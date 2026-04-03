"Ünlüler soyunma odasından çıkmak zorunda" - Wrexham kaptanı Dominic Hyam, Premier Lig'e yükselme mücadelesinde belgesel kameralarının yaratabileceği dikkat dağınıklığı hakkında
"Wrexham'a Hoş Geldiniz" dizisi, bu takımın yıldırım gibi yükselişini belgeledi
Hyam, 2025 yazında Blackburn'dan Kuzey Galler'e transfer olarak Red Dragons'ın iddialı projesine katıldı. 30 yaşındaki savunma oyuncusuna kaptanlık pazubandı takıldı ve sahada liderlik görevi verildi.
Hollywood yıldızlarının sahibi olduğu bir kulübü temsil etmenin kendine özgü taleplerine hızla uyum sağlamak zorunda kalanlar arasında yer alan Hyam, "Welcome to Wrexham" dizisiyle İngiliz futbolunun en üst ligine doğru meteorik yükselişini belgelemeye devam ediyor.
Hyam, Wrexham'da oynamanın diğer kulüplere göre farklı zorluklar getirdiğini kabul ediyor, ancak en parlak spot ışıkları altında başarılı bir performans sergiledi ve 2026 Dünya Kupası öncesinde İskoçya ile uluslararası alanda daha fazla tanınırlık kazandı.
Wrexham, üst düzey oyuncuların dikkat dağınıklığını nasıl önlüyor?
Hyam, önümüzdeki haftalarda hem kulüp hem de milli takımda mücadele edecek çok şey var ve Daily Record gazetesine, kendisinin ve Wrexham’ın ortak hayallerinin peşinden nasıl koştuklarını şöyle anlattı: “Belki de bilinçaltında. Bunların çoğunu kafamdan silmiştim.
“Kaptan olarak da, çok fazla gürültü var, Wrexham'da her zaman bir şeyler oluyor. Burası Hollywood gibi ama bizim yapmamız gereken bir iş var, biz profesyonel futbolcularız.
“Ve kameraların gitmesi, ünlülerin soyunma odasından çıkması gereken zaman gelir. Yani Wrexham ile birlikte gelen pek çok şey var ama biz profesyoneliz ve yapmamız gereken bir işimiz var. Kulüp sahipleri Dünya Kupası hakkında hiç konuşmadı, hiç. Tek bir şeye odaklandık. Bu hem benim hem de kulüp için harika olurdu ama her maçı tek tek ele alıyoruz.”
Wrexham, rekoru genişletecek dördüncü üst üste yükselmeyi hedeflerken Hyam şunları ekledi: “Uğruna mücadele edeceğimiz bir şey var – geriye yedi çok önemli maç kaldı ve umarım play-off’lara girebiliriz. Dünya Kupası’na ve Premier Lig’e ulaşmak, muhtemelen zirveye ulaşmak anlamına gelir.
“Elbette önümüzde çok sıkı çalışma ve iniş çıkışlar var. Bu yüzden fazla heyecanlanmayacağım ama bunun bir rüya olduğu su götürmez bir gerçek. Hiçbir şeyin beni sarsamayacağını düşünmek istiyorum. Oraya varana kadar bilemeyeceğim ama bunlar oynamak isteyeceğiniz maçlar. 10, 11 yaşındaki halimin, milli takımda ilk kez forma giydikten sonra ne düşüneceğini hayal etmeye çalışıyorum. Şu an için sadece bu anın tadını çıkaracağım.”
Kırmızı Ejderhalar, Premier Lig'e yükselme mücadelesinin getirdiği baskıyla başa çıkıyor
Geçen sezon Wrexham’ın League One’dan çıkmasına yardımcı olan George Dobson da, Parkinson’un takımının şu anda maruz kaldığı baskıyı kucaklamak isteyen isimlerden biri. National League’den Premier League’e hızlı bir yükselişi tamamlamaya ilişkin şunları söyledi: “İşte oynamak istediğiniz maçlar bunlar ve biz dünyanın en iyi ligine girmek için mücadele ediyoruz. Kendimizi gerçekten iyi bir konuma getirdik; önümüzdeki yedi maçta tam gaz devam edip elimizden gelenin en iyisini yapabileceğimizi biliyoruz.
Soyunma odasında gerçekten iyi bir hava var ve sezonun son ayına doğru büyük bir heyecan var, çünkü hala mücadele edecek çok şey var.”
Çalışkan orta saha oyuncusu şunları ekledi: “Bu yıl her türlü maçta iyi iş çıkardık. Farklı tarzda takımlara karşı oynayabilmek ve uyum sağlayabilmek bizim en büyük gücümüz olduğunu düşünüyorum.
“Kesinlikle kazanacak çok şey var, ama korkacak hiçbir şey yok. İnanılmaz bir ödül için mücadele etmek çok heyecan verici. Bu, bulunabileceğimiz en harika konum ve pişmanlık duymayacağımızı biliyoruz; şu andan sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Takım olarak özgüvenimizin gerçekten arttığını hissediyorum; performanslarımız ve sonuçlarımız iyi seviyedeydi ve şimdi tekrar o seviyeye dönmemiz gerekiyor.”
Wrexham play-off sıralamasında yer alabilecek mi?
Wrexham, 2025-26 sezonunun son milli maç arası sonrasında, Cuma günü küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Brom'a konuk olarak sahalara dönecek. Takım şu anda Championship tablosunda yedinci sırada yer alıyor ve play-off sıralamasının dışında kalmasının tek nedeni gol farkı.