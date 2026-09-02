AFP
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Unutulan PSG yıldızı, Luis Enrique acımasız tasfiyesini sürdürürken dört yıllık kâbusa son vermek için transfer süresinin dolmasına saatler kala sözleşmesini FESHETTİ
Transfer döneminin son gününde telaşlı bir ayrılık
Record Portugal'a göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu yaz transfer döneminin kapanmasına sadece saatler kala sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Bu ayrılık, Fransız başkentindeki son derece hayal kırıklığı yaratan dört yıllık dönemin sonunu işaret ediyor.
Sanches, 2022 yazında Lille'den Parc des Princes'e büyük beklentilerle geldi. İlk sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşamasına rağmen, Euro 2016'nın turnuvanın en iyi genç oyuncusu ve 2016 Golden Boy ödülü sahibi, takımda kendine yer edinmeyi başaramadı. Sürekli yaşadığı sakatlık sorunları, sahada aldığı süreyi ciddi şekilde kısıtladı ve ivmesini bozdu.
Ayrılığıyla birlikte bu yaz PSG'den bonservissiz olarak ayrılan beşinci oyuncu oldu. Luis Enrique'nin acımasız kadro revizyonu, bütçeyi dengelemek ve soyunma odasını daha derli toplu hale getirmek için şimdiden yedek planda kalan çok sayıda oyuncunun takımdan ayrılmasına yol açtı.
- AFP
Zor bir dönemin sessiz sonu
Ani fesih, PSG'nin kadrosunu küçültme konusundaki aciliyetini açıkça ortaya koyuyor. Karşılıklı anlaşma, son Avrupa şampiyonunun maaş bütçesinden istenmeyen bir ücreti daha çıkarmasına olanak tanırken, Portekizli milli oyuncuya da bir sonraki durağını seçme konusunda tam özgürlük veriyor.
Sanches, Enrique'nin gelecek sezon planlarının tamamen dışında kaldı. Paris'teki ilk sezonunda kalıcı bir etki yaratmayı başaramayan orta saha oyuncusu, düzenli süre bulmak için art arda üç yıl boyunca kiralık anlaşmalarla kulüpten uzak kaldı.
Bu kiralık dönemleri de sonuçta başarısız oldu. Sanches, Serie A'da Roma, Primeira Liga'da Benfica ve Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos formalarıyla geçirdiği dönemlerde toplamda sadece 31 lig maçına çıkabildi.
Enrique'nin acımasız Paris devrimi
Orta saha oyuncusunun ayrılığı, PSG için tarihi bir yaz transfer döneminde yalnızca dipnot niteliği taşıyor. Kulüp, agresif bir yeniden yapılanma sürecine girerken oyuncu satışlarından rekor seviye olan 360 milyon € gelir elde etti. Dikkat çeken yüksek profilli ayrılıklar arasında Bradley Barcola'nın Liverpool'a transferi, Goncalo Ramos'un AC Milan'a katılması ve Ibrahim Mbaye'nin Aston Villa'ya geçişi yer alıyor.
Enrique, gözden düşen tecrübeli isimleri takımda tutmak yerine, kulüp üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedeflerken yeni bir taktik vizyona yöneldi. PSG yönetimi, kadroyu güçlendirmek için Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve Mika Godts'un imzalarını alarak İspanyol teknik adama güçlü destek verdi.
- AFP
La Liga'da potansiyel bir can simidi
Şu anda kulüpsüz olan Sanches, transfer dönemi dışında da potansiyel işverenlerle görüşmekte serbest. 29 yaşındaki oyuncu, on yıl önceki çıkış performanslarının ardından dramatik şekilde sekteye uğrayan kariyerini yeniden canlandırmak için çaresiz olacak.
İspanya'ya bir transfer, üst düzey futbola dönüş için ona anında bir yol sunabilir. Diario de Sevilla'ya göre Sevilla, son günlerde orta saha oyuncusuyla ilişkilendiriliyor ve yeni kazandığı bonservissiz statüsü, Endülüs kulübünün anlaşmayı tamamlamasının önündeki mali engelleri önemli ölçüde ortadan kaldırıyor.
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