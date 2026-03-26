"United'a gel! Yardıma ihtiyacımız var": Dart süperstarı Luke Littler, bu Bundesliga yıldızını Manchester United'da görmek istiyor

“United’a gel! Yardıma ihtiyacımız var,” dedi Littler. Dart çiftler kategorisinde iki kez dünya şampiyonu olan Littler bunun nedenini de açıkladı: “Casemiro bizden ayrılıyor”.

Nitekim 34 yaşındaki oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi uzatılmayacak ve Stiller, Brezilyalı oyuncu gibi bir defansif orta saha oyuncusu.

Ancak Casemiro'nun güçlü yönleri daha çok top kapma ve dünya klasında hava topu mücadelesi iken, Stiller daha çok derinlerde oynayan bir oyun kurucu ve pasör. VfB Stuttgart'ın oyuncusu, Aleksandar Pavlovic'in sakatlığı nedeniyle milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından yaklaşan milli maçlar için kadroya dahil edildi, peki gerçekten United'da efsane Casemiro'nun yerini alacak niteliklere sahip mi? En azından United, pozisyonuna uygun bir halef aramalı mı?