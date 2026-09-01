Kadroda düşünülmeyen seçeneklerle yollarını ayırmanın yanı sıra City, Enzo Fernandez için kulüp rekoru kıracak bir hamleyi tamamlamak ve Ndiaye'nin gelişini sonuçlandırmak için zamana karşı yarışıyor. Transfer döneminin son günündeki bu agresif hareketlilik, Maresca için milli ara öncesinde kadrosunu şekillendirmesi adına kritik bir fırsat anlamına geliyor. City'nin hem yurt içinde hem de Avrupa'da güçlü bir yarışın içinde kalabilmesi için ideal kadro derinliğini sağlaması büyük önem taşıyor.