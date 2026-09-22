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Andy Robertson Tottenham 2026 pre-seasonGetty
Yosua Arya
Çeviri:

'Unutmamız gerekiyor' - Andy Robertson, Tottenham yıldızlarını sezonu kurtarmak için küme düşme travmasını geride bırakmaya çağırdı

A. Robertson
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Andy Robertson, Tottenham'ın Premier League tablosunda üst sıralara tırmanabilmesi için son dönemde yaşadığı sıkıntıların ağır yükünden kurtulması gerektiğine inanıyor. Tecrübeli savunmacı, kendisinin ve takıma yeni katılan diğer isimlerin, Roberto De Zerbi'nin ekibinin başarılı bir yeni yolculuğa çıkmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.

  • Tottenham dipte kaldı

    Tottenham, milli araya Premier League puan tablosunun son sırasında giriyor. De Zerbi'nin ekibi, bu sezon ilk beş maçında yalnızca iki puan toplayabildi. Bu kötü seri, Spurs'ün 2008-09 sezonundan bu yana bu aşamada ilk kez ligin dibine demir atması anlamına geliyor.

    Yaz transfer döneminde 300 milyon £'dan fazla harcama yapmasına rağmen, kuzey Londra kulübü hâlâ form bulmakta ciddi şekilde zorlanıyor. Aston Villa karşısında alınan son 3-2'lik yenilgi, savunmadaki süregelen kırılganlıklarını gözler önüne serdi.

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  • Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ağır yükten kurtulmak

    Yaz transferi Robertson, kadronun geçmişteki hayal kırıklıklarını tamamen unutması gerektiğine inanıyor. Tottenham, son iki sezonda küme düşmekten kıl payı kurtuldu ve hem 2024-25 hem de 2025-26 sezonlarını 17. sırada tamamladı. Eski Liverpool yıldızı, bu geçmişin onları geride tuttuğunu düşünüyor.

    "Geçen sezonun onları çok incittiğini görebilirsiniz," diyen Robertson, The Overlap's Stick to Football podcastine konuştu. "Belki de hâlâ geçen sezonun yükünü omuzlarımızda taşımaktan suçluyuz."

    İskoç milli oyuncu, bu zihniyeti değiştirmenin kritik olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Unutmamız gerekiyorsa bu bana ve diğer yeni oyunculara düşüyor. Artık Tottenham'ı ait olduğuna inandığımız yere geri götürmeye çalışmamız gerekiyor."

  • De Zerbi’nin vizyonuna inanmak

    Robertson, bu yaz Anfield'da geçirdiği son derece başarılı dokuz yılın ardından bonservissiz olarak Tottenham'a katıldı. Sol bek, Liverpool ile iki Premier League şampiyonluğu ve bir FA Cup kazandı, ancak Spurs'ü kariyerindeki bir sonraki adım için ideal seçenek olarak gördü. De Zerbi ile yaptığı görüşmeler, savunmacıyı sonunda bu transferi yapmaya ikna etti.

    "Doğrudan menajerle konuştum. Yaz boyunca birkaç görüntülü görüşme yaptık," diye açıkladı. "Kendisi son derece hırslı, bunu bir teknik direktör olarak anlayabiliyorsunuz. Kupalar kazanabilecek bir takım olmak istiyor. Ama bunu er ya da geç değil, bir an önce göstermemiz gerektiğini de biliyor.

    "Ocak ayından beri hep Tottenham olacaktı, tabii ligde kalmaları şartıyla. Kendimi Tottenham maçlarına bağlanmış halde buldum. Tottenham'ı izlerken 'hadi' diyordum, özellikle de De Zerbi geldikten sonra. Kendimden tamamen emindim; Spurs'ün beni ne kadar çok istemesinden gerçekten çok mutluydum."

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  • 로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)Getty Images

    Old Trafford'da büyük sınav

    Tottenham, kötü giden sezonunu tersine çevirmeye çalışırken mevcut milli ara sırasında hızla toparlanmak zorunda. Kuzey Londra'da büyüyen hayal kırıklığını azaltmak ve olumlu bir sonuç almak için De Zerbi üzerindeki baskı şimdiden artıyor.

    Spurs, 10 Ekim'de Old Trafford'da Manchester United'a karşı dev bir Premier League maçına çıkacak. Manchester United da sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı ve ilk beş maçından sadece beş puan çıkarabildi. Galibiyete iki kulübün de çaresizce ihtiyaç duyması nedeniyle, yaklaşan karşılaşma gergin bir mücadele olmaya aday.

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