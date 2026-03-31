Ünlü oyuncu Ester Exposito, Santiago Bernabéu'da Real Madrid'in süperstarını izlerken görüldükten sonra Kylian Mbappé ile olan ilişkisi konusunda sessizliğini bozdu
Exposito, Santiago Bernabéu'da oynanan Madrid derbisini izledi
Exposito, 22 Mart’ta La Liga’da Real Madrid maçını izlerken yalnız değildi; ona “Elite” dizisinden rol arkadaşı Sergio Momo ve yakın bir arkadaşı da eşlik etti. Ancak Bernabeu’daki görünüşü, Fransa milli takım oyuncusu Mbappé ile bir ilişki yaşadığına dair söylentileri alevlendirdi.
Mbappe'nin birkaç yıldır Exposito'nun hayranı olduğu bildirildi. Kulüp arkadaşı Vinicius Junior'un Madridli aktrisle olan dostluğundan yararlanarak sosyal medyada aktrise ulaştığı söyleniyor.
Mbappe ve Exposito, Paris'te romantik bir tatil geçirdi
İspanya’daki magazin haberlerine göre, ikili Şubat 2026’da, Sevgililer Günü’nün hemen ardından ilk randevularını gerçekleştirmiş. Mart ayında ise özel bir jetle birlikte Paris’e giderken görülmüşler. Fransız başkentini ziyaretleri sırasında lüks bir otelde birlikte kaldıkları söyleniyor.
Ne Mbappe ne de Exposito, söylentilere konu olan ilişkisi hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı; ikisi de özel hayatlarını gizli tutmaya özen gösteriyor. "Doğrulamamak ama birlikte görülmek" olarak adlandırılan bu strateji, eğlence sektöründe "klasik" bir davranış olarak kabul ediliyor.
Exposito, Mbappé ile olan ilişkisi hakkında sorguya çekildi
Bununla birlikte Exposito, Mbappé ile yaşadığı iddia edilen ilişkisiyle ilgili sorulara yanıt verdi. 30 Mart’ta pop yıldızı Rosalía’nın Madrid’deki Movistar Arena’da İspanya turnesinin açılışını yaptığı konsere katılanlar arasında o da vardı.
Exposito, mekandan ayrılırken gazeteciler tarafından kuşatıldı. Rosalia'nın söz konusu performansının "mükemmel" ve "harika" olduğunu söyledi. Açıkça iyi bir ruh hali içinde olduğu için, medya mensupları Mbappe hakkında bir haber yakalamaya çalıştı.
Beş golün atıldığı heyecan verici maçta Real'in Atletico'yu 3-2 yendiğini izledikten sonra futbolu sevip sevmediği sorulan Exposito, Hola dergisi tarafından çekilen bir videoda "Dürüst olmak gerekirse, pek sevmiyorum" dedi.
Maçla ilgili sorulara maruz kalan Exposito, gülerek maçın iyi geçtiğini söyledi. Bir muhabir daha sonra, Mbappe ile iyi bir çift olduklarını ve birlikte mutlu olabileceklerini belirtti.
Bu yorumlar Exposito'yu güldürdü ve o da şakacı bir şekilde "Hiçbir şey söylemeyeceğim" diye yanıt verdi. Hem profesyonel hem de kişisel olarak şu anki hayatından memnun olup olmadığı sorulduğunda, "harika" olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.
Mbappé, kupaların peşinde ve Fransa'nın gol rekorunu kırmaya çalışıyor
Mbappé özel hayatı hakkında nadiren konuşur; bunun yerine anne babası, kardeşi Ethan ve yeğenleri gibi aile üyeleriyle olan yakın bağlarından bahsetmeyi tercih eder.
Daha önce model Stella Maxwell ve Monako Prensesi Stephanie'nin kızı olan Monako kraliyet ailesinden Camille Gottlieb ile adı anılmıştı, ancak bu ilişkiler hiçbir zaman doğrulanmadı.
Mbappe, ligin son ara döneminde Fransa milli takımında görev yaptı ve Les Blues formasıyla gol sayısını 56'ya çıkardı. Böylece, tüm zamanların golcü listesinde Olivier Giroud'un sadece bir gol gerisinde yer alıyor.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 35 maçta 38 gol atan 27 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Mallorca karşısında La Liga'ya geri dönecek ve ardından merakla beklenen Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Harry Kane ve Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.