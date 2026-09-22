Yaz transferi Robertson, kadronun geçmişteki hayal kırıklıklarını tamamen unutması gerektiğine inanıyor. Tottenham, son iki sezonda küme düşmekten kıl payı kurtuldu ve hem 2024-25 hem de 2025-26 sezonlarını 17. sırada tamamladı. Eski Liverpool yıldızı, bu geçmişin onları geride tuttuğunu düşünüyor.

"Geçen sezonun onları çok incittiğini görebilirsiniz," diyen Robertson, The Overlap's Stick to Football podcastine konuştu. "Belki de hâlâ geçen sezonun yükünü omuzlarımızda taşımaktan suçluyuz."

İskoç milli oyuncu, bu zihniyeti değiştirmenin kritik olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Unutmamız gerekiyorsa bu bana ve diğer yeni oyunculara düşüyor. Artık Tottenham'ı ait olduğuna inandığımız yere geri götürmeye çalışmamız gerekiyor."