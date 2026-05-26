Ünlü Arsenal taraftarı Piers Morgan, Premier Lig şampiyonluk kutlamaları için Crystal Palace sahasına nasıl girdiğine dair tepkiler üzerine açıklama yaptı
Ünlüler tepki topluyor
Morgan ve oğulları Bertie, Stanley ve Spencer, Jack Whitehall ve Jake Wood gibi tanınmış isimlerle birlikte maç sonrası kutlamalara katıldılar; ancak Arsenal’in Crystal Palace’ı 2-1 mağlup ettiği son haftadaki galibiyetin ardından sahaya girerek taraftarların şiddetli tepkisiyle karşılaştılar.
Gunners, Selhurst Park'a gelmeden önce 22 yıl sonra ilk Premier League şampiyonluğunu garantilemişti. Taraftarlar, Morgan'ın Mikel Arteta ve birinci takımın kıdemli oyuncularıyla birlikte özel fotoğraf çekimi yapmak için stadyum kurallarını nasıl atlattığını hemen sorguladı.
Morgan varlığını savunuyor
Kutlama fotoğrafları internette anında öfkeye yol açtı; bir taraftar, ailenin sahada bulunmasını doğrudan sorgulayarak şöyle yazdı: "Piers Morgan ve ailesi neden Selhurst'ta sahadaydı? Ünlü taraftarların işlere burnunu sokmasından daha kötü bir şey yok. Özellikle de ilk yıllarda defalarca Arteta'nın kovulmasını isteyen biri."
X'teki eleştirilere yanıt veren Morgan, "Belki de 55 yıldır desteklediğim kulüp için önemli bir gün olabileceğini hissettiğim için Mart başında 4 bilet satın alma öngörüsüne sahip olduğumdandır. Arteta'ya gelince, o benim ve birçok insanın yanıldığını kanıtladı ve bundan daha mutlu olamazdım." dedi.
Saha içi etkileşimlerin ayrıntıları
Rakip takım taraftarlarının, normal maç biletleriyle Morgan ailesinin sahaya nasıl doğrudan fiziksel erişim sağlayabildiğini sorgulamasıyla sosyal medyadaki tepkiler büyük ölçüde şiddetlendi. Morgan, "Açıklığa kavuşturmak gerekirse, 4 Mart'ta Palace'ın çok güzel 2010 Club konuk ağırlama süitine 4 bilet için tam fiyat (her biri 750 sterlin + KDV) ödedim" dedi. "Sonra yönetim kurulu odasına davet edildik ve kupa kaldırma töreni için saha kenarına çıkma şansı sunuldu. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz."
Orta saha oyuncusu Declan Rice ile olan etkileşimine değinen Morgan, "Declan'ın koşup kazanan madalyasını hatıra fotoğrafı için boynuma takması için para ödemedim, bu doğru. Ama bunu yaptığı için çok heyecanlandım" diye ekledi.
Daha sonra bir taraftar, tüm deplasman taraftarlarının maç sonrası benzer ayrıcalıklardan yararlanıp yararlanmadığını sorduğunda, Morgan "Sadece yakışıklılar" diye cevap verdi.
Hedef: Avrupa zaferi
Arteta'nın yeni şampiyon olan takımı, eşi benzeri görülmemiş bir Avrupa çifte kupası hedefine ulaşmak için derhal yeniden odaklanmak zorunda. Premier Lig'i Manchester City'nin yedi puan önünde tamamlayan Arsenal, Cumartesi günü Budapeşte'ye giderek son şampiyon Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Morgan, bu formda olan takımın ilk Avrupa Kupası'nı kazanacağından "son derece emin" olduğunu kamuoyuna açıkladı.