexander-Arnold (27 yaşında) için Real Madrid'deki ilk sezon planlandığı gibi gitmedi. Aslında İngiliz oyuncu, Los Blancos ile büyük bir sıçrama gerçekleştirmeyi hedefliyordu; ancak geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'sında İngiliz bek yalnızca 14 maçta ilk 11'de forma giydi, dört asist yaptı ve hiç gol atamadı.
İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel'in kendisini Dünya Kupası kadrosundan çıkarmasının ardından, Real Madrid'in aynı mevkide kendisine sert bir rakip olan Hollandalı Denzel Dumfries ile anlaşmasıyla Arnold'ın çektiği sıkıntı ikiye katlandı.