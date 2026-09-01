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Unutulan ikili, son gün tasfiyesinde Enzo Maresca'nın Manchester City ikilisini gözden çıkarmasıyla Jack Grealish'in ardından Etihad'dan ayrılacak
City, iki ayrılığa hazırlanıyor
Manchester Evening News'e göre City, transfer döneminin son tarihi öncesinde savunmacı Bah ile oyun kurucu Echeverri'nin ayrılıklarını sonuçlandırıyor. Kadrodaki bu küçülme, Iliman Ndiaye'yi Etihad'a getiren anlaşmanın parçası olarak Grealish'in Everton'a kiralık geçişinin ardından geliyor. Yeni teknik direktör Maresca, iki genç oyuncunun da 2026-27 sezonundaki birinci takım planlarında yer almayacağına karar verdi.
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Bundesliga ekibi savunmacıyı hedefliyor
Bah, gelecek yaz 18,5 milyon £ karşılığında transferin kalıcı hale gelmesini sağlayacak bir satın alma opsiyonu içeren ilk etapta kiralık bir anlaşmayla Bundesliga ekibi Augsburg'a katılmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki Sierra Leone milli oyuncusu, önceki iki sezonu Fransa'da Lens ve Nice'te kiralık olarak geçirdi. 2025'te Real Valladolid'den 7 milyon £ karşılığında transfer edilen stoperin Manchester ile sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor.
Benfica, oyun kurucu yarışında önde
Portekiz devi Benfica, satın alma opsiyonu içeren ilk etapta kiralama anlaşmasıyla Echeverri'yi transfer etme yarışında önde gidiyor. 20 yaşındaki Arjantinli, Kulüpler Dünya Kupası'nda dikkat çekti ancak Bayer Leverkusen ve Girona'daki zorlu kiralık dönemlerinde gelişimi duraksadı. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyun kurucu, River Plate'ten geldikten sonra A takımda sadece üç maça çıktı.
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Maresca, Etihad kadrosunu yeniden şekillendiriyor
Kadroda düşünülmeyen seçeneklerle yollarını ayırmanın yanı sıra City, Enzo Fernandez için kulüp rekoru kıracak bir hamleyi tamamlamak ve Ndiaye'nin gelişini sonuçlandırmak için zamana karşı yarışıyor. Transfer döneminin son günündeki bu agresif hareketlilik, Maresca için milli ara öncesinde kadrosunu şekillendirmesi adına kritik bir fırsat anlamına geliyor. City'nin hem yurt içinde hem de Avrupa'da güçlü bir yarışın içinde kalabilmesi için ideal kadro derinliğini sağlaması büyük önem taşıyor.
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