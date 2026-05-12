Corriere dello Sport'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde Alman rekortmen şampiyonunun temsilcileri ile forvetin babası arasında gizli bir görüşme gerçekleşti. Vlahovic, Juventus Torino ile olan sözleşmesi yaz aylarında sona ereceği ve bu nedenle bedelsiz transfer edilebileceği için, bir süredir Münih'e transfer olacağı yönünde söylentilerle anılıyor.
Çeviri:
Ünlü bir forvetle gizli bir görüşme mi? FC Bayern Münih, muhteşem bir transfer için hazırlık yapıyor gibi görünüyor
Birkaç tur süren görüşmelere rağmen, Juve şu ana kadar Sırp oyuncu ile işbirliğini sürdürme konusunda bir anlaşmaya varamadı. Gazzetta dello Sport’a göre Vlahovic, başka bir üst düzey kulüpten daha cazip bir teklif alıp almayacağını beklemek istiyor. Bayern’in yanı sıra, Robert Lewandowski’nin yerine geçecek bir oyuncu arayışında olan FC Barcelona da ilgilenen kulüpler arasında gösteriliyor.
Özellikle maaş konusunda Vlahovic ile Torino ekibi arasında büyük bir anlaşmazlık olduğu söyleniyor. Buna göre 26 yaşındaki oyuncu net 12 milyon euro kazanmaya devam etmek isterken, "Yaşlı Kadın" yıllık maaşı hiç tereddüt etmeden yarıya indirmek istiyor. Hafta sonu ilk 11'e geri döndüğü ve 1-0'lık galibiyet golünü attığı maçın ardından Vlahovic, bir taahhütte bulunmaktan kaçındı. "Juve'deki son iki maçım mı? Bakalım..." dedi Vlahovic. Oysa maç sırasında adını haykıran Juve taraftarları arasında büyük bir saygınlığa sahip ve genel olarak da Piedmont'ta kendini rahat hissediyor.
FC Bayern'in Dusan Vlahovic'in en çok tercih ettiği kulüp olduğu iddia ediliyor
Birkaç gün önce Gazzetta dello Sport, FC Bayern'in Vlahovic'in en çok tercih ettiği kulüp olduğunu bile yazmıştı. 2022'nin başında Juventus'a transfer olduğu sıralarda bile Münih ekibinin ilgisi konusunda spekülasyonlar vardı. Yeni sezonda Nicolas Jackson'ın yedeği rolünü üstlenebilir. Chelsea'den kiralanan Senegalli oyuncu, spor direktörü Max Eberl'in yakın zamanda vurguladığı gibi FCB'den ayrılacak. Daha önce müzakere edilen satın alma opsiyonu her halükarda kullanılmayacak.
Ancak Bayern'in - Juve'den farklı olarak - Vlahovic'in iddia edilen taleplerini karşılayabileceği şüpheli. Sonuçta, duyumlara göre Eberl ve ekibinin maaşlarda tasarruf yapma hedefi devam ediyor. Ayrıca, hücumda çok daha çok yönlü olarak kullanılabilecek Antony Gordon'un (Newcastle United) transferine dair söylentiler de var. The Athletic'e göre İngiliz oyuncu, Yan Diomande'ye (RB Leipzig) alternatif oluşturuyor. Her ikisi de hiç de ucuz değil ve Vlahovic'in aksine (yüksek) bir transfer ücreti gerektirecek. Bunun da ötesinde, son zamanlarda Gordon'un takım arkadaşı William Osula ve Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) hakkında da söylentiler ortaya çıktı. Kicker'e göre, sonuncusu rekor şampiyonun transfer planlarında Gordon'a ilk alternatif olarak görülüyor.
Corriere dello Sport'un haberinden ise Bayern'in Vlahovic'e ne tür sinyaller gönderdiği anlaşılmıyor. Üstelik Sırp milli oyuncunun form durumu da hâlâ belirsiz. İlk 11'e dönmeden önceki maçta, oyuna girdikten sonra Hellas Verona'ya karşı 1-1 biten maçta gol atmıştı. Ancak bu maça çıkmasından önce, inatçı bir adduktor sakatlığı nedeniyle aylarca zorla ara vermek zorunda kalmıştı.
Dusan Vlahovic: Bu sezon Juventus Torino'daki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 21 Gol 8 Asist 2 Oynama süresi 1.010