Ünlü Tottenham taraftarları, Cristian Romero'yu Everton ile oynanacak kritik Premier Lig küme düşme mücadelesine KATILMAMA kararı nedeniyle 'iflah olmaz bir gerizekalı' olarak nitelendirdi
Sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalan kaptan, hayatta kalma mücadelesini kaçırıyor
Dünya Kupası şampiyonu olan bu stoper, Nisan ayında Sunderland maçında geçirdiği ciddi diz sakatlığından bu yana Kuzey Londra kulübü için forma giymedi. Kaptan olmasına rağmen Romero'nun Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki son maça katılmamayı tercih ettiği bildirildi. Bunun yerine, 28 yaşındaki stoper, çocukluk takımının tarihi bir lig şampiyonluğu maçına katılmasını izlemek için 7.000 mil yol kat ederek memleketine dönmeyi tercih etti. Felaketle sonuçlanan bir sezon boyunca yönetim kurulu ve takım kadrosu arasında dayanışmanın olmaması, taraftarlar arasında büyük öfkeye yol açtı.
Romero'ya "pislik" denildi
Kaptanın seyahat programına ilişkin şok edici ifşa, Man v Food yıldızından hızlı ve sert bir tepki gördü. Richman, sosyal medyaya başvurarak sahalardan uzak kalan defans oyuncusuna duyduğu büyük öfkeyi dile getirdi ve şöyle dedi: “Umarım herkesin hafta sonu harika geçer. Sen hariç, Cristian Romero – seni iflah olmaz gerizekalı.”
Londra'daki kriz yerine çocukluk dostluğuna öncelik verildi
Güney Amerika futbol yorumcusu Tim Vickery, kaptanın Buenos Aires'e yaptığı tartışmalı seyahatin ardındaki yerel gelişmeleri ayrıntılı olarak aktararak haberi ilk kez duyurdu. Bu maçın defans oyuncusu için neden bu kadar derin bir kişisel öneme sahip olduğunu açıklayan Vickery, talkSPORT'a şunları söyledi: “Belgrano ile River Plate arasında oynanacak Arjantin Şampiyonası finalinde yer alacak.
Belgrano, Romero'nun kulübü. Kariyerine başladığı kulüp ve o da bu kulübün taraftarı. Belgrano, Arjantin Şampiyonası'nı hiç kazanmadı. En çok şampiyonluk kazanan River Plate'e karşı oynayacaklar, bu yüzden bu maç tarihi bir öneme sahip. On beş yıl önce, bu iki takım River Plate'in küme düşmesine neden olan play-off maçında karşı karşıya gelmişti. Tottenham'ın küme düşmesi akıl almaz bir durumsa, River Plate'in küme düşmesi daha da akıl almaz bir durumdur.”
Hayatta kalma mücadelesi kapıda
Tottenham, Pazar öğleden sonra dirençli Everton karşısında yenilgiyi önlemek zorunda; aksi takdirde birinci ligde kalmayı garantileyemeyecek ve 250 milyon sterlinlik gelirden mahrum kalacak. Endişelerini daha da artıran bir diğer unsur ise, ev sahibi takımın son 10 iç saha lig maçında galibiyet alamamış olması. Eğer Spurs bu yoğun baskı altında çökerse ve West Ham da Leeds'i yenerse, Kuzey Londra ekibi Championship'e düşerek feci bir sonla karşı karşıya kalacak.