Orta saha oyuncusunun ayrılığı, PSG için tarihi bir yaz transfer döneminde yalnızca dipnot niteliği taşıyor. Kulüp, agresif bir yeniden yapılanma sürecine girerken oyuncu satışlarından rekor seviye olan 360 milyon € gelir elde etti. Dikkat çeken yüksek profilli ayrılıklar arasında Bradley Barcola'nın Liverpool'a transferi, Goncalo Ramos'un AC Milan'a katılması ve Ibrahim Mbaye'nin Aston Villa'ya geçişi yer alıyor.

Enrique, gözden düşen tecrübeli isimleri takımda tutmak yerine, kulüp üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedeflerken yeni bir taktik vizyona yöneldi. PSG yönetimi, kadroyu güçlendirmek için Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve Mika Godts'un imzalarını alarak İspanyol teknik adama güçlü destek verdi.



