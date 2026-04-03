"Ünlüler soyunma odasından çıkmak zorunda" - Wrexham kaptanı Dominic Hyam, Premier Lig'e yükselme mücadelesinde belgesel kameralarının yaratabileceği dikkat dağınıklığı hakkında

Hyam, önümüzdeki haftalarda hem kulüp hem de milli takımda mücadele edecek çok şey var ve Daily Record gazetesine, kendisinin ve Wrexham’ın ortak hayallerinin peşinden nasıl koştuklarını şöyle anlattı: “Belki de bilinçaltında. Bunların çoğunu kafamdan silmiştim.

“Kaptan olarak da, çok fazla gürültü var, Wrexham'da her zaman bir şeyler oluyor. Burası Hollywood gibi ama bizim yapmamız gereken bir iş var, biz profesyonel futbolcularız.

“Ve kameraların gitmesi, ünlülerin soyunma odasından çıkması gereken zaman gelir. Yani Wrexham ile birlikte gelen pek çok şey var ama biz profesyoneliz ve yapmamız gereken bir işimiz var. Kulüp sahipleri Dünya Kupası hakkında hiç konuşmadı, hiç. Tek bir şeye odaklandık. Bu hem benim hem de kulüp için harika olurdu ama her maçı tek tek ele alıyoruz.”

Wrexham, rekoru genişletecek dördüncü üst üste yükselmeyi hedeflerken Hyam şunları ekledi: “Uğruna mücadele edeceğimiz bir şey var – geriye yedi çok önemli maç kaldı ve umarım play-off’lara girebiliriz. Dünya Kupası’na ve Premier Lig’e ulaşmak, muhtemelen zirveye ulaşmak anlamına gelir.

“Elbette önümüzde çok sıkı çalışma ve iniş çıkışlar var. Bu yüzden fazla heyecanlanmayacağım ama bunun bir rüya olduğu su götürmez bir gerçek. Hiçbir şeyin beni sarsamayacağını düşünmek istiyorum. Oraya varana kadar bilemeyeceğim ama bunlar oynamak isteyeceğiniz maçlar. 10, 11 yaşındaki halimin, milli takımda ilk kez forma giydikten sonra ne düşüneceğini hayal etmeye çalışıyorum. Şu an için sadece bu anın tadını çıkaracağım.”