Ünlü oyuncu Ester Exposito, Santiago Bernabéu'da Real Madrid'in süperstarını izlerken görüldükten sonra Kylian Mbappé ile olan ilişkisi konusunda sessizliğini bozdu

Bununla birlikte Exposito, Mbappé ile yaşadığı iddia edilen ilişkisiyle ilgili sorulara yanıt verdi. 30 Mart’ta pop yıldızı Rosalía’nın Madrid’deki Movistar Arena’da İspanya turnesinin açılışını yaptığı konsere katılanlar arasında o da vardı.

Exposito, mekandan ayrılırken gazeteciler tarafından kuşatıldı. Rosalia'nın söz konusu performansının "mükemmel" ve "harika" olduğunu söyledi. Açıkça iyi bir ruh hali içinde olduğu için, medya mensupları Mbappe hakkında bir haber yakalamaya çalıştı.

Beş golün atıldığı heyecan verici maçta Real'in Atletico'yu 3-2 yendiğini izledikten sonra futbolu sevip sevmediği sorulan Exposito, Hola dergisi tarafından çekilen bir videoda "Dürüst olmak gerekirse, pek sevmiyorum" dedi.

Maçla ilgili sorulara maruz kalan Exposito, gülerek maçın iyi geçtiğini söyledi. Bir muhabir daha sonra, Mbappe ile iyi bir çift olduklarını ve birlikte mutlu olabileceklerini belirtti.

Bu yorumlar Exposito'yu güldürdü ve o da şakacı bir şekilde "Hiçbir şey söylemeyeceğim" diye yanıt verdi. Hem profesyonel hem de kişisel olarak şu anki hayatından memnun olup olmadığı sorulduğunda, "harika" olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.