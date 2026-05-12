Ünlü bir forvetle gizli bir görüşme mi? FC Bayern Münih, muhteşem bir transfer için hazırlık yapıyor gibi görünüyor

Birkaç gün önce Gazzetta dello Sport, FC Bayern'in Vlahovic'in en çok tercih ettiği kulüp olduğunu bile yazmıştı. 2022'nin başında Juventus'a transfer olduğu sıralarda bile Münih ekibinin ilgisi konusunda spekülasyonlar vardı. Yeni sezonda Nicolas Jackson'ın yedeği rolünü üstlenebilir. Chelsea'den kiralanan Senegalli oyuncu, spor direktörü Max Eberl'in yakın zamanda vurguladığı gibi FCB'den ayrılacak. Daha önce müzakere edilen satın alma opsiyonu her halükarda kullanılmayacak.

Ancak Bayern'in - Juve'den farklı olarak - Vlahovic'in iddia edilen taleplerini karşılayabileceği şüpheli. Sonuçta, duyumlara göre Eberl ve ekibinin maaşlarda tasarruf yapma hedefi devam ediyor. Ayrıca, hücumda çok daha çok yönlü olarak kullanılabilecek Antony Gordon'un (Newcastle United) transferine dair söylentiler de var. The Athletic'e göre İngiliz oyuncu, Yan Diomande'ye (RB Leipzig) alternatif oluşturuyor. Her ikisi de hiç de ucuz değil ve Vlahovic'in aksine (yüksek) bir transfer ücreti gerektirecek. Bunun da ötesinde, son zamanlarda Gordon'un takım arkadaşı William Osula ve Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) hakkında da söylentiler ortaya çıktı. Kicker'e göre, sonuncusu rekor şampiyonun transfer planlarında Gordon'a ilk alternatif olarak görülüyor.

Corriere dello Sport'un haberinden ise Bayern'in Vlahovic'e ne tür sinyaller gönderdiği anlaşılmıyor. Üstelik Sırp milli oyuncunun form durumu da hâlâ belirsiz. İlk 11'e dönmeden önceki maçta, oyuna girdikten sonra Hellas Verona'ya karşı 1-1 biten maçta gol atmıştı. Ancak bu maça çıkmasından önce, inatçı bir adduktor sakatlığı nedeniyle aylarca zorla ara vermek zorunda kalmıştı.