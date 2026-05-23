Güney Amerika futbol yorumcusu Tim Vickery, kaptanın Buenos Aires'e yaptığı tartışmalı seyahatin ardındaki yerel gelişmeleri ayrıntılı olarak aktararak haberi ilk kez duyurdu. Bu maçın defans oyuncusu için neden bu kadar derin bir kişisel öneme sahip olduğunu açıklayan Vickery, talkSPORT'a şunları söyledi: “Belgrano ile River Plate arasında oynanacak Arjantin Şampiyonası finalinde yer alacak.

Belgrano, Romero'nun kulübü. Kariyerine başladığı kulüp ve o da bu kulübün taraftarı. Belgrano, Arjantin Şampiyonası'nı hiç kazanmadı. En çok şampiyonluk kazanan River Plate'e karşı oynayacaklar, bu yüzden bu maç tarihi bir öneme sahip. On beş yıl önce, bu iki takım River Plate'in küme düşmesine neden olan play-off maçında karşı karşıya gelmişti. Tottenham'ın küme düşmesi akıl almaz bir durumsa, River Plate'in küme düşmesi daha da akıl almaz bir durumdur.”